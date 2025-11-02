47. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu - Son Dakika
47. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

47. İstanbul Maratonu\'nu kazananlar belli oldu
02.11.2025 10:21  Güncelleme: 11:34
İki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 47'nci İstanbul Maratonu düzenlendi. CHP lideri Özgür Özel'in de katıldığı maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı. Birincilere 50'şer bin dolar (2 milyon 103 bin TL) para ödülü verilecek.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maraton, 47'nci kez gerçekleştiriliyor. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişindeki metrobüs durağından başladı.

47. İstanbul maratonu start aldı

ÖZGÜR ÖZEL STARTI VERDİ

Maratonun startını; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk ve protokol üyeleri verdi.

47. İstanbul maratonu start aldı

4 AYRI KITADAN 43 ELİT ATLET

Maratonda 4 ayrı kıtadan 43 elit atlet mücadele ederken, erkeklerde son şampiyon Dejene Debela'nın yanı sıra Rhonzas Lokitam Kilimo ve Denis Chirchir, kadınlarda ise Sofia Assefa, Tigst Getnet ve Yenenesh Tilahun Dinkesa gibi atletler de koşuda yer aldı. İstanbul Maratonu'nda 42 kilometrenin yanı sıra; 15.5 kilometre, Kurumsal Koşu ve Halk Koşuları da yapılacak.

47. İSTANBUL MARATONU'NU KAZANANLAR

47. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.

47. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

BİRİNCİLERE 50 BİN DOLAR ÖDÜL

47. İstanbul Maratonu'nda derece yapacak kadın ve erkek atletler eşit şekilde para ödülü alacak.

42 kilometre kategorisinde toplam 190 bin dolar ödül dağıtılacak. Parkur rekoru kırılması halinde ise 5 bin dolar prim verilecek.

Organizasyonda birinciler 50 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler 10 bin, dördüncüler 5 bin, beşinciler 4 bin, altıncılar 3 bin, yedinciler 2 bin, sekizincilere ise bin dolar ödül alacak.

Yerli atletlerde ise ayrı bir para ödülü dağılımı da olacak. Kadınlar ve erkeklerde ilk 5'e giren Türk atletlere toplamda 400 bin lira para ödülü dağıtılacak.

47. İstanbul maratonu start aldı

Kadınlar ve erkeklerde ilk beşe girecek atletlerde birincilere 60 bin, ikincilere 50 bin, üçüncülere 40 bin, dördüncülere 30 bin, beşincilere ise 20 bin lira ödül verilecek.

Maratonda tekerlekli sandalye kategorisinde ilk dörde giren sporcular sırasıyla 30 bin, 25 bin, 20 bin ve 15 bin liralık para ödülünün sahibi olacak. 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, ve 85 yaş üstü gruplarında dereceye giren isimlere de para ödülü verilecek.

Tüm kategoriler göz önüne alındığında organizasyonda toplam 9,5 milyon lira para ödülü dağıtılacak.

47. İstanbul maratonu start aldı

PARKUR

47. İstanbul Maratonu'nun başlangıç noktası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişi oldu.

42 kilometre kategorisinde koşan sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden Beşiktaş'a inecek ve sahil hattını izleyerek Galata Köprüsü'ne ulaşacak. Köprüyü geçtikten sonra Sirkeci yönüne dönerek Kennedy Caddesi üzerinden sahil yoluna ilerleyecek koşucular, Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu ve Bakırköy'den geçip Rauf Orbay Caddesi'ni takip ederek Hava Harp Okulu araç tahliye kapısına kadar devam edecek. Katılımcılar, burada U dönüşü yapıp yine sahil yolunu izleyerek Gülhane Parkı'na gelecek. Parkın içinden geçen yarış, tramvay yolunu takip ederek Sultanahmet Meydanı'nda son bulacak.

47. İstanbul maratonu start aldı

Üç ayrı grup halinde başlatılan 15,5 kilometre yarışında koşucular, Yenikapı'ya kadar 42 kilometre yarışı ile aynı güzergahta devam edecek ve finiş Yenikapı'da yapılacak.

Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu'nda katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden koşuya başlayacak, Barbaros Bulvarı'nı takip ederek sahile inecek ve Tüpraş Stadı ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda yarışı tamamlayacak.

47. İstanbul maratonu start aldı

YOLLAR KAPANDI

47. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.

Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan itibaren ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.

47. İstanbul maratonu start aldı
Kaynak: DHA

