Yemen'de Husilerden yerleşim yerine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Yemen'de Husilerden yerleşim yerine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı
Yemen'in Marib kentinde bir yerleşim yerine Husilerin düzenlediği balistik füze saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Yemen'in Marib kentinde bir yerleşim yerine Husilerin düzenlediği balistik füze saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Yemen'de Hüsiler Sana'nın yakınlarında bulunan Marib kentindeki bir yerleşim yerini hedef aldı. Husiler, 2 balistik füze ile saldırı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk biri kadın olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybetti. 6 kişinin yaralandığı saldırıda bazı yaralılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Saldırının ardından olan yerine gelen görgü tanıkları siviller korkunç bir ses duyduğunu ve gökyüzüne yayılan siyah dumanlar kapladığını söyledi. Bölgedeki evlerin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. - TAİZ
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:11 Kaynak: İHA
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