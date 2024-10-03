Narkoçelik-41 Operasyonunda Büyük Başarı - Son Dakika
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Narkoçelik-41 Operasyonunda Büyük Başarı

51 ilde düzenlenen operasyonda 967 kg uyuşturucu ve 644 şüpheli yakalandı.

03.10.2024 08:13
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51 ilde düzenlenen "Narkoçelik-41" operasyonlarında 967 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 644 şüpheli ise yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; bin 603 ekip, 4 bin 127 personel, 25 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 57 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve satıcılarına yönelik "Narkoçelik-41" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 967 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 644 şüpheli yakalandı. Operasyonların düzenlendiği 57 il ise, "Aksaray, Bursa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Nevşehir, Şırnak, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Bingöl, Adana, Diyarbakır, Konya, Uşak, Batman, Mersin, Bolu, Samsun, Denizli, Yozgat, Antalya, Hatay, Tekirdağ, Çanakkale, Çankırı, Yalova, Eskişehir, Kocaeli, Afyonkarahisar, Erzurum, Van, Adıyaman, Çorum, Karaman, Trabzon, Kahramanmaraş, Kayseri, Sakarya, Burdur, Giresun, Isparta, Kilis, Zonguldak, Osmaniye, Aydın, Ordu, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Elazığ ve Muğla" olarak sıralandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narkoçelik-41 Operasyonunda Büyük Başarı - Son Dakika

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