Canlı yayında sağlık problemleri yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok siyasi isimden "Geçmiş olsun" mesajı geldi - Son Dakika
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Canlı yayında sağlık problemleri yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok siyasi isimden "Geçmiş olsun" mesajı geldi

26.04.2023 09:40

Dün akşam katıldığı canlı yayında sağlık sorunu yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet ve iktidardaki siyasi isimlerden "Geçmiş olsun" mesajı yağdı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan "Kısa süreli rahatsızlık yaşayan sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum" şeklinde konuşurken, HÜDAPAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ise "Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet versin" ifadelerini kullandı.

Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaptığı sırada bir rahatsızlık geçirdi. Erdoğan'ın rahatsızlığı üzerine yayına apar topar ara verildi.

"ÇALIŞMALAR SEBEBİYLE CİDDİ MANADA ÜŞÜTMÜŞÜM"

20 dakikalık aranın ardından tekrar yayına katılan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada "Üzerinize afiyet dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu çalışmalar sebebiyle ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Söz verdik gideceğiz dedik. Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum" dedi.

TÜM SİYASİ İSİMLERDEN MESAJ YAĞDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında yaşadığı rahatsızlığın ardındansa muhalefet ve iktidar tüm siyasi isimlerden "Geçmiş olsun" mesajı yağdı.

KILIÇDAROĞLU: GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasilerden 'Geçmiş olsun' mesajı yağdı

AKŞENER: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Kılıçdaroğlu'nun ardından paylaşım yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasilerden 'Geçmiş olsun' mesajı yağdı

"SEÇİM SÜRECİNİ DE SONRASINI DA SIHHATLE GEÇİRMEYİ TEMENNİ EDİYORUM"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kısa süreli rahatsızlık yaşayan sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasilerden 'Geçmiş olsun' mesajı yağdı

DAVUTOĞLU DA MESAJ PAYLAŞTI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Katıldığı televizyon yayını sırasında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasilerden 'Geçmiş olsun' mesajı yağdı

"KALAN SÜRECİ HUZUR İÇİNDE TAMAMLAYABİLMEYİ TEMENNİ EDİYORUM"

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Sn. Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasilerden 'Geçmiş olsun' mesajı yağdı

"BİR LİDERİ SANDIKTA YENMEYE ÇALIŞMAK AYRIDIR..."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Erdoğan'ın yayınının kesilmesiyle ilgili;Bir partiyi, lideri sandıkta yenmeye çalışmak ayrıdır, başına bir olumsuzluk geldiyse (dilerim bir sağlık problemi değildir) geçmiş olsun demek apayrıdır… Teknik bir arıza olmasını dileyerek geçmiş olsun her ne yaşandıysa… Bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere, bizim gibilere…." dedi.

Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasilerden 'Geçmiş olsun' mesajı yağdı

HÜDAPAR LİDERİNDEN ERDOĞAN'A "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Cumhur İttifakı ortağı HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet versin" mesajını paylaştı.

Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasilerden 'Geçmiş olsun' mesajı yağdı

İBRAHİM KALIN: SAĞLIK DURUMU İYİ HAMDOLSUN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi hamdolsun. Rabbim muhafaza eylesin" dedi.

Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasilerden 'Geçmiş olsun' mesajı yağdı

GÖKSU: HAMDOLSUN KENDİSİ GAYET İYİ

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "Cenab-ı Hakk Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrüne sağlık, sıhhat ve bereket versin. Hamdolsun kendisi gayet iyi. Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım" ifadesini kullandı.

Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasilerden 'Geçmiş olsun' mesajı yağdı

AK PARTİLİ ÇELİK: GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasilerden 'Geçmiş olsun' mesajı yağdı
YORUMLAR (9)
  • HAYRİ ÇOLAK: ALLAH ŞİFA VERSİN TURKİYE CUMHUR BAŞKANINA TEZ ZAMANDA İYİ OLUR UMARIM YOKSA TÜRKİYE ÇOK ARAR REİSİMİZİ BİZİM BAŞKA TÜRKİYE MİZ YOK DİĞERLERİNİN KAÇICAK ÜLKELERİ ÇOK HERŞEY PARA PUL DEĞİL RABBİM ÇOK VERİP AZDIRMASIN AZ VERİP AÇ BIRAKMASIN İNŞALLAH. Cevap Yaz 50 11 Yayından Kaldır
  • sezer zengin: Allah şifa versin Cevap Yaz 88 11 Yayından Kaldır
  • Burhan Kaya: Her ne olursa olsun böyle bir günde cumhurbaşkanımızı yanlız bırakmamak temenniler de bulunmak çok güzel bir duygu Umarım tez zaman da sağlığına kavuşur Çok çok geçmiş olsun efendim Cevap Yaz 155 25 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Canlı yayında sağlık problemleri yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok siyasi isimden 'Geçmiş olsun' mesajı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayında sağlık problemleri yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok siyasi isimden "Geçmiş olsun" mesajı geldi - Son Dakika
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