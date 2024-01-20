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AK Parti'nin İstanbul adaylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 isme çizik - Son Dakika
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AK Parti'nin İstanbul adaylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 isme çizik

AK Parti'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Açıklanan isimlere göre; Arnavutköy, Sultanbeyli ve Bayrampaşa'da mevcut başkanlarla yola devam edilmedi.

20.01.2024 - 09:41,  Güncelleme: 10:27
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AK Parti'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Adaylar, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 3 ilçede mevcut başkanlarla yola devam edilmedi.

MEVCUT BAŞKANLARDAN 3'Ü ÇİZİK YEDİ

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim süreciyle ilgili partilerin aday belirleme ve açıklama sürecinde sona gelinirken AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları bugün resmiyet kazandı. AK Parti 2019 yerel seçimlerinde kazandığı ilçelerden sadece 3'ünde değişikliğe gitti. Arnavutköy'de mevcut Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın yerine Mustafa Candaroğlu aday gösterilirken Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'in yerine Ali Tombaş, Bayrampaşa'da Atilla Aydıner'in yerine ise İlknur Kovaç Bayraktar aday gösterildi.

İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları:

Adalar - Uğur Sina Şen

Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu

Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı

Avcılar - Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar - Abdullah Özdemir

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Ali Talip Özdemir

Başakşehir - Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar

Beşiktaş - Serkan Toper

Beykoz - Murat Aydın

Beylikdüzü - Mustafa Günaydın

Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece - Recep Erol

Çatalca - Mesut Üner

Çekmeköy - Ahmet Poyraz

Esenler - Tevfik Göksu

Esenyurt - Hamit Öncü

Eyüpsultan - Deniz Köken

Fatih - Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

Güngören - Bünyamin Demir

Kadıköy - Veli Arslan

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Kartal - Hüseyin Karayakaya

Küçükçekmece - Aziz Yeniay

Maltepe - Kadem Ekşi

Pendik - Ahmet Cin

Sancaktepe - Şeyma Döğücü

Sarıyer - Hüseyin Coşkun

Silivri - Volkan Yılmaz

Sultanbeyli - Ali Tombaş

Sultangazi - Abdurrahman Dursun

Şile - İlhan Ocaklı

Şişli - Gökhan Yüksel

Tuzla - Şadi Yazıcı

Ümraniye - İsmet Yıldırım

Üsküdar - Hilmi Türkmen

Zeytinburnu - Ömer Arısoy

AK Parti\'nin İstanbul adaylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 3 isme çizik
YORUMLAR (6)
  • Mehmet Aydın: Tarafsızlığı kaybedilmiş bir yönetim sistemi Tarih kitaplarında ders konusu Yanıtla 108 136
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  • Ömer faruk Kara: Şişli için çığır acma zamanı.. KUSTEPENİN EVLADİ ŞİŞLİ BELEDİYE BASKANİ GÖKHAN YÜKSEL ???? Yanıtla 31 12

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SON DAKİKA: AK Parti'nin İstanbul adaylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 isme çizik - Son Dakika
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