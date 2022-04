Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmelerin yer aldığı kanun teklifinin bayram sonrası yasalaşacağını belirterek, "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini, yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanları ile iftar programında bir araya geldi. Koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarının zor koşullar altında vazifelerini yerine getirdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte yaşamını yitiren tüm sağlıkçılara Allah'tan rahmet dileğinde bulundu. Yaşanan sürecin herkese kaliteli, yaygın ve erişilebilir sağlık hizmetleriyle güçlü sağlık alt yapısına sahip olmanın ehemmiyetini hatırlattığını belirten Erdoğan, "Allah'a hamdolsun son 20 yılda sağlığa yaptığımız yatırımların karşılığını, geride bıraktığımız 2 yılda kat ve kat fazlasıyla alma imkanı bulduk. Ülkemizin farklı şehirlerinde açtığımız toplam 25 bin 298 yataklı 19 şehir hastanemiz, insan hayatının söz konusu olduğu bu kritik dönemde çok önemli roller üstlendi. Muhalefetin engellemek için gece- gündüz uğraştığı bu modern tesisler, salgın tarzı kitlesel hastalıklarla mücadelede dünyada örnek alınan kurumlar haline dönüşmüştür. Keza, rekor sürelerde inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz 1008'er yataklı 2 acil durum hastanesiyle de bu alanda yeni bir çığır açtık. Sadece salgın döneminde 16 bin 159 yataklı sağlık tesisinin inşaatını tamamlayıp devreye alarak büyük bir başarıya imza attık. 'İsraf' denilen, 'ne gerek var' diye eleştirilen sağlık projelerimizin tamamı bu süreçte 10 binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu" diye konuştu.

'MÜCADELEYİ ZAFERLE TAÇLANDIRMAKTA KARARLIYIZ'Türkiye'nin salgın döneminde aşıya ilk ulaşan sayılı ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Erdoğan, "Sadece aşı teminiyle yetinmedik. Aynı zamanda kendi aşımızı da süratle geliştirerek dünyadaki konumumuzu daha da perçinledik. Yerli aşımız Turkovac bugün kendi vatandaşımız yanında dünyanın farklı köşelerindeki milyonlarca insana da şifa kaynağı oldu. Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Aşı Enstitüsü ve Klinik Araştırmaları Merkezi de yani yeni hıfzıssıhhamız da bu alanda nitelikli çalışmalar yürütüyor. Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son 2 yıldır başarıyla yürüttüğümüz mücadeleyi inşallah zaferle taçlandırmakta kararlıyız" dedi.'YIL BİTMEDEN NETİCELENDİRMEKTE KARARLIYIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirme çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu: "14 Mart'ta sizlere 5 müjde vermiştik. İlk müjdemiz, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bu tür suçların katalog suç kapsamında alınarak önüne geçilmesine yönelik bir yasal düzenlemeydi. Komisyon aşaması biten bu teklif, inşallah bayramdan sonra Genel Kurul'a gelerek milletvekillerimizin takdiriyle kanunlaşacaktır. İkinci müjdemiz, Mesleki Sorumluluk Kurulu'ydu. Mesleki faaliyetleri sebebiyle doktorlara açılacak tazminat davalarının, önce Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bir kurulda değerlendirilmesini sağlayacak yeni bir mekanizma oluşturuluyor. Yeni düzenleme, şayet doktorun kasıtlı ihmaline dayanmayan bir tazminat kararı söz konusuyla vatandaşımızın mağdur olmaması için bunu da devletin üstlenmesini öngörüyor. Şiddetle aynı kanun kapsamındaki bu düzenleme de inşallah bayram sonrası Genel Kurul gündemine gelecek. Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili iyileştirmelerdir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız oldukça kapsamlı hazırlık gerektiren mali iyileştirmeler konusunu çalışıyor. İnşallah en kısa sürede neticesini sizlerle paylaşacağız. Sabit ek ödemeleri, bordroya yansıtılacak sağlık çalışanlarımızın, bu sebeple herhangi bir hak kaybına uğramamaları da temin edilecektir. Dördüncü müjdemiz, lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek gösterge kapsamına alınması başta olmak üzere, mali iyileştirmelerin emekliliğe de yansıması konusuydu. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini, yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum. Beşinci müjdemiz, aile hekimlerimizin ücretlerinde artış yapılmasıydı. Bu hususta da bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın çalışmaları yakında bitiyor. Böylece sağlık çalışanlarımız bu yaz aylarından itibaren her bakımdan daha huzurlu ve daha rahat biçimde hayatlılarını sürdürebilecek."Erdoğan, verdikleri sözlerin her birini yakından takip ederek mutlaka neticelenmesini temin edeceklerini bildirdi. Ülkedeki her kesim gibi sağlıkçıların da refah seviyelerini artırmaya yönelik adımlar atmanın en başta gelen sorumlulukları olduğuna değinen Erdoğan, "Hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarımızın her meselesini kendi meselemiz, her kazancını kendi kazancımız görerek samimiyetle çaba harcadığımızdan emin olunuz. Biz bugüne kadar ne muhalefet gibi popülizme tevessül ederek afaki söylemlere sarıldık ne de insanımızın sıkıntı yaşamasına seyirci kaldık. Günü kurtarmaktan ziyade 85 milyonun tamamının istikbalini garanti altına almayı hedefledik. Küresel ekonominin durumunu da göz önüne alarak hep birlikte Türkiye'yi bu fırtınalı denizden sahili selamete çıkarmanın mücadelesini veriyoruz" açıklamasında bulundu.'CANLA BAŞLA HİZMET ETTİĞİNİZDEN ŞÜPHE DUYMUYORUM'Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Tüm kamu personelinin neredeyse 3'te 1'ini oluşturan sağlıkçılarımıza ordu derken lafın gelişi söylemiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında günün 24 saati vazife başında olan ve sayıları 1,3 milyon kişiye ulaşan sağlık çalışanlarımızın verdiği güvenle hayatın diğer alanlarına dört elle sarılıyoruz. Sağlık sistemimizin taşıyıcı sütunları olarak gördüğüm siz kardeşlerimizin de tıpkı salgın döneminde olduğu gibi canla başla milletimize hizmet etmeyi sürdürdüğünüzden şüphe duymuyorum" dedi.

Programın sonunda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 1863 yılında Hattat Yusuf Sıtkı Efendi'ye ait el yazması Kur'an-ı Kerim hediye edildi.