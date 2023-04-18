Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu - Son Dakika
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Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

18.04.2023 13:09
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile siyasi parti genel başkanlarının Ramazan Bayramı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile siyasi parti genel başkanlarının Ramazan Bayramı programları belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramın ilk günü İstanbul'da olması öngörülüyor.

Bayramın ikinci gününde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gidecek Erdoğan'ın, Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan ilk köy evlerinin teslim törenine katılımı planlanıyor.

Bayramın son günü İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılacak Erdoğan'ın, daha sonra Sakarya'ya geçmesi bekleniyor.

Şentop'un bayram programı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'na İstanbul'da girecek. Şentop, bayram namazını kıldıktan sonra İstanbul'dan memleketi Tekirdağ'a geçecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olacak.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramın ilk günü Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelecek.

Bayramın ikinci gününde İstanbul'da olacak Kılıçdaroğlu'nun, üçüncü günde ise Ankara'da düzenlenecek 23 Nisan programına katılması planlanıyor.

Oğan yurt dışında, İnce memleketinde

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın bayramı Almanya, Belçika ve Hollanda'da Türk vatandaşlarla bir arada geçirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise bayramda memleketi Yalova'da olacak.

Bahçeli, bayrama Ankara'da girecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'na Ankara'da girecek.

Bahçeli, bayram namazının ardından partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret edecek.

Bayramın ikinci gününde ise Bahçeli'nin, Nurdağı'na yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmesi bekleniyor.

Akşener deprem bölgesinde olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Malatya'daki "Bayram Sofrası" programında depremzedelerle bir araya gelecek.

Aynı gün Hatay'da depremzedelerle buluşacak Akşener'in, bayramın ikinci ve üçüncü günleri ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kırıkkale, Yozgat, Konya ve Karaman'ı ziyaret etmesi öngörülüyor.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bayramın ilk günü partili milletvekilleriyle depremden etkilenen Hatay'da olacak. Eş Genel Başkan Pervin Buldan ise bayramı İstanbul'da geçirecek.

Liderler depremden etkilenen illeri ziyaret edecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bayramda Ankara'da olması bekleniyor.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da olacak. Destici, ardından memleketi Eskişehir'e giderek bayram boyunca çeşitli programlara katılacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramın ilk günü Diyarbakır'da olması planlanıyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramın ilk günü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede vatandaşlarla buluşacak. Davutoğlu, bayramın üçüncü günü ise İstanbul'da teşkilatla bayramlaşacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bayrama Osmaniye'de girecek, daha sonra memleketi Afyonkarahisar'a geçecek.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, bayramı İstanbul'da karşılayacak. Baş, bayramın ikinci günü Adana ve Mersin'de seçim çalışmaları yapacak. Baş, bayramın üçüncü günü de İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erdoğan, Ramazan Bayramı boyunca İstanbul'da olacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ramazan Bayramı boyunca deprem bölgesinde olacak, Gaziantep ve Kilis'te depremzedelerle bir araya gelecek.

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da olacak. Aksakal, bayramın üçüncü günü Ankara'ya dönerek 23 Nisan resmi törenlerine katılacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bayramda İstanbul'da olacak. Perinçek, bayramın son günü partililerle bayramlaşma programına katılacak.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bayram boyunca memleketi Erzincan'da olacak.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bayramın ilk günü İstanbul'da olacak, ikinci gün Nurdağı programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu - Son Dakika
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