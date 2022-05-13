Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz" - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz"

13.05.2022 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin YPG'ye yaptırım muafiyeti ile ilgili "Biden ne gibi açıklamalar yapacak bilmiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin YPG'ye yaptırım muafiyeti ile ilgili "Biden ne gibi açıklamalar yapacak bilmiyorum. Özellikle de Biden'ın açıklamalarını gördükten sonra tavrımızı ortaya koyarız" dedi. Erdoğan ayrıca, "Pençe Kilit'te dün itibariyle 82 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun süredir zaten rahatsızlığı vardı, bugün de rahmet-i Rahman'a kavuştu. Allah rahmet eylesin. Biz de taziye için 3 gün kadar sürecek bir ziyarete gideceğim" dedi.

"İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın NATO'yu da arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı işlemek istemiyoruz. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. Oraların, hatta parlamentolarında da yer alıyorlar" dedi.

"Tavrımızı ortaya koyarız"

ABD'nin YPG'ye yaptırım muafiyeti ile ilgili konuşan Erdoğan, "Dereyi görmeden paçaları sıvamanın anlamı yok. Biden ne gibi açıklamalar yapacak bilmiyorum. Her şeyi görüp, özellikle de Biden'ın açıklamalarını gördükten sonra tavrımızı ortaya koyarız" dedi.

"Pençe Kilit'te dün itibariyle 82 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Amerika son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi, PKK terör örgütüne karşı, Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. Tırlarla buralara araç gereç mühimmat sevk etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz. Burada PKK'sı, YPG'si kim olursa olsun, Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de aynını yapmaya devam edeceğiz. Pençe Kilit'te dün itibariyle 82 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Havaların olumlu seyri halinde bu rakam daha ilerilere devam edecektir. Bizim teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Bunu bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz. 'Yanlış yapıyorsunuz adımlarınızı doğru atın'" dedi.

"Putin ve Zelenski ile yaptığım görüşmelerde, kendilerine bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaşları tasvip etmek mümkün değil. Gerek Putin ile gerek Zelenski ile yaptığım görüşmelerde kendilerine bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz oldu. Aynı telkinlerimiz devam edecektir. Savaşın iyisi olmaz. Bunca insanlar ölüyor. Bundan sonra yapacağımız görüşmelerde de bunları kendilerine telkin edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'NATO çıkışı' İskandinav ülkelerinin basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'NATO çıkışı' İskandinav ülkelerinin basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO yorumu 'son dakika' olarak İskandinav ülkelerinin basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO yorumu 'son dakika' olarak İskandinav ülkelerinin basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO yorumu 'son dakika' olarak İskandinav ülkelerinin basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO yorumu 'son dakika' olarak İskandinav ülkelerinin basınında

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, İsveç, Cuma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz' - Son Dakika


Son Dakika
20:55 Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı: Yalnız da kalsak mücadelemizi sürdüreceğiz
20:54 Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 21:10:54. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement