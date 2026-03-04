Bakan Bayraktar\'dan Kanada ile Madencilik İş Birliği

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada ile madencilik alanında iş birliğine dair önemli mesajlar vererek, Türkiye Petrolleri ile Eti Maden'in Kanada'ya yatırım yapabileceğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada temaslarının ikinci gününde Kanada Maden Araştırmacıları ve Geliştiricileri Derneği (PDAC) tarafından düzenlenen, mineral arama ve madencilik sektöründe dünyanın en büyük ve prestijli uluslararası organizasyonu kabul edilen PDAC 2026 Kongresi'ne iştirak etti.

TÜRKİYE ÖZEL OTURUMU

Bakan Bayraktar, kongre kapsamında düzenlenen 'Ekonomide Madenciliğin Stratejik Rolü ve Geleceği' başlıklı Türkiye özel oturumunda bir konuşma yaptı. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve madencilikteki vizyonunu muhataplarıyla paylaştı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNE 20 MİLYAR DOLAR

Bayraktar, enerjide artan talebi karşılarken aynı zamanda ithal kaynaklara olan bağımlılığı azaltmak için çalıştıklarına dikkati çekti. Türkiye ekonomisinin 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olmayı hedeflediğine de işaret eden Bakan Bayraktar, "Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımıza azami önem veriyoruz. Türkiye, sahip olduğu tüm yenilenebilir kaynakları kullanmak istiyor" dedi.

Enerjiyi ekonominin her alanında verimli kullanmak gerektiğinin de altını çizen Bayraktar, "Önümüzdeki 7 yıl içinde enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız, bu da birincil enerji tüketimimizi yüzde 15 oranında azaltmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

NÜKLEERDE İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

Nükleeri enerji sepetine eklemek istediklerini belirten Bayraktar, "2050 yılında en az 20 gigavatlık nükleer enerji üretim kapasitesine sahip olmayı hedefliyoruz. Hem büyük ölçekli, konvansiyonel tipteki dev nükleer santralleri hem de Küçük Modüler Reaktörleri (SMR'ler) bu nükleer programa dahil etmemiz gerekiyor" dedi.

Bayraktar, Kanada ile iş birliği yapmayı hedefledikleri alanlardan birinin de nükleer olduğunu vurguladı.

'MADENCİLİK OLMADAN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞMEZ'

Madenciliğin önemine değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Madencilik ve mineraller olmadan, sadece Türkiye değil, dünya da enerji geçişini ve enerji dönüşümünü gerçekleştiremez. Bu, önemli miktarda mineral gerektiriyor. Ancak hepimizin karşılaştığı zorluklardan biri, mineral ve madencilik tarafındaki gelişmelerin, diğer taraftaki enerji dönüşümü ihtiyacını karşılayamamasıdır. Bu yüzden madencilik tarafında kendimizi daha da geliştirmeliyiz. Bugün burada olmamızın nedeni de tam olarak budur: Daha fazla iş birliği yapmak, fırsatları aramak, Kanadalı şirketleri davet etmek ve Türk şirketlerini Kanadalı şirketler ve onların teknolojileriyle iş birliği yapmaya teşvik etmek, Türkiye'ye uzmanlık ve deneyim getirerek madencilik alanında ortaklık kurmak."

'FIRSATLARI ARIYORUZ'

Sadece Kanadalı şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etmekle kalmadıklarını, aynı zamanda Türk şirketlerini de Kanada'ya yatırım yapmaya teşvik ettiklerini ifade eden Bayraktar, "Özellikle kamu petrol ve doğal gaz şirketimiz Türkiye Petrolleri ile maden şirketimiz Eti Maden gelip Kanada'ya yatırım yapabilir. Biz de bu fırsatları ve alternatifleri arıyoruz. Madencilik tarafındaki iş birliği de arayışında olduğumuz önemli bir konu" diye konuştu.

AVRUPA PAZARLARI İÇİN LNG'DE ÖNEMLİ ROL

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısına ve yeniden gazlaştırma kapasitesine yatırım yaptıklarını anlatan Bayraktar, Türkiye'nin Kanada LNG'sini Avrupa'ya ulaştırabilecek konuma sahip olduğunu aktardı. Bayraktar, "Şu anda bazı LNG tedarikçileriyle LNG'lerini Avrupa pazarlarına nasıl ulaştırabilecekleri konusunda görüşmeler yapıyoruz. Çünkü Türkiye ile Avrupa arasında yeterli altyapımız, yeterli enterkonneksiyonumuz var. Gemilerinizi Türkiye'ye getirdiğinizde, altyapımız üzerinden yeniden gazlaştırıp boru hatlarına verebilir ve gazı Avrupa pazarlarına ulaştırabiliriz" açıklamasında bulundu.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Toronto'da ayrıca Kanada-Türkiye Enerji ve Madencilik Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan Bakan Bayraktar, uluslararası madencilik ve enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Bayraktar, toplantıda Türkiye'nin enerji ve madencilik alanındaki vizyonunu aktardı.

MADENCİLİK YATIRIMLARI

Bayraktar, madencilik alanında yatırım yapacak şirketler için eşit ve adil bir rekabet ortamı oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi. Geçen yıl TBMM'de izin süreçlerinde ve ilgili prosedürlerde önemli değişiklikler yapan yeni bir yasa çıkarıldığını anımsatan Bayraktar, "Bunun da yabancı yatırımların Türkiye'ye gelişini hızlandıracağına ve kolaylaştıracağına inanıyorum" dedi.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile Kanada'nın ilişkilerinin iyi olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "İkili ticaretimizi artırabiliriz. Elbette nükleer tarafa da odaklanabiliriz" dedi. Petrol ve madencilik alanlarında kamu şirketlerinin Türkiye dışında da faaliyet gösterdiğine işaret eden Bayraktar, "Kanada ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerde de iş birliği yapabileceğini söylemek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Bakan Bayraktar, Toronto temasları kapsamında bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Kanada Parlamentosu'ndaki ilk Türk milletvekili olan Oakville West Milletvekili Şima Açan ile bir araya gelen Bayraktar, ayrıca Alberta eyaletinin Enerji ve Maden Bakanı Brian Jean ve Ontario eyaletinin Enerji ve Madencilik Bakanı Stephen Lecce ile görüştü.