Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir
Politika

Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

Haberin Videosunu İzleyin
Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir
26.09.2025 14:09  Güncelleme: 15:19
Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda teröristbaşı Öcalan dinlenecek mi?" sorusuna cevap verdi. Konunun komisyonun gündemine gelmediğini belirten Kurtulmuş, "Gündeme gelirse nitelikli çoğunlukla komisyon buna karar verecek" ifadelerini kullandı. Öte yandan DEM Parti de geçtiğimiz gün "Öcalan'ın dinlenmesi sürecin başarıyla nihayete erdirilmesi açısından belirleyici önemdedir" demişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı açılışı öncesi, 3'üncü Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısında parlamento muhabirleriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, güçlü demokrasilerde meclislerin iç meselelerin yanı sıra dış meselelerle de ilgilenmesi gerektiğini belirterek, "Meclisler yalnızca iç meselelerle ilgili değil, dünyanın karşılaştığı sorunlara da çözüm üreten ve bu çerçevede perspektifleri ortaya koyan bir yaklaşımla hareket ederler. 50 yıldır Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olan terörün bitirilmesi, terörsüz bir Türkiye'nin oluşturulabilmesi için TBMM çatısı altında bir komisyon oluşturulmuş ve komisyon, çalışmalara başladığı günden bu yana yürüttüğü çalışmalarda fevkalade büyük bir mesafe kat etmiştir. Ümit ediyoruz ki en kısa süre içerisinde Türkiye terör nedeniyle kaybettiği yılları, ağır ekonomik ve insani bedelleri geride bırakacak, yeni bir sayfa açarak barış, huzur, kardeşlik içerisinde yoluna devam edecektir. Komisyonun adına da yansıdığı gibi milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi alanlarında görüşlerin tartışıldığı, tekliflerin en sonunda ortaya konularak TBMM'ye iletileceği bu tarihi komisyon, esası itibarıyla fevkalade büyük ve tarihi bir fonksiyon icra etmektedir. En kısa süre içerisinde başlangıcından beri büyük bir siyasi katılımla yürütülen çalışmalar başarıyla sonuçlanacaktır" diye konuştu.

"TBMM HİÇBİR ZAMAN SESSİZ KALMAMIŞTIR"

TBMM'nin dünya meselelerine duyarsız kalmadığını kaydeden Kurtulmuş, "Özellikle bölgemizdeki İsrail'in tutumları, bölgeyi istikrarsızlaştırma çabaları, birçok ülkenin egemenliğini hiçe sayan saldırgan tavırları ve yaklaşık 2 yıldır Gazze Şeridi'nde her türlü insanlık suçunu işlediği bu soykırım karşısında TBMM, hiçbir zaman sessiz kalmamıştır. 28'inci Dönem'in 3'üncü Yasama Yılı'nda da defaatle Meclis'te ya Başkanlık Tezkeresi ya da partilerin ortak bildirisi olarak görüşlerini dile getirmiş ve uluslararası camia içerisinde dünya parlamentolarına örnek teşkil etmiştir. En son yapılan Meclis olağanüstü toplantısında alınan karar; her ne kadar Meclis Başkanlığı Tezkeresi olarak ve 442 milletvekilinin imzasıyla kabul edilmiş olsa da Meclis'te grubu bulanan 6 siyasi parti ile grubu bulunmayan siyasi partiler aynı metne imza atarak, milli iradenin savunucusu olduklarını açık bir şekilde ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla içeride ve dışarıdaki bütün gelişmelerde millet adına süreçlere vaziyet eden, karar alan, öncülük yapan bir TBMM mevcuttur. Çok şükür ki TBMM, uluslararası alanda sesini en güçlü şekilde ifade edebilmektedir" dedi.

Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

"YOĞUN BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYDUK"

Kurtulmuş, TBMM'nin yoğun bir parlamenter diplomasi süreci yürüttüğünü vurguladı ve Türkiye'nin uluslararası alanda Filistin meselesine öncülük ettiğini söyledi. TBMM'de yapılan çalışmaları değerlendiren Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz TBMM'nin asli vazifelerinden birisi yasama faaliyetleridir. Bu dönemde 798 kanun teklifi milletvekilleri tarafından Meclis'e sunuldu. 2 kanun teklifi ise Cumhurbaşkanı tarafından sunulmuştur. Bu yasama yılında 32 kanun kabul edilmiş, 46 TBMM kararı alınmıştır. Bu süre içerisinde Meclis'in gerçekten çok yoğun bir çalışma ortaya koyduğunu ifade etmek isterim. Genel Kurul, 901 saat 44 dakika çalıştı ve yaklaşık 37 bin sayfa tutanağın tutulduğu toplantılar gerçekleştirdi. TBMM Genel Kurulu'nun yanı sıra ihtisas ve araştırma komisyonlarında 995 saati aşkın toplantılar düzenlenmiştir. Hiç şüphesiz Meclis'te faaliyet gösteren komisyonlarımızdan birisi ise tarihi bir nitelik taşıyan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'dur. Bu komisyon, uzun bir hazırlık döneminden sonra ve Meclis'te temsil edilen partilerin biri dışında hepsinin yer aldığı çok yüksek bir siyasal temsil kapasitesiyle kurulmuş ve ilk toplantısını 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirmiştir. 5 siyasi parti grubu ile Meclis'te temsil edilen 6 partiden oluşan 51 üyelik bir komisyondur. Şimdiye kadar 12 toplantı gerçekleştirmiş ve toplamda 54 saati aşkın müzakereler yapılmıştır. Bu süreçte de buraya katılan 91 kurum, kuruluş ve kişi burada görüş ve önerilerini komisyonumuza sunmuştur" değerlendirmesinde bulundu. Kurtulmuş 3'üncü yasama yılı döneminde 335 bin vatandaşın TBMM'yi ziyaret ettiğini de ekledi.

"KOMİSYON KARAR VERECEK"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, bölücü terör örgütü elebaşının komisyonda dinlenip dinlenmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Şunu bir kere prensip olarak söyleyeyim; ilk andan itibaren oy birliğiyle aldığımız karar çerçevesinde her şey kamuoyunun önünde açık bir şekilde cereyan ediyor. Bir toplantının dışında hiçbir toplantımız gizli olmadı. O da niteliği itibarıyla Milli İstihbarat Teşkilatı ve ilgili bakanlıkların dinlendiği toplantıydı. Dolayısıyla komisyonun herhangi bir konuda nasıl bir karar alacağı bellidir. Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmemiştir. Komisyonun gündemine gelirse de nitelikli çoğunlukla bu karar alınabilir. Komisyon buna karar verecek" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

"ELİMİZİ ÇABUK TUTMALIYIZ"

Siyasi partilerden, komisyonun genç ve kadın temsilcilerin olduğu grupları dinlemesi için tekliflerin geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın da toplantıya davet edilebileceğini aktardı. Kurtulmuş, "Hassas süreç devam ediyor. Bu süreçte elimizi çabuk tutmalıyız. Bölgedeki şartlar, uluslararası dengelerin süratli bir şekilde değişmeye müsait yapısı, Türkiye'nin barış ve kardeşlik sürecini süratle nihayetlendirmesi gerektiğine işaret ediyor. Dolayısıyla bir taraftan tüm kesimleri dinleyerek toplumsal rızayı çoğaltma çalışması içerisindeyiz ama aynı zamanda da elimizi çabuk tutmak durumundayız. Bunu yaparken de ayaklarımızı sağlam basarak, başından beri şunu ifade ediyorum; bu öyle bir süreç ki iki ucunun da terazide dengede tutulması lazım. Bir taraftan Kürtlerin haklarını ve onurlarını diğer tarafta ise Türkiye'nin büyük çoğunluğunu oluşturan Türklerin hassasiyetlerini ve gururlarını dikkate alacaksınız. Dolayısıyla bu dengeleri gözeterek süreç şu ana kadar getirildi" diye konuştu.

Kurtulmuş ayrıca, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin devam etmesi gerektiğini ve tüm uzantılarıyla birlikte kendisini feshettiğini ortaya koymasıyla birlikte sürecin hızlanacağını dile getirdi.

"TARİHİ BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin ise "Fevkalade önemli bir ziyaretti, tarihi bir gelişmeydi. Ben yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump ile görüşmesini değil, New York çalışmalarının tamamını; Genel Kurul konuşması, Gazze Özel Oturumu konuşması, Trump ile beraber Müslüman ülke liderleri ile yaptığı görüşme, Trump ile yaptığı görüşme, bizim açımızdan oldukça olumlu bir sonucun ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Hakikaten önemli ve tarihi bir görüşmeydi. Bu görüşme hem Türk-Amerikan ilişkileri bakımından hem de bölgedeki dengeler ve denklemler bakımından Türkiye'ye yeni kapılar açacaktır, yeni adımların atılmasına vesile olacaktır. Bu görüşmeden yansıyan olumlu havanın, yani ABD Başkanının Müslüman bir ülkenin lideriyle yaptığı samimi görüşmenin dünya dengeleri bakımından da önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah sonuçları iyi olur, yeni bir dönem olduğu açık görülüyor. Türkiye'nin bölgesel anlamdaki etkisini artıran bir toplantı olduğunu görüyoruz. Toplantıda konuşulanların sıkı bir şekilde takip edilerek, sonuçlarının alınmasını önemli görüyorum. Özellikle, Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye politikaları konusunda gösterdiği liderliğe atıfta bulunarak, hatta biraz da abartılı bir cümleyle, 'Suriye'yi siz aldınız' yönündeki açıklaması, Türkiye'nin Suriye ve özellikle de siviller konusunda yaptığı büyük katkıları da ifade etmiştir. Ümit ederim başta Suriye olmak üzere bölgedeki bütün problemli alanların, bizim lehimize gelişmelerin yaşanmasına vesile olur" dedi.

DEM PARTİ "ÖCALAN DİNLENSİN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

DEM Parti ise geçtiğimiz gün, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun barışa ve çözüme dair tarihi bir rol üstlenebileceğini belirterek, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın dinlenmesinin kalıcı çözüm için gereklilik olduğunu belirtti. Açıklamada, "Sayın Abdullah Öcalan'ın komisyon tarafından dinlenmesi, sorunun kalıcı çözümü için bir gereklilik olarak ele alınmalıdır. Komisyonun Sayın Öcalan'ı dinlemesi, mevcut sürecin başarıyla nihayete erdirilmesi açısından belirleyici önemdedir" denildi.

Kaynak: DHA

Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mahmut Gün:
    Türk Halki var oy aldiginiz onlari bir dinleyin ne diyorlar 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir - Son Dakika
