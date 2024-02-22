Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay: İzmir\'in su fiyatı en uygunu olacak

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Karşıyaka Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Torbalı Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Tugay, "2 sene içinde İzmir'in su fiyatı, büyükşehirler arasında en uygunu olacak" dedi.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, CHP Torbalı Belediye Başkan Adayı Övünç Demir, CHP Torbalı İlçe Başkanı Hakkı Polat, Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve üyeleriyle bir araya gelen Başkan Cemil Tugay, sözlerine hayatını kaybeden önceki Torbalı Belediye Başkanlarından İsmail Uygur'u anarak başladı.

Tugay, "İsmail başkanımızı çok severdik, kaybettik, üzüntüsünü her geldiğimizde yaşıyoruz. Görevi alan Mithat başkanımız da çok değerli hizmetler yaptı. Teşekkür ediyorum. Partimizin içersinde bayrak değişimleri oluyor. Zaman zaman bunun üzerine spekülasyonlar yapılıyor. Belki insani olarak küçük kırgınlıklar yaşıyoruz. Ama biz partimize ve ülkemize hizmet eden insanlarız, bir aileyiz. Torbalı'ya yapacağımız yatırımlarda, Mithat başkanımız da yanımızda olacaktır. Övünç kardeşimiz de genç bir başkan olarak güzel hizmetler yapacak" dedi.

"2 SENE İÇİNDE İZMİR'İN SU FİYATI, BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA EN UYGUNU OLACAK"

Kentin su sıkıntısına dikkat çeken Tugay, şunları söyledi:

"Geçen sene su sıkıntısı vardı, yağış olunca kurtardık. Bu baharda yağış almazsak su sıkıntısı olasılığı yüksek. İzmir'in yer üstü su kaynağı problemi var. Ankara'da kullanılan temiz suyun yüzde 99'u yer üstü kaynaklarından elde ediliyor. İstanbul'da da yüzde 97'si yer üstü kaynaklardan kullanılıyor. Bizde ise yer altından yüzde 65, yer üstünden yüzde 35. Ağırlıklı olarak yeraltından çekip kullanıyoruz. Bu da enerji maliyetini arttırıyor. Bu durum da insanların su parasının yüksekliğinden şikayetçi olmasına neden oluyor. Enerji yatırımı yapmak lazım. Bunu yapacağım, mümkün olan en kısa zamanda uygun fiyata getireceğim, bunun bir rasyonelliği olacak. Bütçeyi hesaba katmadan indirimler vadetmek popülizmdir, oy almak için insanları istismar etmektir. 2 sene içinde İzmir'in su fiyatı Türkiye'nin büyük şehirleri arasında en uygunu olacak. Gider azaldıkça maliyet düşecek. Su kaynağı yetersizliği nedeniyle bununla ilgili de planlama yapmak lazım. 2050 yılında Torbalı nüfusu ne olacak, tarım sanayi nerede olacak, tarımdan yeterli verim alınacak mı, enerjimizi nereden karşılayacağız, bununla ilgili hesap kitap yapmak gerekiyor. Ekibimiz var bu konuda çalışıyoruz. Bu bizim artık yolumuz, anayasamız, geleceğimizin haritası. Buradan yola çıkarak doğruları yapacağız."

"TORBALI'NIN İHTİYAÇLARINI BİLİYORUZ"

Torbalı'nın ihtiyaçlarını bildiğini belirten Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sık sık Torbalı'ya geliyoruz, Övünç'le de planlama yapmak için konuşuyoruz. Alt yapı sorunları, kent meydanı, otopark, pazar yeri, otogar, şehir içi ulaşım sıkıntıları var. İZTAŞIT konusunda Ayrancılar'da mutabakata varılmış, köyler için mutabakata ihtiyaç var. Ümit Tunçağ Caddesi'nin genişletilmesi önemli. Metropolis Antik Kenti İzmir'in değerli arkeolojik bölgelerinden birisi, tanıtımı ve düzenin sağlanması çok önemli. Otobandan Pancara çıkış verilmesi bizim dışımızda ama duyarlılığı koruyacağız. Kalifiye eleman ihtiyacı ile ilgili biraz önce İzmir Ticaret Odası'nda da konuştuk. Sadece belediye değil ama belediyenin de içinde bulunduğu platformların çözmesi gereken bir konu. Kurslar ya da meslek okulları açılması gerekiyor. Zaman içinde bunları hızlıca halledeceğiz."

HER 100 BİN KİŞİYE SPOR SALONU, HER 200 BİN KİŞİYE YÜZME HAVUZU HEDEFİ

Başkan Cemil Tugay, Torbalı'nın sorunlarının çözümü için yapacaklarını da kısaca şu sözlerle özetledi:

"İstihdam açısından şanslı bir şehir, çokça sanayi yatırımı var. Kalkınmayı hedefleyeceğiz, yatırımı doğru yönlendirmemiz lazım. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi adına, Torbalı'nın büyümesi yatırımların artması için azami çabayı göstereceğim. İkincisi şehrin alt yapı sorunları var. Bunlar tamamen düzelmek zorunda. Belirli bir mesafe alınmış eksik kalan noktalar tamamlanacak. Üçüncüsü, kent içersinde şehrin sunduğu olanaklardan insanlar yararlanırken adaletsizliklerin olmaması lazım. Alsancak, Bornova, Güzelyalı'da insanlar nasıl imkanlara sahipse Torbalı'da da bunları sağlamamız gerekiyor. Her 100 bin kişiye kapalı spor salonu, her 200 bin kişiye yüzme havuzu hedefi koyduk. Yakında açıklayacağız. Nüfusu 100 binin altında olan ilçelerimiz doğal olarak hak ediyorlar. Bazı durumlar yaşamı zorlaştırıyor. İZBAN hattının şehri bölmesi gibi. Bu Bayraklı, Çiğli, Buca, Karabağlar gibi yerlerde de var. Buralardan geçişi kolaylaştıracak, şehrin bölünmüş halini giderecek üst ve alt geçitleri arkadaşlarımızla planladık."

"SOSYAL HAYAT ZENGİNLEŞECEK"

İzmir'in sosyal ve kültürel zenginliğinin daha da arttırılacağını vurgulayan Başkan Tugay, "İzmir olarak çok özel bir kültürümüz var. İzmir bir kültür sanat şehri aslında, bu yönümüzü güçlendirerek sürdürmemiz lazım. İzmir'i İzmir yapan şey sosyal dokusunun gücü. İzmir'de belediyecilik eksiklikleri var diyorlar, bunlar düzeltilir. Benim dönemimde, çok büyük problem gibi görünen yolların, kaldırımların ne kadar hızlı çözüldüğünü ben size göstereceğim. Doğru zamanda, doğru yatırımla çözülebilir. 5 yıllık belediye başkanlığım bana bunu öğretti. Ne kadar olumsuz şeyler söylense de mükemmel olduğu söylenen şehirlerden insanlar buraya geldiklerinde, ülkelerine hayranlıkla dönüyorlar. Bunun nedeni İzmir'in sosyal ve kültür yaşamının güçlü olması. Buralarada sahip olduğumuz imkanları insanlara yeterli sunmama sorunu da var. Kültürel ve sosyal yaşamımızı zenginleştimeli, kültürel ve sosyal imkanlardan faydalanmaları için insanları teşvik etmeliyiz" dedi.

"DOĞAL GÜZELLİKLER ÖN PLANA ÇIKARILACAK"

Kentin doğal güzelliklerini ön plana çıkarmanın yanı sıra sosyal etkinliklere katılımın artması için de çalışacağını belirten Başkan Tugay, şunları kaydetti:

"Burada 3500 yıllık antik şehrimiz Metropolis var, Efes, Bergama var. Kaçımız gezip görmüşüzdür? Sizler İzmir'in şelalelerini, küçük göletlerini gördünüz mü? Karagöl ya da Ödemiş'e gitmeyen birçok insan vardır. Bunlar bize şehrin sunduğu doğal imkanlar ama aynı zamanda her ilçede bizim koro, orkestra, tiyatro, kültür kulüplerimiz olsa çok güzel olmaz mı? Bunları insan olarak hak etmiyor muyuz? Bunları belediyelerin teşvik etmesi yönetmesi lazım. Sahip olduğumuz doğayı, doğal kaynakları koruyarak, kalkınabileceğimize inanıyorum. Yeter ki uyum içinde yapalım bunu. Bir şehirde yaşarken karşılaşılan sorunların planlama ile çözüleceğini söylüyorum. Somut isteklerinizin gereğini en kısa sürede yapacağım."

"ŞEHRİN FAYDASINA OLACAK HER ŞEYDE HERKESLE KONUŞABİLİRİM"

Başkan Tugay, konuşmasını hizmette ideoloji olmayacağını belirterek, şu sözlerle tamamladı:

"Siyasetten geliyoruz, belediyede ideoloji şöyle ayrışır Biz daha halkçı olabiliriz, diğer tarafta yandaşları zengin etme sistemi var. Bu ülkede biz orada yokuz. Bunları bir yana koyun hizmette ideoloji yok. Her görüşten insana eşit hizmet götüreceğiz. Bu şehirdeki herkesle tüm kişi ve kurumlarla iş birliği yapmamız ve Hükümetle diyalogda olmamız lazım. Bu yapıcılığı göstereceğime söz veriyorum. Şehrin faydasına olacak her şey için herkesle konuşabilirim."