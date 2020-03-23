Yurt dışından gelen 11 bin 269 kişi 36 yurtta karantina altında - Son Dakika
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Yurt dışından gelen 11 bin 269 kişi 36 yurtta karantina altında

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.

Yurt dışından gelen 11 bin 269 kişi 36 yurtta karantina altında, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Türkiye'ye dönen ve karantinaya alınan vatandaşların durumu hakkında bilgi verdi.

Koronavirüsle mücadelede başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların hızlı ve koordineli bir şekilde önlemleri hayata geçirdiğini belirten Kasapoğlu, "Bu kritik süreci toplum olarak en müspet şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Başta gençlerimize ve çalışma arkadaşlarıma bu süreçteki gayretleri, fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi, milletimizi, insanlığı tüm felaketlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait 23 ildeki 36 yurtta gözlem altında tutulduğu bilgisini verdi.

Söz konusu yurtlardaki toplam oda sayısının 13 bin 670, kapasite sayısının ise 49 bin 932 olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın her birinin karantina kuralları gereği ayrı odalara kaldıklarını vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Yurtların vatandaşlar için hakiki bir yuva olacak şekilde tasarlandığını ifade eden Kasapoğlu, "Bu süreç tamamlandığında, misafirlerimizi sıhhat ve afiyetle uğurlayabilmeyi diliyorum. Allah hem milletimizi hem de bütün insanlığı tez zamanda selamete çıkarsın." şeklinde görüş belirtti.

Açıklamada, yurtlardaki odalarda tuvalet, banyo, buzdolabı, çalışma masası, kişisel bakım ve temizlik malzemelerinin bulunduğu belirtildi.

İnternet hizmetinin de sağlandığı yurtlarda, doktor ve sağlık çalışanlarının süreki hazır bulunduğu ifade edildi.

Karantina altına alınan vatandaşların kaldığı yurtlar ve misafir sayıları ise şöyle:

Adana (Mahmut Sami Ramazanoğlu Yurdu) Katar'dan gelen 134 kişi

Ağrı (Abdurrahim Arvasi Öğrenci Yurdu) İran'dan gelen 3 kişi

Ankara (Şehit Özel Harekatçılar Yurdu, Milli İrade Yurdu, Gölbaşı Yurdu, Haymana Öğrenci Yurdu) Umreden gelen 3 bin 58 kişi

Ardahan (Kaşgarlı Mahmut Yurdu) Azerbaycan'dan gelen 58 kişi

Aydın (Söke Meryem Yazıcıoğlu Yurdu) Lüksemburg'dan gelen 180 kişi

Bartın (Çeşm-i Cihan Yurdu) Umreden gelen 21 kişi

Bilecik (Ertuğrul Gazi Yurdu) 69 asker

Bolu (Hayretttin Tokadi ve Seyit Avşar Yurdu) Yunanistan ve Kolombiya'dan gelen 49 kişi

Eskişehir (Gündüzalp Yurdu) Umreden gelen 254 kişi

Hatay (Yayladağı Yurdu) Lübnan'dan gelen 6 kişi

Iğdır (Iğdır Yurdu) Azerbaycan'dan gelen 39 kişi

Isparta (Murad Hüdavendigar Yurdu) Umreden gelen 586 kişi

İstanbul (Kanuni Sultan Süleyman Yurdu, Florya Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Yurdu) Avrupa'dan gelen 1955 kişi

Kastamonu (Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci ve Kastamonu Yurdu) Umreden gelen ve asker toplam 97 kişi

Kayseri (Hunat Hatun Yurdu) Umreden gelen 252 kişi

Kırklareli (Hundi Hatun Yurdu) Gürcistan, Portekiz, Lüksemburg, Cezayir, Özbekistan, Kazakistan, Kanada ve Tunus'tan gelen toplam 487 kişi

Kocaeli (Ali Fuat Cebesoy Yurdu, Canfeda Hatun Yurdu, Şerife Gelin Yurdu, Gazi Süleyman Paşa Yurdu) Avrupa'dan ve Tunus'tan gelen 891 kişi

Konya (Tahir Büyükkörükçü Yurdu, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Yurdu) Umreden gelen 2 bin 180 kişi

Mersin (Kırkkaşık Yurdu, Mersin Kız Yurdu) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 393 öğrenci

Sakarya (Arif Nihat Asya Yurdu) Ukrayna'dan gelen 88 kişi

Şırnak (Cezeri Yurdu) KKTC'den gelen 51 öğrenci

Tekirdağ (Süleymanpaşa Yurdu, Çorlu Erkek Yurdu) Filipinler, Ukrayna ve Kazakistan'dan gelen 367 kişi

Zonguldak (Nesibe Hatun Yurdu) Ukrayna'dan gelen 51 kişi.

Mehmet Kasapoğlu, Karantina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:16 Kaynak: AA

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