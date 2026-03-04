Bakan Bayraktar'dan Kanada ile Madencilik İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bayraktar'dan Kanada ile Madencilik İş Birliği

Bakan Bayraktar\'dan Kanada ile Madencilik İş Birliği
04.03.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin madencilik stratejilerini ve Kanada ile iş birliği fırsatlarını paylaştı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada ile madencilik alanında iş birliğine dair önemli mesajlar vererek, Türkiye Petrolleri ile Eti Maden'in Kanada'ya yatırım yapabileceğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada temaslarının ikinci gününde Kanada Maden Araştırmacıları ve Geliştiricileri Derneği (PDAC) tarafından düzenlenen, mineral arama ve madencilik sektöründe dünyanın en büyük ve prestijli uluslararası organizasyonu kabul edilen PDAC 2026 Kongresi'ne iştirak etti.

TÜRKİYE ÖZEL OTURUMU

Bakan Bayraktar, kongre kapsamında düzenlenen 'Ekonomide Madenciliğin Stratejik Rolü ve Geleceği' başlıklı Türkiye özel oturumunda bir konuşma yaptı. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve madencilikteki vizyonunu muhataplarıyla paylaştı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNE 20 MİLYAR DOLAR

Bayraktar, enerjide artan talebi karşılarken aynı zamanda ithal kaynaklara olan bağımlılığı azaltmak için çalıştıklarına dikkati çekti. Türkiye ekonomisinin 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olmayı hedeflediğine de işaret eden Bakan Bayraktar, "Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımıza azami önem veriyoruz. Türkiye, sahip olduğu tüm yenilenebilir kaynakları kullanmak istiyor" dedi.

Enerjiyi ekonominin her alanında verimli kullanmak gerektiğinin de altını çizen Bayraktar, "Önümüzdeki 7 yıl içinde enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız, bu da birincil enerji tüketimimizi yüzde 15 oranında azaltmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

NÜKLEERDE İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

Nükleeri enerji sepetine eklemek istediklerini belirten Bayraktar, "2050 yılında en az 20 gigavatlık nükleer enerji üretim kapasitesine sahip olmayı hedefliyoruz. Hem büyük ölçekli, konvansiyonel tipteki dev nükleer santralleri hem de Küçük Modüler Reaktörleri (SMR'ler) bu nükleer programa dahil etmemiz gerekiyor" dedi.

Bayraktar, Kanada ile iş birliği yapmayı hedefledikleri alanlardan birinin de nükleer olduğunu vurguladı.

'MADENCİLİK OLMADAN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞMEZ'

Madenciliğin önemine değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Madencilik ve mineraller olmadan, sadece Türkiye değil, dünya da enerji geçişini ve enerji dönüşümünü gerçekleştiremez. Bu, önemli miktarda mineral gerektiriyor. Ancak hepimizin karşılaştığı zorluklardan biri, mineral ve madencilik tarafındaki gelişmelerin, diğer taraftaki enerji dönüşümü ihtiyacını karşılayamamasıdır. Bu yüzden madencilik tarafında kendimizi daha da geliştirmeliyiz. Bugün burada olmamızın nedeni de tam olarak budur: Daha fazla iş birliği yapmak, fırsatları aramak, Kanadalı şirketleri davet etmek ve Türk şirketlerini Kanadalı şirketler ve onların teknolojileriyle iş birliği yapmaya teşvik etmek, Türkiye'ye uzmanlık ve deneyim getirerek madencilik alanında ortaklık kurmak."

'FIRSATLARI ARIYORUZ'

Sadece Kanadalı şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etmekle kalmadıklarını, aynı zamanda Türk şirketlerini de Kanada'ya yatırım yapmaya teşvik ettiklerini ifade eden Bayraktar, "Özellikle kamu petrol ve doğal gaz şirketimiz Türkiye Petrolleri ile maden şirketimiz Eti Maden gelip Kanada'ya yatırım yapabilir. Biz de bu fırsatları ve alternatifleri arıyoruz. Madencilik tarafındaki iş birliği de arayışında olduğumuz önemli bir konu" diye konuştu.

AVRUPA PAZARLARI İÇİN LNG'DE ÖNEMLİ ROL

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısına ve yeniden gazlaştırma kapasitesine yatırım yaptıklarını anlatan Bayraktar, Türkiye'nin Kanada LNG'sini Avrupa'ya ulaştırabilecek konuma sahip olduğunu aktardı. Bayraktar, "Şu anda bazı LNG tedarikçileriyle LNG'lerini Avrupa pazarlarına nasıl ulaştırabilecekleri konusunda görüşmeler yapıyoruz. Çünkü Türkiye ile Avrupa arasında yeterli altyapımız, yeterli enterkonneksiyonumuz var. Gemilerinizi Türkiye'ye getirdiğinizde, altyapımız üzerinden yeniden gazlaştırıp boru hatlarına verebilir ve gazı Avrupa pazarlarına ulaştırabiliriz" açıklamasında bulundu.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Toronto'da ayrıca Kanada-Türkiye Enerji ve Madencilik Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan Bakan Bayraktar, uluslararası madencilik ve enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Bayraktar, toplantıda Türkiye'nin enerji ve madencilik alanındaki vizyonunu aktardı.

MADENCİLİK YATIRIMLARI

Bayraktar, madencilik alanında yatırım yapacak şirketler için eşit ve adil bir rekabet ortamı oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi. Geçen yıl TBMM'de izin süreçlerinde ve ilgili prosedürlerde önemli değişiklikler yapan yeni bir yasa çıkarıldığını anımsatan Bayraktar, "Bunun da yabancı yatırımların Türkiye'ye gelişini hızlandıracağına ve kolaylaştıracağına inanıyorum" dedi.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile Kanada'nın ilişkilerinin iyi olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "İkili ticaretimizi artırabiliriz. Elbette nükleer tarafa da odaklanabiliriz" dedi. Petrol ve madencilik alanlarında kamu şirketlerinin Türkiye dışında da faaliyet gösterdiğine işaret eden Bayraktar, "Kanada ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerde de iş birliği yapabileceğini söylemek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Bakan Bayraktar, Toronto temasları kapsamında bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Kanada Parlamentosu'ndaki ilk Türk milletvekili olan Oakville West Milletvekili Şima Açan ile bir araya gelen Bayraktar, ayrıca Alberta eyaletinin Enerji ve Maden Bakanı Brian Jean ve Ontario eyaletinin Enerji ve Madencilik Bakanı Stephen Lecce ile görüştü.

Kaynak: DHA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar, Madencilik, Eti Maden, Ekonomi, Türkiye, Kanada, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Bayraktar'dan Kanada ile Madencilik İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bu adam neden kovuldu Kimse anlam veremiyor Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi deprem Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızı ölü bulundu "İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
En büyüğü 12 yaşındaydı 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
Sadettin Saran’dan bomba Tedesco hamlesi Duruma el koydu Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu
Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Adama Traore’ye ilginç yasak Adama Traore'ye ilginç yasak
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti

10:27
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den tartışma yaratan paylaşım
Arjantin Devlet Başkanı Milei'den tartışma yaratan paylaşım
10:20
Aziz Yıldırım’dan bomba şampiyonluk çıkışı: Ah vah etmeye gerek yok
Aziz Yıldırım'dan bomba şampiyonluk çıkışı: Ah vah etmeye gerek yok
10:11
Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket
Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
09:48
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçtı Kulüpten açıklama var
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçtı! Kulüpten açıklama var
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
08:29
Trump fena köşeye sıkıştı Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
Trump fena köşeye sıkıştı! Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
08:01
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali “Üçüncü Dünya Savaşı“ dedi
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali "Üçüncü Dünya Savaşı" dedi
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
06:24
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
05:28
Savaşta 5. gün ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran’dan 500 füzeyle misilleme geldi
Savaşta 5. gün! ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran'dan 500 füzeyle misilleme geldi
05:17
Savaşta korkulan oldu Katar da İran’a karşı operasyonlara katıldı
Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı
05:06
Savaş sürerken rota Türkiye’ye çevrildi O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
04:41
CIA’in İran planı deşifre oldu Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar
CIA'in İran planı deşifre oldu! Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar
00:47
“Hamaney’in yerine gelen isim belli oldu“ iddiası
"Hamaney'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası
00:25
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama
''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama
00:22
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu
Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
22:52
Trump: Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri koruyacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız
22:48
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 10:42:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar'dan Kanada ile Madencilik İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.