Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi

Bahçeli\'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı \'TRÇ\' ittifakı önerisi
18.09.2025 16:23
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek "TRÇ" ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir" açıklamasında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

GAZZE'DEKİ VAHŞETE TEPKİ

Bahçeli, Gazze'de yaşanan insani felaketin tahammül sınırlarını aştığını ve İsrail'in saldırganlığının bölge için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. "Haydut ve deccal devlet konumuna sabitlenen İsrail aleni şekilde işlediği ve ikmal ettiği yüzyılın soykırım suçuyla yeryüzü lanetlisi olarak serpilmiş ve sivrilmiş haldedir" diyen Bahçeli, İsrail'in bu suçlardan dolayı en ağır hukuki ve siyasi bedelleri ödeyeceğini ifade etti. Bahçeli, artık sıradan kınama mesajlarının yeterli olmadığını, somut ve sonuç odaklı politikalarla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

FİLİSTİN VE İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

Bahçeli, başta Körfez ülkeleri olmak üzere bütün İslam alemini Filistin davasına ön koşulsuz sahip çıkmaya çağırdı. MHP lideri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısının İsrail'i küresel yalnızlığa hapsetmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu platformda mazlumların ortak sesi olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

ABD-İSRAİL KOALİSYONUNA KARŞI ÖNERİ: TRÇ İTTİFAKI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kudüs ve Erdoğan hakkındaki sözlerinin 'ayaklarının altında olduğunu' söyleyen Bahçeli, Kudüs'ün İslam dünyası için manevi bir miras ve namus olduğunu vurguladı. Kudüs'ün kaderine terk edilmemesi gerektiğini belirten Bahçeli "Kudüs düşerse Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur" dedi. Bahçeli, ABD-İsrail koalisyonuna karşı Türkiye, Rusya ve Çin'den oluşacak "TRÇ" ittifakının inşa edilmesini önerdi. Bu öneriyle, Türkiye'nin yeni yüzyıl stratejisinde çaresizliği reddettiğini ve küresel denklemlerde aktif bir rol alacağını ifade etti.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Mücadelelerin daha çetin, sarsıntıların daha derin olduğu bugünkü dünya tablosunun çok sancılı bir döneminde hakkın ve hakikatin tarafında yer almak her namus insanın temel amacı olmalıdır. Adalet ve ahlakın ilkelerinde birleşenler, inanç ve merhametin izinde yürüyenler her zaman hıyanet ve zulüm perdesini yırtmaya mahir ve muktedirdir.

"İSRAİL, ALENİ İŞLEDİĞİ YÜZYILIN SOYKIRIMIYLA YERYÜZÜNDE SİVRİLMİŞ HAYDUT VE DECCAL DEVLETTİR"

Mazlumların arşta yankılan feryat sesleri, masumların nehir gibi akan temiz kanları şayet küresel vicdanda makes bulmuyorsa o vicdanı ya söküp atmak ya da ezip geçmek mukadderdir. Gazze'de masum bir halkın imha ve itlaf süreci vahşetin akılları ihlal eden her türlü yol ve yönetimiyle ilerletilmektedir. Haydut ve deccal devlet konumuna sabitlenen İsrail aleni şekilde işlediği ve ikmal ettiği yüzyılın soykırım suçuyla yeryüzü lanetlisi olarak serpilmiş ve sivrilmiş haldedir.

Bu kapsamda en ağır siyasi ve hukuki bedelleri ödemekten de kurtulamayacaktır. Siyonist barbarlığın toplu cinayet ve katliamları hiçbir inanç ve kitaba sığmayacak seviyede ve şiddet noktasındadır. Artık ezbere dayalı açıklamaların bağlayıcılığını kaybettiği, şablon ve sıradan kınama mesajlarıyla dehşet verici vaziyeti geçiştirmenin mümkün olmadığı bir aşamaya gelinmiştir.

İsrail sadece Filistin halkına değil, bölge ülkelerine ve dünya genelindeki suçsuz günahsız insanlara da musallat olmuş, vahim ölçüde melanet ve musibet odağı haline gelmiştir. Gazze Şeridi 712 gündür ateş ve saldırı altındadır. Sadece mazlum bir halkın yok oluşu ve yurdundan koparılışı değil, insani değer ve mirasın da harabelere gömüldüğü zulüm ve zulmet dolu sahneler insanlığın ortak hafızasına kazınmıştır. Artık Gazze'de süregelen insani felakete sabır ve tahammül kalmamıştır.

"SON DERECE TEDBİRLİ VE TEYAKKUZ İÇİNDE HAREKET EDİLMELİDİR"

İsrail'in tahrik dozunu arttırarak hunhar saldırganlığını devamlı genişletmesi hem ülkemiz hem de mücavir coğrafyalar aleyhine ciddi bir tehdittir. Bu tehdit karşısında tüm ihtimaller üzerine çalışılmalı, daha ötesi tetikte bekleyerek son derece tedbirli ve teyakkuz içinde hareket edilmelidir.

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a yaptığı hava saldırısını müteakiben 15 Eylül'de Doha'da toplanan Arap-İslam ülkeleri zirvesinin 25 maddelik sonuç bildirgesi Gazze'ye yönelik kara operasyonunu durdurmaya yetmemiştir. En başta Körfez ülkeleri olmak üzere bütün İslam âlemi Filistin davasına önşartsız sahip çıkarak günbegün derinleşen soykırım vahşetine somut, sonuç odaklı ve ikna edici politikalarla cephe açmalıdır. Gazzeli bebeklerin kanı üzerinden servet ve şöhret pazarlığına girişenler, haksızlık ve zulüm karşısında çıkarlarının kaygısıyla sessiz kalmayı tercih edenler zalimlerle aynı çizgiye düşen utanmazlardır.

Bu yüzden hiçbir bahaneye sığınmadan başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplum ABD-İsrail ortak yapımı cinayet ve yıkım politikasına sonuna kadar direniş göstermelidir. Gelecek hafta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı bu hususta mühim bir fırsat olarak ele alınmalı, İsrail küresel yalnızlığa hapsedilmelidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Kurul'da yapacağı konuşmasının mazlum ve mağdurların ortak seslenişi, zalimlerin titreten ve alayının gözünün içine baka baka hakkı haykıran bir içerikte olması samimi dilek ve beklentimizdir. Orta Doğu'da adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışın Filistin sorunu yok sayılarak, mazlum Filistinli kardeşlerimizin meşru ve hukuki hakları göz ardı edilerek tesis ve temin edilmesi söz konusu değildir.

"İSRAİL BAŞBAKANI'NIN KUDÜS VE CUMHURBAŞKANIMIZA YÖNELİK TAHAKKÜMCÜ SÖZLERİ AYAĞIMIZIN ALTINDADIR"

İsrail Başbakanı'nın ilk kıblemiz Kudüs ile ilgili tahakkümcü ifadeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan söz ve beyanatları elbette ayağımızın altındadır. Kudüs'ün tarihsel, inanç ve kültür temelli manevi statüsüyle oynamaya azmetmiş çevreler insanlık vicdanında yok hükmündedir. Kaldı ki ABD yönetiminin Siyonizm, Kabala ve Evanjelist emellerin bekçiliğine soyunması; 6 Aralık 2017 tarihinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan eden skandal ve sakat kararı büyük bir rezalet ve hezimet olarak hatırlanacaktır.

Türkiye, doğru stratejiyle, isabetli politik hamlelerle, her türlü diplomatik imkanı kullanarak Kudüs meselesini uluslararası toplumun gündeminde sıcak tutmayı başarmıştır. İstanbul'da muhafaza edilen arkeolojik mahiyetli taş tablete dayanarak "Kudüs bizimdir" demek bir yanda tarih bilmezliğin, diğer yanda meczup ve cahilane bir üslubun tezahürüdür. Şayet 2 bin 800 yıl öncesinden başlayarak iz sürecek olursak Türk milletinin her yerde, her coğrafyada hak ve tasarruf yetkisine haiz olduğu açıkça görülecektir.

Unutulmasın ki, Kudüs Harem-i Şerif'tir. Kudüs Miracımızın onurudur. Kudüs ilk Kıblemizin şeref payesidir. Kudüs İslam'dır, iftihardır, itibardır, iradedir, iffettir. Kudüs vatan, Kudüs vicdan, Kudüs ecdat, Kudüs hepimizin namusudur. Bu namusa el uzatan Siyonizmin tetikçileri ve onların işbirlikçileri kaybetmeye hem insanlık hem de Allah nezdinde mahkûmdur. Kulun hesabı varsa, Allah'ın da hesabı vardır. Kul tuzak kurmuşsa, onu bozacak, onu alt edecek ilahi bir tuzak muhakkak varlığını gösterecektir. Oyunlarla elimizden alınan yerin adıdır Kudüs. 9 Aralık 1917'de işgal edilen vatandır Kudüs. İstanbul'dan atanan idarecilerle 4 asır yönetimimiz altında bulunan şehrin şanıdır Kudüs.

"KUDÜS DÜŞERSE ANKARA KAYBEDER, İSTANBUL KAVRULUR"

Efendimizin mukaddes mirası, Hz.Ömer'in şerefli emaneti, Selahaddin Eyyubi'nin göz nuru, Yavuz Sultan Selim'in tükenmez heyecanı, Kanuni Sultan Süleyman'ın kutlu rüyasıdır Kudüs. Kudüs'ü yüz yıl önce bırakmak zorunda kalmıştık. Ancak bu kez kaderine terk etmeyeceğiz, etmemeliyiz. Hiçbir zafer bedava kazanılmaz. Hiçbir başarı yattığımız yerden elde edilemez. Zorlayacağız, zora dayanacağız, zorbaların üstüne üstüne gideceğiz, haklı davamızdan tek bir adım geri atmayacağız. Çünkü Kudüs düşerse tarih düşer, İslam zaafa uğrar. Kudüs düşerse Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur. Buna da kimsenin hakkı yoktur. Bunu da hiç kimse yapamayacaktır.

"EN UYGUN SEÇENEK 'TRÇ' İTTİFAKININ İNŞA VE İHYA EDİLMESİDİR"

Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek "TRÇ" ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir. Çaresizlik, ümitsizlik ve çözümsüzlük kuraklıktır, durgunluktur, eylem ve düşünce boyutuyla içe kapanmaktır. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda çaresizliği reddetmiş, çözümsüzlüğü dışlamış, ümitsizliği elinin tersiyle itmiştir. Türk Devri milli birlik ve kardeşlik şuuruyla perçinlenecek, terörsüz Türkiye hedefiyle tescillenecektir. Hiçbir muhasım güç ve zihniyet bu mukadder tarih akışına engel olamayacaktır."

Kaynak: İHA

  • Ali Tarkan Erdal:
    Ortağın Amerikan uşağı olmasaydı zaten denklem buydu. Siz sürekli Amerikan tasmasiyla gezip sıra size gelince Rusya Çin e sığınıyorsunuz! Menderes te öyle yapmıştı. Ama kurtulamadı 3 15 Yanıtla
  • s05423121404:
    bay bahçeli harflerin yerini yine karıştırmış RÇT olmasın hani ilaç yazılır yaa ???? 3 11 Yanıtla
  • Murat Sert:
    bu öneri gec kalinmis bir uygulamadir.ulkeler bunu konusup uygulamali artik. 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    ABD üstlerin kapat iktidardasın boş adam 1 3 Yanıtla
  • Eda Yazar:
    1 seneden beri bunu diyoruz zaten. Yok olmaz natodan atarlar bizi. Rus tehdidi olur sonra flan. Türkiye rusyayla ters düştükten sonra Natoda olsakta ommasakta Avrupa hertürlü destek olur. Bakın ukranya natodamı? 3 0 Yanıtla
