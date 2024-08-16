Yerel

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlükleri, Büyükelçi ve Üniversite Rektörleri atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğüne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı. Bursa Valiliğine ise Emniyet Genel Erol Ayyıldız atandı. Ayrıca karar ile birlikte Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildi. Yerine ise Orgeneral Ali Çardakçı atandı. Karar ile birlikte Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 ve 3'üncü maddeleri gereğince Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş atandı.

Karara göre Jandarma Genel Komutanlığına mensup 1 Korgeneral, 2 Tümgeneral, 3 Tuğgeneral ve 16 Albay bir üst rütbeye terfi edildi. Yine Jandarma Genel Komutanlığına mensup 83 General ve Albayın ise görev yeri ve pozisyonu değiştirildi. Karar ile birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 1 Tümamiral, 1 Tuğamiral ve 1 Albay bir üst rütbeye terfi edilirken, 5 Amiralin ise görev yeri değiştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Karaman, Kütahya, Niğde, Sinop ve Yalova İl Emniyet Müdürleri Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ali Haluk Karakuş, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Bekir Demir, Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ayhan Saraç, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Barış Erkol, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Aytekin Canıtez, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Zafer Baybaba, Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Tacettin Çelebi, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi İsmail Karasakal, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mehmet Turhan, Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Aykut Korkmaz, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Osman Elbir, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Serdar Büyükleblebici, Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne İçişleri Müşaviri İlker Arslan, Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne Şırnak İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Ahmet Metin Turhanlı, Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne Siber Suçlarla Daire Başkanı Faruk Aydın, Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik atandı.

13 Üniversiteye Rektör ataması

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Adnan Sözen, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Necip Şimşek, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Mandal, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Uğur Ünal, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kamuran Eronat, ve Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş atandı.

Ayrıca karar ile birlikte, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına Coşkun Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığına açık bulunan Başmüfettişliğe Bünyamin Kırbıyık, Toprak Mahsulleri Ofisinde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Yıldız, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Yener Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına Muhammet Ahmet Tokdemir atandı. - ANKARA