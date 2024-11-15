Tahkim Kurulu, Gaziantep FK ve Adana Demirspor'un cezalarının yeniden incelenmesine karar verdi

Spor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, yasa dışı bahis reklam sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 30'ar gün hak mahrumiyeti ve 200'er bin TL para cezası alan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak'ın cezalarını kaldırdı. Kurul iki başkanı da ikili yargılama sistemi gereğince yeniden incelenmek ve karar verilmek üzere Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Gaziantep FK ve Adana Demirspor kulüplerinin aynı sebepten almış olduğu 1 milyon 800 bin TL'lik cezaların da kaldırıldığı ve yeniden inceleneceği açıklandı.

TFF Tahkim Kurulu'nun 15 Kasım 2024 günlü (64) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar belli oldu.

Kurulun almış olduğu kararlar şu şekilde:

"1. E.2024/460 – K.2024/459

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Başkanı Yıldırım Ali Koç'un PFDK'nın 24.10.2024 tarih ve E.2023-2024/218-401-456-1172-1213 - K.2024-2025/380 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Başkanı Yıldırım Ali Koç'un PFDK'nın 10.10.2023 tarih ve E.2023-2024/218 - K.2023-2024/271, 16.11.2023 tarih ve E.2023-2024/401 - K.2023-2024/491, 23.11.2023 tarih ve E.2023-2024/456 - K.2023-2024/560, 09.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1172 - K.2023-2024/1477, 23.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1213 - K.2023- 2024/1530 sayılı kararları hakkında; yargılamanın iadesi talebinin FDT'nin 91. maddesindeki koşulları taşımadığından reddine, dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

2. E.2024/465 – K.2024/460

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin ve İdareci Memik Yılmaz'ın PFDK'nın 31.10.2024 tarih ve E.2024-2025/315 - K.2024-2025/389 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin müsabaka esnasında LED reklam panolarında "Meritking.news" reklamının yapılmasından dolayı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-ç maddesi uyarınca 1.200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı talimatın 4/2. maddesinin uygulanması suretiyle tayin edilen cezanın 1/2 oranında arttırılarak 1.800.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararın eksik inceleme nedeniyle kaldırılmasına, ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince yeniden incelenmek ve karar verilmek üzere Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilmesine, oybirliğiyle,

- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin İdareci Memik Yılmaz'ın müsabaka esnasında LED reklam panolarında "Meritking.news" reklamının yayınlanmasından dolayı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararın eksik inceleme nedeniyle kaldırılmasına, ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince yeniden incelenmek ve karar verilmek üzere Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilmesine, oybirliğiyle,

3. E.2024/466 – K.2024/461

Adana Demir Spor A.Ş.'nin ve İdarecisi Bedirhan Durak'ın PFDK'nın 31.10.2024 tarih ve E.2024-2025/312 – K.2024-2025/388 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Adana Demir Spor A.Ş.'nin müsabaka esnasında LED reklam panolarında "Meritking.news" reklamının yapılmasından dolayı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-ç maddesi uyarınca 1.200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı talimatın 4/2. maddesinin uygulanması suretiyle tayin edilen cezanın 1/2 oranında arttırılarak 1.800.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararın eksik inceleme nedeniyle kaldırılmasına, ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince yeniden incelenmek ve karar verilmek üzere Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilmesine, oybirliğiyle,

- Adana Demir Spor A.Ş.'nin İdarecisi Bedirhan Durak'ın müsabaka esnasında LED reklam panolarında "Meritking.news" reklamının yayınlanmasından dolayı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 200.000,00 TL para cezası ile, cezalandırılmasına dair kararın eksik inceleme nedeniyle kaldırılmasına, ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince yeniden incelenmek ve karar verilmek üzere Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilmesine, oybirliğiyle,

4. E.2024/472– K.2024/462

Çeşme Belediye Spor Kulübü'nün AFDK'nın 23.10.2024 tarih ve E.2024-2025/171 – K.2024-2025/223 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Çeşme Belediye Spor Kulübü'nün itirazının FDT'nin 89/1. maddesi uyarınca taraf sıfatı olmadığından usul yönünden reddine, oybirliği ile,

5. E.2024/473 – K.2024/463

Çaybaşı Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Gökhan Kardaş'ın AFDK'nın 25.10.2024 tarih ve E.2024-2025/38 – K.2024-2025/292 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Çaybaşı Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Gökhan Kardaş'ın belgelerin haksız kullanılması nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

6. E.2024/474 – K.2024/464

Beşiktaş A.Ş.'nin Görevlisi Sezgin Gülnar'ın PFDK'nın 31.10.2024 tarih ve E.2024-2025/316 – K.2024-2025/406 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş A.Ş.'nin Görevlisi Sezgin Gülnar'ın basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılması, olayın oluş şekli ve adı geçen kişinin eyleminin ağırlığı dikkate alınarak cezanın üst sınırdan tayin edilmesi ve sevke konu eylemin bir basın mensubuna yönelik ve görevini yaptığı esnada gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 4/2. maddesi uyarınca üst sınırdan tayin edilen cezanın 1/3 oranında arttırılarak 120 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, dair kararda, FDT'nin 4/2. maddesi uyarınca yapılan artırım isabetli görülmediğinden cezanın üst sınırdan tayini ile sonuç cezanın 90 gün hak mahrumiyeti cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

7. E.2024/475 – K.2024/465

Gençlerbirliği Kulübü'nün İdarecisi Rıfat Songür'ün PFDK'nın 07.11.2024 tarih ve E.2024-2025/361 – K.2024-2025/452 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gençlerbirliği Kulübü'nün İdarecisi Rıfat Songür'ün rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 90.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

8. E.2024/476 – K.2024/466

Tokat Belediye Plevne Spor Kulübü'nün Antrenörü Mert Zafer Aydın'ın PFDK'nın 07.11.2024 tarih ve E.2024-2025/373 – K.2024-2025/465 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Tokat Belediye Plevne Spor Kulübü'nün Antrenörü Mert Zafer Aydın'ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 9.450,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanarak 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 4.725,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

9. E.2024/477 – K.2024/467

Trabzon Spor A.Ş.'nin Başkanı Ertuğrul Doğan'ın PFDK'nın 07.11.2024 tarih ve E.2024-2025/358 – K.2024-2025/440 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzon Spor A.Ş.'nin Başkanı Ertuğrul Doğan'ın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalara ilişkin, her ne kadar FDT'nin 38 ve 41. maddeleri uyarınca sevk yapılmış ise de; açıklama içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde; muhatabı belli bir hakaretin gerçekleşmediği, açıklamaların yöneldiği kişilerin açıklama bütünlüğü içerisinde muğlak kaldığı ve eylemin bu yönüyle sportmenliğe aykırı açıklama mahiyetinde değerlendirilmesi gerektiği göz önüne alınarak; ayrıca, açıklama içeriğinde yer alan ifadelerin spor ahlakına, fair play anlayışına aykırı ve futbolun değerini düşüren, TFF yöneticilerini rencide edebilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca verilen 465.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sonuç cezanın 350.000,00 TL para cezası şeklinde tayini ile PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

10. E.2024/491 – K.2024/468

Tümosan Konya Spor Kulübü'nün İdarecisi Osman Baharoğlu'nun PFDK'nın 07.11.2024 tarih ve E.2024-2025/355 – K.2024-2025/447 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tümosan Konya Spor Kulübü'nün İdarecisi Osman Baharoğlu'nun hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 450.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanarak 1/3 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 2 ay hak mahrumiyeti ve 300.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

11. E.2024/492 – K.2024/469

Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nün Futbolcusu Musah Mohammed'in PFDK'nın 07.11.2024 tarih ve E.2024-2025/356 – K.2024-2025/448 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nün Futbolcusu Musah Mohammed'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

12. E.2024/493 – K.2024/470

Nevşehir Belediye Spor Kulübü'nün Görevlisi Mustafa Demir'in PFDK'nın 07.11.2024 tarih ve E.2024-2025/377 – K.2024-2025/470 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Nevşehir Belediye Spor Kulübü'nün Görevlisi Mustafa Demir'in cezaya uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 29.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

13. E.2024/494 – K.2024/471

Çubuk Spor Futbol A.Ş.'nin Futbolcusu Ramazan Koç'un AFDK'nın 06.11.2024 tarih ve E.2024-2025/349 – K.2024-2025/422 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Çubuk Spor Futbol A.Ş.'nin Futbolcusu Ramazan Koç'un ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda cezanın tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından, cezanın alt sınırdan tayini ile kararın FDT'nin 36/1-a maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

14. E.2024/495 – K.2024/472

Çeşme Belediye Spor Kulübü'nün Futbolcusu Cihat Çakmak'ın AFDK'nın 08.11.2024 tarih ve E.2024-2025/336 – K.2024-2025/456 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Çeşme Belediye Spor Kulübü'nün Futbolcusu Cihat Çakmak'ın ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a maddesi uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

15. E.2024/496 – K.2024/473

Kahta 02 Spor Kulübü'nün Futbolcusu Burak Onur'un AFDK'nın 08.11.2024 tarih ve E.2024-2025/353 – K.2024-2025/463 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kahta 02 Spor Kulübü'nün Futbolcusu Burak Onur'un ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti sebebiyle, kırmızı kart görmesi nedeniyle "yer almaması gereken müsabaka dışında" ayrıca FDT'nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararın aleyhe bozma yasağı gözetilerek onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."