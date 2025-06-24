Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-İran ateşkesine ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-İran ateşkesine ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İsrail-İran ateşkesine ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyoruz
24.06.2025 13:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İsrail-İran ateşkesine ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti. Erdoğan, "Dün gece geç saatlerde gelen, taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için yapacağı seyahat öncesi açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere Hollanda'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, müttefikler arasında savunma ürünleri ticaretinin önüne engeller getirilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu engelleme ve kısıtlamaların en kısa sürede, amasız, fakatsız kaldırılması gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede, ittifakın caydırıcılık ve savunmasını pekiştirecek adımların değerlendirileceğini ve müttefiklerin savunma harcamalarının artırılması konusunda yeni hedeflerin belirleneceğini ifade etti.

Türkiye'nin NATO içindeki rolüne vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye olarak adil külfet paylaşımını ve Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz. NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare eden bir müttefikiz. Ülkemizin savunma yeteneklerini sürekli geliştirirken ittifakın caydırıcılığına da katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

"ENGELLERİN GETİRİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ"

İttifak sathında savunma sanayinin güçlendirilmesini önemsediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti;

Daha güçlü savunma ve daha etkin ordu hedefiyle yola çıkarken müttefikler arasında savunma ürünleri ticaretinin önüne engeller getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu engelleme ve kısıtlamaların en kısa sürede amasız, fakatsız kaldırılması gerekiyor. Bu bağlamda, Avrupa Birliği'nin son dönemde savunma ve güvenlik alanında girişimlerini de yakından takip ediyoruz. Avrupa'nın güvenliğine birçok üyenin toplamından fazla katkı sunan ülkemiz, birliğin savunma girişimlerine uygun şekilde dahil edilmelidir. Türk savunma sektörünün birliğin savunma mekanizma ve projelerine dahil tüm Avrupa'nın faydasına olacaktır. Bu konuda öncelikle bizim gibi birlik üyesi olmayan müttefiklerle yakın istişare halindeyiz. İttifakın Avrupa sütununu destekleyici tedbirleri ele almayı planlıyoruz. Zirvede ayrıca yıllar önce öngörülü bir yaklaşımla ittifak bünyesinde terörizmle mücadele konseptine en fazla katkıyı veren müttefik olarak, bu alanda ittifakın yapması gerekenlere dikkat çekeceğiz.

Ukrayna'daki savaşın adil bir çözümle kalıcı olarak neticelendirilmesine yönelik gayretler zirvenin başlıkları arasında yer alıyor. Müttefikler, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de bir araya gelecek. Biz, ittifaka karşı sorumluluklarımıza halel getirmeksizin savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasına dair çabalarımızı anlatacağız. Üç yıllık aradan sonra geçtiğimiz günlerde tarafları İstanbul'da buluşturduk. Esir ve cenaze takasıyla ilgili kararların alınmasına ve hayata geçirilmesine vesile olduk. İstanbul sürecinin devamına yönelik yeni adımlar planlıyoruz.

Gerek zirvede, gerek ikili görüşmelerimizde Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliamlarına da dikkat çekeceğiz. 21 aydır devam eden işgal, istila ve yıkım politikasının bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizeceğiz.

"ATEŞKESİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Öte yandan biliyorsunuz 13 Haziran'dan beri bölgemizde tansiyon iyice tırmandı. İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan süreçte en başından bu yana müzakereleri esas alan girişimlerimiz oldu. Sayın Trump ve Sayın Pezeşkiyan'ın da aralarında olduğu birçok liderle görüştük. İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarını bir araya getirdik. Dün Amerikan Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgede ateşkesi sağlayacak, ardından da kalıcı sükunete giden yolu açacak her türlü gayreti takdirle karşılar ve samimiyetle destekleriz. Nitekim dün gece geç saatlerde gelen, taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz.

Daha önce de ifade ettim, bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz. Ellerin tetikten çekilmesi ve ihtilafların çözülmesi için diplomasiye şans tanınması en doğru, hayırlı ve akılcı tavır olacaktır. Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten, diplomasiye öncelik veren ilkeli tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

2026 yılındaki NATO zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz. Zirve marjında müttefiklerimiz ile ittifak ortaklarından liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Zirvede alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, teşekkür ediyorum.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SON BULMALI"

Türkiye olarak bu savaşı sona erdirmek için ortaya koyduğumuz çaba herkesin malumudur. Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğuna biz samimiyetle inanıyoruz. Bu barışı sağlamak için de elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Her iki tarafın güvenine mazhar olan bir ülkeyiz. Bu güven sayesinde savaş atmosferinde dahi somut ilerlemeler kaydedildi. İstanbul'daki görüşmeler, atılan en önemli adımlardan biridir.

Görüşmelerin daha ileriye taşınmasını ve artık savaşı sonlandıracak yola girilmesini arzu ediyoruz. Sahadaki gelişmelerin de bu umut ışığını artırmasını temenni ediyoruz. Bu savaş sonsuza kadar süremez. Barış için kolları sıvamak, İstanbul'da kurulmuş diyalog zeminini güçlendirerek barış masasını çok daha üst düzeyde bir katılımla ortaya koymak lazım. NATO zirvesinde de muhataplarımızla bu vizyonumuzu anlatacak ve barışı sağlayana kadar durmayacağımızı ifade edeceğiz.

"KRİZİN BEDELİNİ BÜTÜN DÜNYA ÖDER"

İran'a yönelik saldırıları bölgemizin barış ve huzuruna yönelik büyük bir tehdidin fitilini ateşlemiştir. İsrail'in Filistin ile başlayan, Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e, nihayetinde de İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin bu çılgınlığa son vermek için etkin tedbirleri alması şart. Yoksa bunun bedelini sadece bölgemiz değil, bütün dünya öder.

Biz herkesi aklıselime çağırmaya, diplomasinin imkanlarının her türlü meseleye çözüm bulmak için yeterli olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Çatışmalardan kastımız sadece İsrail ile İran arasındaki gerilim değil. İsrail'in Gazze'deki açlığı silah olarak kullanan hukuksuz zulmünün de sonlandırılmasını istiyoruz. İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan süreçte hep bu gerilimin Gazze'deki mezalimi gölgelememesi gerektiğini söyledik. Orada insani durum gün geçtikçe kötüleşiyor. Bir an önce Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı, İsrail saldırıları durmalı, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşımının yolu açılmalıdır. İsrail saldırganlığı bölgemizin tamamında tümüyle durmalıdır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRECEK"

Çevremizde ne yaşanırsa yaşansın, terörsüz Türkiye hedefimize özellikle bu verdiğimiz sözü yürüyüşümüzde hiç aksamaya fırsat vermeden devam edeceğiz. Bir devlet politikası olarak hassasiyetle yürüttüğümüz bu süreci inşallah başarıya ulaştırmakta kararlıyız. Terör, bölgemizde çoğu zaman bir maşa olarak kullanıldı. DEAŞ'ın kanlı ve kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülkeyiz. Fırat Kalkanı Harekatı'yla bu örgüte en ağır darbeyi biz vurduk. Kiliseyi hedef alan menfur terör saldırısı sebebiyle Suriye halkına bir kez daha taziyelerimizi sunuyoruz. Suriye'nin 13 yıllık iç savaş sonrası huzur ve istikrar için ortaya koyduğu gayret takdire şayandır. Bu çabaları etkisiz hale getirmek, Suriye'yi yeniden çatışmalı bir geleceğe taşımak isteyenlere Suriye yönetimi asla müsaade etmez. Suriye yönetimi, DEAŞ dahil, bütün terör örgütleriyle mücadelede son derece kararlı. Biz de kendilerine gereken desteği veriyoruz ve vereceğiz. Suriye müreffeh ve huzurlu geleceğine inşallah ulaşacaktır. Terörle mücadele konusunda Suriye yönetiminin etkin adımlar atarak kısa sürede mesafe alacağına inancım tamdır.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-İran ateşkesine ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cent OSM:
    Süfyan tayfası başınıza musallat olmuş ulan! Uyanın gafiller.. 1 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Bol bol maydonoz tüketin ödem attırıcı etkisi var 1 0 Yanıtla
  • Cent OSM:
    YAZIKLAR OLSUN SANA, KORKAK! ZAVALLILAR.. SİZDEN DAVA ADAMİ ÇIKMAZ! İNŞAATÇI SÜFYAN TAKIMI.. 0 0 Yanıtla
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