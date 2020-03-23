Yurt dışından gelen 11 bin 269 kişi 36 yurtta karantina altında - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Türkiye'ye dönen ve karantinaya alınan vatandaşların durumu hakkında bilgi verdi.
Koronavirüsle mücadelede başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların hızlı ve koordineli bir şekilde önlemleri hayata geçirdiğini belirten Kasapoğlu, "Bu kritik süreci toplum olarak en müspet şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Başta gençlerimize ve çalışma arkadaşlarıma bu süreçteki gayretleri, fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi, milletimizi, insanlığı tüm felaketlerden korusun" ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait 23 ildeki 36 yurtta gözlem altında tutulduğu bilgisini verdi.
Söz konusu yurtlardaki toplam oda sayısının 13 bin 670, kapasite sayısının ise 49 bin 932 olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın her birinin karantina kuralları gereği ayrı odalara kaldıklarını vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.
Yurtların vatandaşlar için hakiki bir yuva olacak şekilde tasarlandığını ifade eden Kasapoğlu, "Bu süreç tamamlandığında, misafirlerimizi sıhhat ve afiyetle uğurlayabilmeyi diliyorum. Allah hem milletimizi hem de bütün insanlığı tez zamanda selamete çıkarsın." şeklinde görüş belirtti.
Açıklamada, yurtlardaki odalarda tuvalet, banyo, buzdolabı, çalışma masası, kişisel bakım ve temizlik malzemelerinin bulunduğu belirtildi.
İnternet hizmetinin de sağlandığı yurtlarda, doktor ve sağlık çalışanlarının süreki hazır bulunduğu ifade edildi.
Karantina altına alınan vatandaşların kaldığı yurtlar ve misafir sayıları ise şöyle:
Adana (Mahmut Sami Ramazanoğlu Yurdu) Katar'dan gelen 134 kişi
Ağrı (Abdurrahim Arvasi Öğrenci Yurdu) İran'dan gelen 3 kişi
Ankara (Şehit Özel Harekatçılar Yurdu, Milli İrade Yurdu, Gölbaşı Yurdu, Haymana Öğrenci Yurdu) Umreden gelen 3 bin 58 kişi
Ardahan (Kaşgarlı Mahmut Yurdu) Azerbaycan'dan gelen 58 kişi
Aydın (Söke Meryem Yazıcıoğlu Yurdu) Lüksemburg'dan gelen 180 kişi
Bartın (Çeşm-i Cihan Yurdu) Umreden gelen 21 kişi
Bilecik (Ertuğrul Gazi Yurdu) 69 asker
Bolu (Hayretttin Tokadi ve Seyit Avşar Yurdu) Yunanistan ve Kolombiya'dan gelen 49 kişi
Eskişehir (Gündüzalp Yurdu) Umreden gelen 254 kişi
Hatay (Yayladağı Yurdu) Lübnan'dan gelen 6 kişi
Iğdır (Iğdır Yurdu) Azerbaycan'dan gelen 39 kişi
Isparta (Murad Hüdavendigar Yurdu) Umreden gelen 586 kişi
İstanbul (Kanuni Sultan Süleyman Yurdu, Florya Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Yurdu) Avrupa'dan gelen 1955 kişi
Kastamonu (Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci ve Kastamonu Yurdu) Umreden gelen ve asker toplam 97 kişi
Kayseri (Hunat Hatun Yurdu) Umreden gelen 252 kişi
Kırklareli (Hundi Hatun Yurdu) Gürcistan, Portekiz, Lüksemburg, Cezayir, Özbekistan, Kazakistan, Kanada ve Tunus'tan gelen toplam 487 kişi
Kocaeli (Ali Fuat Cebesoy Yurdu, Canfeda Hatun Yurdu, Şerife Gelin Yurdu, Gazi Süleyman Paşa Yurdu) Avrupa'dan ve Tunus'tan gelen 891 kişi
Konya (Tahir Büyükkörükçü Yurdu, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Yurdu) Umreden gelen 2 bin 180 kişi
Mersin (Kırkkaşık Yurdu, Mersin Kız Yurdu) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 393 öğrenci
Sakarya (Arif Nihat Asya Yurdu) Ukrayna'dan gelen 88 kişi
Şırnak (Cezeri Yurdu) KKTC'den gelen 51 öğrenci
Tekirdağ (Süleymanpaşa Yurdu, Çorlu Erkek Yurdu) Filipinler, Ukrayna ve Kazakistan'dan gelen 367 kişi
Zonguldak (Nesibe Hatun Yurdu) Ukrayna'dan gelen 51 kişi.