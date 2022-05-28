Öğretmenlikten Müzik Dünyasına Transfer

Genç şarkıcı, "Biz Olduk" adını verdiği şarkısıyla müziğe olan aşkını ifade ettiğini söyledi. Söz ve müziği Emre Çiçek'e ait olan "Biz Olduk"un mix mastering'ini ve klip yönetmenliğini Candar Köker üstlendi. Kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan "Biz Olduk" 2022'ye damga vuracak.

Sesi ve yorumunun yanı sıra kendine özgü tarzıyla da dikkat çeken Rabia Kara, şarkısının dijital platformlarda yerini almasıyla müzik listelerinde üst sıralara yükseldi.

Rabia Kara, "Yıllardır sürdürdüğüm öğretmenlik kariyerim boyunca müziği hayatımdan asla çıkarmadım. Hayatım bir yapboz olsa müzik o yapbozun bir parçasıydı ve işte tamamlandı. Enerjisi bol, dinleyeninin içinde heyecanlı kıpırtılar oluşturacak ilk şarkım 'Biz Olduk' ile müziğe olan aşkımı herkesle paylaşmış olmanın tarif edilemez mutluluğunu yaşıyorum. Dinlediğiniz şarkının tarzı ne olursa olsun, sizi derinden etkileyen, dokunan bazı tınılar vardır. İlk adımlarımı atarken şarkılarımı dinleyenlerimde de bu etkiyi yaratmak en büyük dileklerimden biri olmuştur" sözleriyle duygularını ifade etti.

Rabia Kara ayrıca "Biz Olduk, hazırlık aşamasında 'konu müzikse hep daha iyisi olsun' diyerek yola çıktığımız, duygusu üzerinde titizlikle çalıştığımız bir parça oldu" diye konuştu.

"Biz Olduk" Kuzey Yapım etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı.