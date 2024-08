İnegöl Belediyesi\'nde yeni dönem hızlı başladı

Yerel

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş bu sabah Gastro İnegöl Restoranında düzenlenen buluşmada İnegöl basınıyla bir araya geldi. 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası 5 aylık sürede yapılan çalışmaların aktarıldığı, gelecek 5 yıla dair planlamaların anlatıldığı buluşmada İnegöl'ün 2029 vizyonu kamuoyu ile paylaşıldı. Programda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban 5 ayı geride kalan yeni dönemde hayata geçirilen projeleri de basın mensuplarıyla paylaştı. Yapılan sunumda İnegöl Belediyesi'nin yeni döneme hızlı bir başlangıç yaptığı görülürken, 5 yıllık süreçte de önemli projelerin şehre kazandırılacağının sinyali verildi.

İnegöl basınının yoğun katılımıyla yapılan buluşmada kısa bir selamlama konuşması yapan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, "31 Mart 2024 seçimlerinin üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. Bugün sizlerle bir araya gelelim istedik. Milletvekilimizle, Belediye Başkanımızla birlikte sizlerle buluşalım, süreci değerlendirelim istedik. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"İnegöl ailesi olarak çalışmalarımızı değerlendirelim istedik"

İlçe Başkanı Durmuş'un ardından Belediye Başkanı Alper Taban söz aldı. İnegöl Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları basınla birlikte İnegöl ailesi olarak değerlendirmek istediklerini anlatan Taban, "Kaldığımız yerden dört bir koldan İnegöl için çalışmaya devam ediyoruz. Geçen dönemden görevde olmamız, devam ediyor olmamız aslında bizler adına hem cesaret veriyor hem de daha hızlı şekilde işimize gücümüze odaklanmamız noktasında bizlere katkı sunuyor. Ben bu noktada öncelikle kıymetli Milletvekilimize ve İlçe Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yaptığımız her işte emekleri, destekler, gayretleri çok büyük. Çalışma ekibime çok teşekkür ediyorum. Her birinin bizlere kendi alanlarında katkı ve destekleri var. İnşallah yaptığımız tüm hizmetler, yatırımlar vatandaşlarımız nezdinde de karşılık bulmaya devam edecek" diye konuştu.

"İnegöl'ün sahibi değil, hizmetkarı olur"

Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da genel seçimler biteli yaklaşık 15 ay olduğunu ve akabinde hızlı bir şekilde yerel seçim atmosferine girildiğini hatırlatarak; "Seçimler sonrası hızlı bir şekilde hem yerelde hem Ankara'da çalışmalarımıza başladık. Burada güzel bir birliktelik var. Eğer Bursa'da da Alinur Aktaş Başkanımız kazansaydı, orada da AK Parti olsaydı çok daha keyifli bir ekip olacaktık. Açıkçası hedefimiz, genel seçimlerde vatandaşımız Cumhurbaşkanımıza ve parlamentoda bizlere teveccüh gösterdiler. Biz Bursa'da ve diğer pek çok şehrimizde de aynı başarıyı yerel seçimlerde de elde ederiz diye ümit ediyorduk. Ama vatandaşlarımız tahmin ettiğimiz kadar güçlü destek vermedi. Dolayısıyla biz bunun mesajlarını da alarak önümüzdeki süreci hem yerel hem genel anlamda daha güçlü çalışarak vatandaşımızla iletişimimizi daha güçlü hale getirmek adına çaba göstereceğiz. Biz sağlıktan eğitime, ulaşımdan güvenliğe kadar her alanda İnegöl'ümüze, Bursa'mıza, ülkemize hizmet etmek zorundayız. Bunun gayretini veriyoruz. Her birimizin bu şehre borcu var. Her birimiz bu şehre hizmet etmek zorundayız. İnegöl'ün sahibi olamaz, İnegöl'ün hizmetkarı olur" şeklinde konuştu.

Yeni kent meydanı ve yaşam alanı içindeki tesisleri günlük 11 bin kişi kullanıyor

Basın mensuplarına 5 aylık çalışmalara ilişkin bir sunum yapan Başkan Alper Taban, şöyle konuştu: "Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projemiz ile şehrimiz modern bir kent meydanına kavuştu. Gastro Kafenin de içerisinde yer aldığı Merkez Park hem modern görünümü hem de kullanışlı yapısıyla İnegöl'e çok yakıştı. Hemen karşıda bulunan ve içerisinde; Gastro İnegöl Restoranı, kafeterya, Nöbetçi Kitaphane, Sergi Salonu ile Yeni Belediye Hizmet Binasının bulunduğu Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı da bu projeyi tamamlamış oldu. Biz burada İnegöl'e yeni bir merkez, yeni bir meydan kazandırdık. Burada bulunan tüm tesislerimiz vatandaşlarımızın uğrak mekanı haline geldi. Burada bulunan tesisleri günlük 11 bine yakın kişi kullanıyor."

İnegöl belediyesi öğrencilerin yanında

"Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı içerisinde bulunan bin 400 metrekare alanda 2 kat olarak hayata geçirilen 5. Nöbetçi Kitaphanemiz hizmete girdi. Ayrıca öğrencilerimize üniversite yolunda da tam destek verdik. İnegöl Belediyesi, Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliğinde bu yıl 6. Üniversite ve Meslek Tanıtım Günlerini 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdik. 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimize üniversite ve meslek seçimi noktasında yol gösteren etkinlikte 21 üniversite ile 12 meslek standı yer aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından da gençlerimizin gelecekteki mesleklerini belirleyip kariyerlerine yön verecekleri bu kritik süreçte yine yanlarında olduk. Öğrencilerin tercihlerini doğru ve bilinçli şekilde yapmalarına destek olmak amacıyla Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanında bulunan Nöbetçi Kitaphanemizde ve Gençlik Merkezi Nöbetçi Kitaphanede 2 Tercih Danışma Merkezi kurduk."

Turgutalp Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor

Turgutalp Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız başlıyor. Şu an sondaj çalışmaları ve bir yandan da binaları tahliye çalışmaları devam ediyor. Akabinde yıkım çalışmalarına ve devamında inşaat çalışmalarına başlanacak. Yapımı tamamlanan TOKİ 3. Etaptaki 805 konutun anahtarları da bu süreçte hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca 3. Etap TOKİ'nin bulunduğu alanda İnegöl Belediyesi'nin talebi ve girişimleri ile 500 dolayında konutun yer aldığı 4. Etap TOKİ Konutları da başlıyor."

Akhisar'da sağlık ocağı tamam, spor salonu yükleniyor

"Akhisar Sağlık Ocağımız tamamlandı. 4 hekim kapasiteli olacak sağlık ocağı şu an kullanıma hazır, doktor atama sürecinde. Akhisar Spor Salonumuz da hızla yükseliyor. Yüzde 45'i tamamlandı."

Yeni dönemde İnegöl'ü neler bekliyor?

"İnegöl'ün 2029 Vizyonu Çalıştayını yaptık. Şehrin tüm kesimlerini kapsayıcı bir plan oluşturulması için 11-12 Haziran tarihlerinde "İnegöl'ün 2029 Vizyonu Çalıştayı" gerçekleştirildi. 4 oturum şeklinde yapılan ve şehrin her kesimden kanaat önderlerinin katıldığı çalıştay ile gelecek 5 yıllık vizyonu oluşturuldu. 2 gün boyunca 4 ayrı oturumla yapılan çalıştaya; muhtarlar, belediye personeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve meclis üyeleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Gelecek 5 yılda dair 10 amaç ve 50 stratejik hedef belirlendi. Bu çalışmalar minvalinde yeni dönemin stratejik planı hazırlandı. Vatandaşlarımızın beklentileri ve şehrin ihtiyaçları başta olmak üzere atılması gereken adımlar tek tek belirlendi. Eylül ayı olağan meclisinde İnegöl Belediye Meclisine sunulacak Stratejik Plan, meclis üyelerinin de olurunu aldıktan sonra uygulamaya konulacak. Yeni dönemde; yeni yaşam alanlarından çevre projelerine, sanayiden turizme, tarımdan kültür sanata, doğa dostu projelerden şehirleşme ve akıllı şehir yatırımlarına kadar pek çok alanda çalışmalar yapmayı hedefliyoruz."

İzleme ve değerlendirme merkezi açıldı

"İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz açıldı. Bu merkez ile birlikte şehir artık 7/24 esasıyla anlık olarak izleniyor ve trafik başta olmak üzere yaşanan tüm aksaklıklar merkezdeki operatörler tarafından anlık olarak saha ekiplerine bildirilerek müdahale ediliyor. İstihdam ve Kariyer Merkezimiz de şehrin istihdamına tam destek vermeye devam ediyor. Merkezimiz kurulduğu günden bu yana toplam 4839 vatandaşımız bizlere başvurmuş. Bunlardan 2557'si bir firmada istihdam edilmeye başlanmış."

Karanlık gökyüzü parkı açıldı

"Esnaf odalarımız ve esnaflarımızla birlikte Çarşı Alışveriş Şenliği gerçekleştirdik. İnegöl'ümüzde yeni bir turizm merkezi hizmete girdi. Karanlık Gökyüzü Parkı hizmete açıldı. Bu proje başlangıcı 2019 yılına dayanan, Alinur Aktaş Başkanımızla başlamış ve sona gelmiş bir proje. İnegöl Belediyesi olarak bizim de önemsediğimiz bir proje."

5 ayda 10 kamulaştırma yapıldı, 12 metruk yapı yıkıldı

"Şehir merkezinin daha rantabl ve kullanışlı hale gelmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede en güçlü argümanımız kamulaştırmalar. Merkezdeki sıkışıklığı yaptığımız kamulaştırmalarla gidermeye çalışıyoruz. Nisan ayından bu yana ilçemizin muhtelif mahallerinde 10 adet taşınmaz toplam 2 milyon 117 bin TL bedel ile kamulaştırıldı. Kent estetiği noktasında da önemli çalışmalarımızdan biri metruk yapılar. Nisan ayından bu yana 5 aylık süreçte 9 farklı mahallede 12 yapının yıkımını gerçekleştirdik."

Baykoca Teknoloji Platformu çıtayı yükselterek devam ediyor

"Baykoca Teknoloji Platformumuz 3 finalistle Teknofest 2024 finaline kaldı. Baykoca Teknoloji Platformumuz Teknofest 2024'e 14 proje ile başvuru gerçekleştirmişti. Bu başvuruların içerisinden; Baykoca Bulut, Baykoca Barbaros ve Baykoca Sina takımlarımız 778.161 takım ve 1 milyon 600 binden fazla yarışmacı arasından tüm aşamaları başarıyla geride bırakarak finale adını yazdırdı. Ayrıca Baykoca Teknoloji Platformu üyesi gençlerimizin hazırladığı Baykoca Elektrikli Nostaljik Tramvay da kullanıma hazır. Daha önce farklı prototipleri sunulan Baykoca Nostaljik Tramvayımız yakında İnegöl caddelerinde olacak."

Geri dönüşümler nakite dönüşüyor

"Sıfır atık uygulamasını tüm şehre yaymak, ulaşılabilir ve etkili yöntemlerle vatandaşı teşvik etmek amacıyla yeni bir uygulamamız başladı. 3 noktada "Sıfır Atık Noktası" kuruldu; Fatih Cami Önü, Yeniceköy Belediye Ek Hizmet Binası Önü ve Alanyurt Salı Pazarı Önü. Aynı zamanda Mobil Atık Toplama Aracı her gün farklı noktalarda konuşlanarak atık toplamaya devam ediyor. Vatandaşlarımız atık yağlar ve tüm geri dönüştürülebilir materyalleri mobil araç veya sıfır atık noktalarına getirdiğinde, atık türüne göre ödeme yapılıyor. Ödemeler de oluşturulan kartlara yükleniyor. Bu uygulamayla vatandaşlarımız atıklarını paraya dönüştürebiliyor."

"İnegöl tarımda şahlanıyor"

"Tarım önemsediğimiz başlıklardan biri. Tarımda da tıpkı mobilya sektöründe olduğu gibi bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Bu düşünceyle "İnegöl Tarım Modelini" oluşturduk. Son olarak Özündenkuru meyve kurutma tesisimizi açmıştık. Tarım sektöründe farklı yenilikleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Verimi arttırmak için çalışmalarımız oldu. Taş toplama aracı alımı yaparak ücretsiz olarak İnegöllü çiftçilerin hizmetine sunduk. Bu sayede arazilerini taştan temizleyen üreticiler %30'a varan verim artışı yaşadı. Bugüne kadar İnegöl'de 6800 dönüm arazi, bu sayede temizlenmiş oldu. Daha kaliteli tarım için tüm üreticilere ücretsiz toprak analizi desteği veriyoruz. Ceviz üretimi yapılan kırsal mahallelere ceviz soyma makineleri dağıtıyoruz. Arıcılıkla uğraşanlara ücretsiz kovan dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Bölge tarımına katkı sağlayacak yeni ürün ekilişlerini destekliyoruz. Çiftçi eğitim seminerleriyle üreticilerin gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Tarım Kitaphaneleri kuruyoruz. Sulama göletleri ve eğitim bahçeleriyle tarıma destek sağlıyoruz. Tarım fuarlarına ücretsiz geziler yapıyoruz. İnegöl'ün marka ürünlerinin tanıtımı için festivaller yapıyoruz. Köylerde tarlalara ulaşımı kolaylaştırmak için arazi yollarını düzenliyoruz. Hayvancılığa yönelik koyun yıkama havuzu alarak ücretsiz olarak hizmete sunduk. Küçükbaş Hayvancılık Festivalleri düzenliyoruz. Bu yıl 4- 6 Ekim'de yapılacak."

İnegöl'de dev otopark hamlesi

"Bir yandan yeni yeni otopark alanları üretilirken, bir yandan da mevcut alanların daha rantabl kullanılması adına çalışmalarımız oldu. Bu çerçevede son olarak daha önce sadece Perşembe ve Cuma günleri Pazar kurulduğunda kullanılan Mer-Pa katlı otoparkı vatandaşların hizmetine sunduk. 285 araçlık otopark, bölge sakinlerinin günlük parklanmaları için ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. 2018 yılından bu yana 143 farklı noktada 6 bin araçlık otopark ürettik."

İnegöl'ün ulaşım konforunu arttırıyoruz

"Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün ulaşımda konforu arttırmak adına başlattığı Bursa-Ankara karayolu üzerindeki bakım ve onarım çalışmaları artık sona geldi. Şehir içi sorunlarımızı da Müdürümüze ilettik. Yine Bursa Büyükşehir Belediyesi himayesindeki ulaşım konusuyla ilgili; şehirde yaşanan sorunların masaya yatırılması, vatandaş beklentilerinin iletilmesi ve ulaşımla ilgili tüm paydaşların tek çatı altında istişarelerde bulunması adına bir toplantı düzenledik. Burulaş yetkilileri ile kırsal ve merkez mahalle muhtarları, Şoförler Odası temsilcileri, emniyet ve jandarma trafik temsilcileri, İnegöl toplu taşımasında yer alan kooperatif ve şirketlerin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Burada İnegöl ulaşımı her yönüyle değerlendirilerek istişareler yapıldı. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde, İnegöl Belediyesi sorumluluğundaki cadde ve sokakların asfalt kaplama çalışmalarına başlandı. Şu an Esentepe Mahallesinde 5 sokağın asfalt kaplaması yapılıyor. Bir yandan da ulaşımı yeni yol ağlarıyla güçlendiriyoruz. İnegöl'de 2024 yılı Nisan ayından bu yana; Akhisar, Yeniceköy, Osmaniye, Kurşunlu, Cerrah, Fatih, Huzur, Ertuğrulgazi, Fevziye, Mahmudiye, Mesudiye ve Süleymaniye mahallelerinde toplam 5690 metre uzunluğunda 23 yeni sokak açıldı."

Cumhuriyet Mahallesi semt pazarı kuruldu

"Alanyurt'ta Yenişehir yolunun batısında kalan bölgede semt pazarı ihtiyacı vardı. İnegöl Belediye Meclisinin 7 Mart'ta aldığı karar ile Cumhuriyet Mahallesi Semt Pazarı kurulması kararlaştırıldı. 27 Mart itibariyle 70 esnafın yer aldığı Pazar kurulmaya başladı. Cumhuriyet Mahallesi 2. Sanayi Caddesi üzerinde kurulan yeni semt pazarı her hafta Çarşamba günleri kuruluyor."

İnegöl'ün 5. coğrafi işaretli ürünü mişoriz

"Turizm adına yapılan çalışmaların önemli bir ayağı olan gastronomide İnegöl Köftesinin yanında şehrimizin diğer değerlerini de ülkemize ve dünyaya tanıtmak amacıyla 11 ürün için Coğrafi İşaret başvurusu yaptık. Geçtiğimiz yıl; İnegöl Çıbrıka Bitkisi, İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi ve İnegöl Sütlü Kadayıfının coğrafi işaretleri alındı. Son olarak Büryan ismiyle bilinen İnegöl Mişorizi İnegöl'ün 5. Coğrafi işaretli ürünü oldu."

2210 öğrenci yaz spor okullarında eğitim aldı

"İnegöl sporuna hizmet veren; Yeniceköy futbol sahası, İnegöl Mobilyası Kurtuluşspor ve İnegöl Kafkasspor Sahalarımız yenilendi. İnegöl Belediyesi olarak okulların tatile girmesiyle başlattığımız ve 3 dönem şeklinde gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları da artık sona yaklaştı. Yaz spor okulları bu yıl 8 ayrı branşta yapıldı. Toplamda 2210 öğrenci yaz spor okullarından faydalanmış oldu."

İnegöl kolonyası tanıtımına özel ödül

"Eyüp Sabri Tuncer Markası iş birliğinde oluşturduğumuz ve şehri temsil eden odunsu bitkiler kokulu kolonyamızın tanıtımı için bir dizi etkinlik yapmıştık. Şehrin merkezinde kurduğumuz dev kolonya şişesi standıyla şehrin kokusunu vatandaşlarla buluşturmuştuk. Bu kampanya A Awards Açık Hava Reklamları Yarışması 2024'te "Yerel Kampanya Kategorisi" ödülünü almaya hak kazandı."

Alt yapı çalışmalarında son durum

"BUSKİ altyapı çalışmaları devam ediyor. 1. Etap tamamlandı, 2 etap çalışmaları devam ediyor. 1. Etap çalışmalarda; 206 kilometre şebeke ve 20 kilometre isale hattı yapıldı. Toplam 226 kilometre hat yapıldı. 2. Etapta da 132 kilometre şebeke hattı yapıldı. Çalışma sürüyor. Bahse konu iş çerçevesinde çalışmalar devam etmekte olup 130 kilometre daha şebeke hattı yapılacaktır. Çalışma yapılması planlanan mahalleler; Fatih, Cumhuriyet, Sinanbey, Burhaniye, Turgutalp, Cuma, Yenice, Orhaniye ve Mahmudiye mahalleleri."

İnegöl'ün üretim gücüne tam destek

"Sanayi ve üretim alanında önemli çalışmalarımız var. Nakliye firmalarını tek noktaya toplama çalışmalarımız sürüyor. Şehrimizde faaliyet yürüten nakliye firmalarını uygun alanlara taşıyarak merkezdeki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz. Yeni sanayi alanları planlanıyoruz. Metal, mobilya, kereste, mermer, hurdacılar ve gıda sektörü gibi alanlarda şehrimizde faaliyet gösteren firmaların daha modern alanlarda üretim yapmaları adına yeni sanayi alanları oluşturmak için paydaşlarımızla birlikte görüşmelerimiz devam ediyor."