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Cumhuriyet'in 98. yılı Gaziemir'de 5 gün kutlanacak - Son Dakika

Cumhuriyet'in 98. yılı Gaziemir'de 5 gün kutlanacak

18.10.2021 12:36
Cumhuriyet'in 98. yılı Gaziemir'de 5 gün kutlanacak

Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı, Gaziemir Belediyesinin düzenleyeceği ve 5 gün boyunca sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.

Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı, Gaziemir Belediyesinin düzenleyeceği ve 5 gün boyunca sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Kentin dört bir yanına yayılacak Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 29 Ekim günü Festival Alanı'nda sahne alacak Manga grubunun konseriyle zirveye ulaşacak.

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yılı, Gaziemir'de belediyenin düzenleyeceği etkinliklerle kutlanacak. İlçenin farklı noktalarında yapılacak etkinlikler kapsamında; çocuk etkinlikleri, dans gösterileri, konserler, söyleşiler, kortej, bisiklet ve araba turları ile film gösterimi düzenlenecek. 25 Ekim'de başlayacak kutlamalar 5 gün boyunca devam edecek.

Cumhuriyet Çocukları Park Şenlikleriyle çocuklar, bayram coşkusuna ortak edilecek. Çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı Cumhuriyet Çocukları Park Şenlikleri; 25 Ekim Pazartesi günü Emrez Mahallesi Şehit Mithat Karabağ Parkı'nda, 26 Ekim Salı günü Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki Kocatepe Zafer Parkı'nda ve 27 Ekim Çarşamba günü de Beyazevler Mahallesi'ndeki Büyükşehir Parkı'nda düzenlenecek. Şenlikler, saat 18.00'de başlayacak.

Cumhuriyet isimli sinema filminin 25-26-27 Ekim tarihlerinde Sarnıç Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde gösterimi yapılacak. Film gösterimi 10.30 ve 14.00 saatleri olmak üzere her gün iki seansta yapılacak.

Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek

Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde 27 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Atatürk ve Cumhuriyet'e giden süreç isimli söyleşi düzenlenecek. Söyleşide, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Mert, vatandaşlara bilgilerini paylaşacak. Söyleşinin hemen ardından Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Cumhuriyetten Atatürk'e Türkü Kervanı Konseri'nde sahne alacak. Şef Ali Hikmet Gökçen yönetiminde sahne alacak topluluk, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirecek.

Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde 28 Ekim Perşembe günü Metin Uca'nın moderatörlüğünde düzenlenecek "Cumhuriyet ve Kazanımları" söyleşisine; CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve Gazeteci Merdan Yanardağ konuşmacı olarak katılacak. Saat 16.00'da başlayacak söyleşi, Tele 1 televizyonundan canlı olarak yayınlanacak.

Sarnıç'ta bayram coşkusu

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 28 Ekim Perşembe günü Sarnıç'ta etkinlikler düzenlenecek. Sarnıç'taki etkinlikler saat 19.00'da Gaziemir Belediyesi Sarnıç Ek Hizmet Binası önünden hareket edecek Cumhuriyet Konvoyu'yla başlayacak. Araçlarıyla konvoya katılacak vatandaşlar, Sarnıç sokaklarını dolaştıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'na ulaşacak. Konvoyun ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak Büyük Türkiye Orkestrası konseriyle devam edecek. Müzik topluluğu, saat 20.30'da sahne alacak.

Manga Gaziemir'de sahne alacak

29 Ekim günü yapılacak kutlamalar ise saat 13.00'de Gaziemir Belediye Hizmet Binası önünden hareket edecek bisiklet grupları eşliğinde Gaziemir Korteji'yle başlayacak. Bisiklet turunun ardından kutlamalar Abdullah Arda Meydanı'nda devam edecek. Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, saat 18.00'de meydanda flash mob gösterisi yapacak. Saat 18.15'te başlayacak Seydiköy Geleneksel Oyun Havaları etkinliğinde, davul zurna eşliğinde ilçenin yöresel oyunları sahnelenecek. Cumhuriyet Korteji ise saat 19.00'da Abdullah Arda Meydanı'ndan başlayacak. Korteje katılanlar Abdülhamit Yavuz Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergahından Festival Alanı'na ulaşacak. Büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağının taşınacağı, meşalelerin yakılacağı kortejde bando eşliğinde marşlar söylenecek.

Kortej yürüyüşünün ardından bayram coşkusu, Manga konseriyle zirveye ulaşacak. Festival Alanı'nda saat 20.30'da sahne alacak Manga grubu, marşları ve şarkılarını Cumhuriyet için seslendirecek.

Başkan Arda'dan davet

Tüm Gaziemirlilere Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılma çağrısı yapan Belediye Başkanı Halil Arda, "Ebedi liderimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan Cumhuriyet'in ilanının 98. yılını Gaziemir'de beş gün sürecek etkinliklerimizle kutlayacağız. Cumhuriyet sevdalılarını, Cumhuriyet'in bekçilerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum. Gelin, en büyük bayramımızı büyük bir coşkuyla ve gururla kutlayalım" dedi. - İZMİR

Cumhuriyet'in 98. yılı Gaziemir'de 5 gün kutlanacak
Cumhuriyet'in 98. yılı Gaziemir'de 5 gün kutlanacak
Cumhuriyet'in 98. yılı Gaziemir'de 5 gün kutlanacak

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Gaziemir, Sarnıç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cumhuriyet'in 98. yılı Gaziemir'de 5 gün kutlanacak - Son Dakika


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