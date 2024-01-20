AK Parti\'nin İstanbul adaylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 3 isme çizik

AK Parti'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Adaylar, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 3 ilçede mevcut başkanlarla yola devam edilmedi.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim süreciyle ilgili partilerin aday belirleme ve açıklama sürecinde sona gelinirken AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları bugün resmiyet kazandı. AK Parti 2019 yerel seçimlerinde kazandığı ilçelerden sadece 3'ünde değişikliğe gitti. Arnavutköy'de mevcut Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın yerine Mustafa Candaroğlu aday gösterilirken Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'in yerine Ali Tombaş, Bayrampaşa'da Atilla Aydıner'in yerine ise İlknur Kovaç Bayraktar aday gösterildi.
İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları:
Adalar - Uğur Sina Şen
Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu
Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar - Abdullah Özdemir
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Ali Talip Özdemir
Başakşehir - Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar
Beşiktaş - Serkan Toper
Beykoz - Murat Aydın
Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece - Recep Erol
Çatalca - Mesut Üner
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Esenler - Tevfik Göksu
Esenyurt - Hamit Öncü
Eyüpsultan - Deniz Köken
Fatih - Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Güngören - Bünyamin Demir
Kadıköy - Veli Arslan
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Kartal - Hüseyin Karayakaya
Küçükçekmece - Aziz Yeniay
Maltepe - Kadem Ekşi
Pendik - Ahmet Cin
Sancaktepe - Şeyma Döğücü
Sarıyer - Hüseyin Coşkun
Silivri - Volkan Yılmaz
Sultanbeyli - Ali Tombaş
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şile - İlhan Ocaklı
Şişli - Gökhan Yüksel
Tuzla - Şadi Yazıcı
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Üsküdar - Hilmi Türkmen
Zeytinburnu - Ömer Arısoy
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