AK Parti Kongresi\'nde dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı

Politika

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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde 1607 delegenin 1547'sinin oyunu alan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkan seçildi. Kongrede partinin Merkez Yürütme Kurulu ve 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

MYK'DA YER ALAN İSİMLER

Merkez Yürütme Kurulu'nda AK Parti Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş getirildi. Hayati Yazıcı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı, Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Muhammed Faruk Acar Tanıtım ve Medya Başkanı, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak. Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın oldu. Listede kendine yer bulamayan Vedat Demirözün Örtülü Ödenek'in başına geleceği ifade ediliyor.

MKYK LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni MKYK'sında vekil sayısını 13'ten 29'a çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis ve parti arasındaki bağı daha da güçlendirmek için bu sayıyı artıracağı belirtiliyordu. O vekillerden bazıları şöyle: "Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halit Yerebakan, Mustafa Demir, Hulki Cevizoğlu, Nilhan Ayan, Derya Ayaydın ile Sevan Sıvacıoğlu, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ve Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş."

MKYK listesinde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek ve eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın'ın kızı Derya Ayaydın ilk kez yer alırken, eski İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli'nin oğlu Ömer Faruk Besli de yeniden bu listede kendine yer buldu. TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç da MKYK'ya yeniden girmeyi başaran isimlerden oldu. Arınç, yeni dönemle birlikte MKYK'da kendine 3. kez yer buldu.

Futbolcu Mesut Özil, ekonomist Abdülkadir Develi, eski Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü ekonomist İsmet Gergerli ile akademisyen Zakir Avşar yeni MKYK listesinde yer aldı. Yine, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Cihad Terzioğlu ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sadullah Selman da MKYK listesine girdi. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcılarından Selçuk Sümer ve İstanbul İl Başkan Yardımcılarından Fadime Zehra Şener de listeye girmeyi başardı. Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de listede yer aldı.

KADIN SAYISI AZALDI

Erdoğan, yeni dönemde MKYK'daki kadın sayısını 17'den 12'ye düşürdü. Genel Merkez Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Kongrelerinde değişen Ayşe Keşir ve Eyyüp Kadir İnan da MKYK'ya girmeyi başarırken, son dönemde parti politikalarına yönelik açıklamalarıyla öne çıkan Orhan Miroğlu liste dışı kaldı. Yine, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, eski Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Diyanet TV programcısı Nurhayati İnanç, eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, emekli general Remzi Albasan da MKYK'ye giremedi.

İSTİFA EDENLER MKYK'YA GİRDİ

Kongrede, son dönemde partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçen isimlerin neredeyse tamamı listeye girdi. Gelecek Partisi'nin kurucularından Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ile Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, İYİ Partili Konya Milletvekili eski futbolcu Ünal Karaman, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ve İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz yeni MKYK'da yer aldı.

İMZALI SAAT HEDİYE EDİLDİ

Öte yandan birçok detayın yer aldığı kongrede 1.607 delegeye saat hediye edildi. Saatte yer alan Erdoğan imzası detayı ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Saatlerin değerinin 4 bin lira olduğu öğrenildi.