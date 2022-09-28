Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolların yapılmasını isteyen vatandaşını Mansur Yavaş'a yönlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolların yapılmasını isteyen vatandaşını Mansur Yavaş'a yönlendirdi

28.09.2022 15:24

Etlik Şehir Hastanesi açılışında kurdele kesimi sırasında bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yolların yapılmasını istedi. Erdoğan, vatandaşın bu talebine "Bir dur bir dur. Onu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylersiniz o yapar" sözleriyle cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Konuşmasının ardından kurdele kesimine geçen Erdoğan'la hastanenin yollarının yapılmasını isteyen bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"MERAK ETME ULAŞTIRMA BAKANIMIZ YAPAR"

Erdoğan, "Bu hastane bu noktaya geldi ama natamam. Peki buranın eksiği ne?" dedi. Kabalıktan yükselen bir ses, yolların yapılmasını talep etti. O anlarda duraksayan Erdoğan, "Bir dur, bir dur. Onu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylersiniz o yapar. Merak etme onu da Ulaştırma Bakanı'mız yapacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın talebini duyunca Mansur Yavaş'a yönlendirdi: Onu da o yapsın

"HER ŞEY TAMAM, EKSİĞİMİZ YEŞİLLİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, "Şimdi burada çevre düzenlemesi konusunda eksiğimiz var. Nedir o? Yeşillik, yeşillik... Fidanlar, ağaçlar dikilmiş. Bir de bunu yeşilliklerle güçlendirirsek tadına doyum olmaz." diyerek devam etti. Erdoğan sonrasında ise kurdele kesmek için yanında hazır bulunan yüklenici firmanın sahibinden, çevre düzenlemesine dair eksikliklerin hemen tamamlanması için söz aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın talebini duyunca Mansur Yavaş'a yönlendirdi: Onu da o yapsın

TÜRKİYE'NİN 20. ŞEHİR HASTANESİ

Yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli hastane, Ankara'nın 2'nci, Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olacak ve bir milyon metrekarenin üzerinde arazisiyle Türkiye'nin en büyük alana sahip hastanesi sayılacak. Sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak. Ankara'da 2019'da hizmete giren Ankara Şehir Hastanesi, Avrupa'nın en büyük hastanesi niteliğine sahip. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü olarak anılan hastanenin toplam 3 bin 732 yatak kapasitesi bulunuyor.

Türkiye'de halen faaliyette bulunan şehir hastaneleri şunlar:

"Yozgat Şehir Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi, İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi."

Yapımı devam eden şehir hastaneler ise şöyle:

"Ankara-Etlik Şehir Hastanesi, Kütahya Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, Aydın Şehir Hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi , Trabzon Şehir Hastanesi, Antalya Şehir Hastanesi, Ordu Şehir Hastanesi, Denizli Şehir Hastanesi, Sakarya Şehir Hastanesi, Şanlıurfa Şehir Hastanesi, Diyarbakır Şehir Hastanesi."

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Adana'daki sahra hastanesi üzerinden yüklendi: Çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorarsan olur
YORUMLAR
500
Akşener'in 'Aday olabilir' çıkışı sonrası gündem Mansur Yavaş! Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçerek yüzde 54.2 oy topladı Akşener'in 'Aday olabilir' çıkışı sonrası gündem Mansur Yavaş! Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçerek yüzde 54.2 oy topladı İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok

Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolların yapılmasını isteyen vatandaşını Mansur Yavaş'a yönlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
16:02 "Aldattım, boşandık" diyen Gökhan Çıra, ihanete uğrayan Selin Ciğerci'nin ilk tepkisini anlattı
15:43 Çiftçiye güzel haberi Bakan Kirişci verdi! Mazot ve gübre destekleri altı ay öne çekilip, 22 liradan 75 liraya yükseltildi
15:36 Kocaeli'de kötü koku ihbarına giden ekipler, girdikleri evde cesetle karşılaştı
15:37 Samsunspor Başkanı, İsmail Kartal ile görüştüklerini ve istediği rakamı açıkladı: Hayatımda böyle bir şey görmedim
15:33 Özel ekip tek bir detaydan gerçeği ortaya çıkardı! Dövizci cinayetinin zanlısı yakalandı
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolların yapılmasını isteyen vatandaşını Mansur Yavaş'a yönlendirdi
15:24 Ronaldo servetine servet katacak! Yeni düzenleme ile 1.3 milyon sterlin fazla kazandıracak
15:17 ABD'li general Türkiye ile alakalı sorulara cevap veremedi! Yunanistan'ın adalara silah yığmasına "Haberim yok" dedi
15:10 Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Adana'daki sahra hastanesi üzerinden yüklendi: Çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorarsan olur
15:02 Dünyanın en güzel kızı seçilen Blondeau, dantelli iç çamaşırıyla kameralar karşısına geçti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 16:42:29. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolların yapılmasını isteyen vatandaşını Mansur Yavaş'a yönlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement