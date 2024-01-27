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CHP'de 209 seçim çevresi adayları belli oldu - Son Dakika
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CHP'de 209 seçim çevresi adayları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 8'i büyükşehir, 13'ü il belediye başkan adayı olmak üzere toplam 209 seçim çevresi adayları belli oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkez binasında düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısında adayları açıkladı.

CHP\'de 209 seçim çevresi adayları belli oldu
27.01.2024 - 01:32,
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 8'i büyükşehir, 13'ü il belediye başkan adayı olmak üzere toplam 209 seçim çevresi adayları belli oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkez binasında düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 4 buçuk saat süren PM toplantısında 8'i büyükşehir, 13'ü il olmak üzere toplam 209 seçim çevresinde belediye başkan adayı yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

PM'de 8 büyükşehir belediye başkan adayı belirlendi

Antalya'da Muhittin Böcek, Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır'da Cafer Pekdemir, Erzurum'da Atlıhan Atila, Muğla'da Ahmet Aras, Sakarya'da Azize Çeroğlu, Trabzon'da Hasan Süha Saral ve Van'da Şükrü Şahar aday olarak gösterildi.

13 ilin belediye başkan adayı belli oldu

PM toplantısı sonrası açıklanan listede Ağrı'da Erkan Bulut'un, Batman'da Hasan Sünük'ün, Burdur'da Ali Orkun Ercengiz'in, Çorum'da Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nun, Düzce'de Sedat Çelikel'in, Hakkari'de Cüneyt Özbek'in, Isparta'da Atakan Yazgan'ın, Karabük'te Bayram Karadağ'ın, Kastamonu'da Hasan Baltacı'nın, Kırıkkale'de Ahmet Önal'ın, Rize'de Necati Topaloğlu'nun, Sivas'ta Tacettin Kepenek'in ve Tokat'ta Murat Yazıcı'nın isimleri belediye başkan adayları olarak öne çıktı.

İstanbul'da 14 ilçe belediye başkan adayı belirlendi

Öte yandan listede İstanbul'un 14 ilçe belediye başkanının ismi yerini buldu. Bu çerçevede, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Ataşehir Belediye Başkan adayı oldu. Mevcut Başkan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise bugün partisinden istifa etmişti. İstanbul'un Şişli ilçesinde Resul Emrah Şahan, Arnavutköy'de Tekin Aras, Bağcılar'da Cem Kılıç, Bahçelievler'de Emine Gülizar Emecen, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece'de Hasan Akgün, Esenler'de Hasan Dalkıran, Kartal'da Gökhan Yüksel, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Maltepe'de Esin Köymen, Sultanbeyli'de Ayhan Koç, Sultangazi'de Ferhat Epözdemir aday oldu.

Ankara'da 11 ilçe belediye başkan adayı belli oldu

Ankara'da da Ayaş'ta İzzet Demircioğlu, Bala'da İsa Kaplan, Beypazarı'nda Özer Kasap, Evren'de Arif Güçlü, Gölbaşı'nda Yakup Odabaşı, Haymana'da Levent Koç, Kalecik'te Satılmış Karakoç, Kızılcahamam'da Coşkun Ünal, Mamak'ta Veli Gündüz Şahin, Nallıhan'da Ertunç Güngör ve Polatlı'da Mürsel Yıldızkaya aday olarak gösterilen isimler oldu. Ankara'nın Çankaya İlçe Belediye başkan adayının da önümüzdeki günlerde yapılması planlanan PM toplantısında belirlenmesi bekleniyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Abdurrahim Sönmez, Çınar ilçesinde Halit Kaya ve Lice ilçesinde Sıddık Bayram, Muğla Milas'ta Fevzi Topuz, Datça'da Aytaç Kurt, Adana'nın Kozan ilçesinde de Sudiye Gizem Aksoylu aday oldu.

Deprem bölgesi Hatay'da 3 ilçe belirlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Bahadır Amaç, Payas ilçesinde Cabbar Aslan, Yayladağı ilçesinde de Mehmet Kalabaş CHP'nin adayları olarak ön plana çıktı.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ile ilçe belediye başkan adaylarının önümüzdeki günlerde yapılacak olan PM toplantısında belirlenmesi bekleniyor.

Daha öncede 622 seçim çevresinin açıklandığı partide, böylelikle toplam 831 seçim çevresinde belediye başkan adayı açıklanmış oldu.

Bir sonraki PM toplantısının ise 29 Ocak Pazartesi günü yapılacağı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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