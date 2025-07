Burhanettin Duran, Fahrettin Altun\'un yerine İletişim Başkanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

FAHRETTİN ALTUN'A YENİ GÖREV

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'na (TİHEK) atandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NA BURHANETTİN DURAN ATANDI

Altun'dan boşalan İletişim Başkanlığı koltuğuna ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi.

TİHEK'TEKİ DİĞER ATAMALAR

Karar ile birlikte ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'na İkinci Başkan olarak Muhammet Ecevit Carti atandı. Kurul üyeliklerine ise; Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan atandı.

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

İletişim bilimleri profesörü olan Fahrettin Altun, doktora eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Bir dönem ABD'de akademik çalışmalarda bulunan Altun; İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesinde öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı ve dekanlık vazifelerini yürüttü. Bunun yanı sıra SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Sabah, Akşam, Daily Sabah, Kriter, Anlayış, Yöneliş ve Küre gibi birçok basılı mecra ve yayınevinde köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği yaptı. Başta TRT 1, TRT 2 ve TRT Haber olmak üzere ulusal televizyon kanalları için haber ve tartışma programları hazırladı ve de çok sayıda programa konuk oldu.

Türk modernleşmesi, siyasal iletişim ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmaları bulunan Altun, Modernleşme Kuramı (2002) ve Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (2021) başlıklı kitapları kaleme aldı. Bunların yanında Press Freedom in Turkey (2016), The Triumph of Turkish Democracy (2016), 15 Temmuz'da Medya (2017), Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi (2018), Toplumlar Arası İletişimde Yeni Dönem: Enformasyon Savaşından Dezenformasyon Savaşına (2023) gibi kitaplara bölüm yazarı ve editör olarak katkı sağladı.

25 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine getirilen Altun, 10 Temmuz 2025 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığı'na atandı.

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Burhanettin Duran, 1993'te Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev aldı. Daha sonra 2001-2009 yılları arasında aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi oldu.

2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent olan Duran, 2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

Burhanettin Duran, 2013 yılında SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı. SETA'nın İstanbul ofisinin ilk koordinatörü oldu. Duran, 2014 yılında ise Ankara'ya taşındı ve SETA'nın genel koordinatörü olarak göreve başladı.

16 Mayıs 2024 tarihli karar ile Dışişleri Bakanı Yardımcılığı'na getirilen Duran, 10 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı oldu.