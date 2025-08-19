Beyaz Saray\'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Donald Trump, bu kez Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Trump ve Zelenski, ikili görüşme sonrası AB ve NATO liderleriyle bir araya geldi. Trump, toplantı sürerken Rusya lideri Putin ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

100 MİLYAR DOLARLIK SİLAH ANLAŞMASI İDDİASI

İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna'nın güvenlik garantisi karşılığında Trump'a 100 milyar dolarlık silah anlaşması önerdiğini öne sürdü. Trump toplantının ardından, Putin ve Zelenski arasında bir görüşmenin gerçekleşeceğini, zirvenin yapılacağı yere ise henüz karar vermediklerini açıkladı. Bu arada AFP, Putin'in Trump'a "Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu" söylediğini duyurdu. Öte yandan zirveye ev sahipliği yapacak yerler arasında İstanbul'un da değerlendirildiği öğrenildi.

ZELENSKİ: TOPRAK MESELELERİ GÜNDEMDE OLACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildirdi. Zelenski, toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu. ABD ve Avrupa liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan üçlü formatlı görüşme öncesi Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildiren Zelenski, "sancılı sorunların" çözümünde liderlik düzeyinin önemini vurguladı. Zelenski, "Dediğim gibi, liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum" ifadelerini kullandı. Putin ile doğrudan görüşmelerde toprak meselelerinin gündemde olacağını kaydeden Zelenski, konuyu ilk kez Trump ve ekibiyle haritalar üzerinden görüşme fırsatı bulduğunu da sözlerine ekledi.

RUTTE: TARTIŞTIĞIMIZ KONU 5. MADDE BENZERİ GARANTİLER

Bu arada NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise yaptığı açıklamada Trump'ın Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı'nı üçlü toplantı öncesi Zelenski'le görüşmeye ikna ettiğini aktararak, tarafların bu görüşmenin nerede olacağına karar vereceğini kaydetti.

Ukrayna'nın NATO üyeliğinin mevcut görüşmelerin parçası olmadığını vurgulayan Rutte, "2024 zirvesinden bu yana NATO'nun resmi tutumu, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin geri dönüşü olmayan bir yol olduğu yönünde ancak burada tartıştığımız konu NATO üyeliği değil. Burada tartıştığımız konu, Ukrayna için (NATO'nun) 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri" dedi.

Rutte, Ukrayna'nın toprak tavizleri konusunun toplantıda ele alınmadığını ifade ederek, ilerleyen günlerde güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya devam edeceklerini, daha sonra bugün görüştüğü liderlerle çevrim içi toplantı yapacaklarını ve bunun ardından da ABD-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmesi için çalışacaklarını söyledi.

MERZ: GÖRÜŞME İKİ HAFTA İÇİNDE OLACAK

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Washington'daki toplantının iyi geçtiğini belirterek, sonraki görüşmelere geçilmeden önce ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. X hesabından açıklama yapan Merz, katıldıkları toplantının iyi geçtiğini belirttti. Merz, bundan sonraki adımların "daha karmaşık" olacağını kaydetti. Merz, "Rusya'ya baskı uygulamalıyız. Sonraki görüşmelere geçmeden önce ateşkes sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Trump ile beklentilerinin ötesinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Merz, "Tüm Avrupa güvenlik garantilerine katılmalı" dedi. Merz, Trump'ın açıkladığı üçlü görüşmeye ilişkin "Putin'in Zelenski ile zirveye katılma cesareti olup olmadığına emin değil" ifadelerini kullandı. Başbakan Merz ayrıca, "Putin ile konuşan Trump, iki hafta içinde Putin-Zelenski görüşmesi yapılması konusunda anlaştı" dedi. Merz de görüşmenin yerinin henüz kararlaştırılmadığını da kaydetti.

TRUMP: PUTİN-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ OLACAK

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da hem Zelenski hem de Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Truth Social hesabından bir açıklama yaptı. Trump, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da çok verimli bir toplantı gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Doğu Salonunda başlayan görüşmenin Oval Ofis'te farklı bir formattaki toplantıyla sona erdiğini vurgulayarak, "Toplantı sırasında, ABD ile koordineli olarak çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak Ukrayna için güvenlik garantileri konusunu görüştük. Herkes Rusya/Ukrayna için barış olasılığından çok memnun" yorumunu yaptı.

Trump, toplantıların sonunda Putin'i telefonla aradığını kaydederek, "Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanı Zelenski arasında yeri henüz belirlenmemiş bir toplantı için hazırlıklara başladım. Bu görüşme gerçekleştikten sonra iki devlet başkanı ve benim de katılacağım üçlü bir toplantı yapacağız" ifadesini kullandı. Bu adımın savaşı sona erdirebilmek adına çok önemli olduğuna işaret eden Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un bu görüşmenin ayarlanması konusunda çalışmaya başladığını belirtti. Bu arada ABD medyasında ise Putin-Zelenski görüşmesinin bu ayın sonunda yapılmasının umut edildiği yorumu yer aldı.

KREMLİN: TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ 40 DAKİKA SÜRDÜ

Kremlin, Trump ve Putin'in telefonda görüştüğünü açıkladı. 40 dakika sürdüğü belirtilen görüşmede, Trump ve Putin'in Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan görüşmelerin devam etmesinden yana olduğu belirtildi. Rus medyasında da Trump ve Putin'in yakın temas halinde kalmak konusunda mutabık oldukları yorumu yapıldı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin Trump'ın inisiyatifiyle gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, Putin'in Alaska'da düzenlenen zirvedeki misafirperverliği ve iyi organizasyonu ile Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik kaydedilen ilerlemeden dolayı Trump'a teşekkür ettiğini söyledi.