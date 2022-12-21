'Habermetre 12 – 18 Aralık 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'

TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: 'Krediye ulaşım olmazsa üretim olmaz'



Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin Yüksek İstişare Konseyi toplantısı başkent Ankara'da düzenlendi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, bankacılık sektörüne dönük regülasyonların reel sektörün finansmana erişimini güçleştirdiğine değinerek, "Krediye ulaşmaktaki zorluklar, üretimi etkiliyor. Böyle giderse üreticiler ithalat yapamaz, üretemez hale gelecekler" dedi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan

Deloitte Türkiye 2022 yılının birleşme ve satın alma işlemleri raporunu açıkladı

Deloitte Türkiye 2022 yılının birleşme ve satın alma işlemleri raporunu açıkladı. Rapora göre, küresel makroekonomik ve sosyo-politik zorluklara rağmen Türkiye'de birleşme ve satın alma ortamı geçen yıla paralel bir görünüm sergiledi. 2022 yılında işlem hacmi yüzde 8 artışla 11 milyar dolara yaklaştı ve pandemi sonrası dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. 400'ün üzerinde işlem ile tüm zamanların en yüksek işlem sayısı gerçekleşti.

Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Özlem Ulaş

Mastercard Turizm Raporu: Turist harcamaları dolar bazında yüzde 65 arttı

Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard, Türkiye'nin turizm pazarında rekabet stratejisini destekleyen çalışmalarına devam ediyor. Turizm iç görülerine ışık tutmak amacıyla hayata geçirilen 2022 Mastercard Turizm Raporuna göre; Türkiye'deki yabancı kart işlemleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla TL bazında %225, dolar bazında ise %65 artış gösterdi. İstanbul, Antalya ve Muğla en çok ziyaret edilen ilk 3 il iken, Nevşehir turist harcamalarının en çok arttığı destinasyon oldu.

Mastercard Turizm Raporu

Garanti BBVA, "Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi"nde rekor başarı elde etti

Garanti BBVA, üst üste 8. kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde yer alan Türkiye'den tek şirket oldu. Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerine ve iş stratejisine entegre eden Garanti BBVA, 2015'ten beri yer aldığı Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde elde ettiği 82 puanla başarısını bir kez daha tekrarladı. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Şeffaf ve sürdürülebilir iş yapış anlayışımızın uluslararası arenanın en saygın endeksi arasında yer alan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi tarafından takdir görmesi, paydaşlarımızla güçlü ilişki adına bizler için büyük önem teşkil ediyor" dedi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ

ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi Pınar Abay, Global Perakende Bankacılık Başkanı Olarak Atandı

ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve Pazar Liderleri Bölgesi Başkanı olarak görev yapan Pınar Abay, 15 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ING Grubu Global İcra Kurulu Üyeliği görevine ek olarak Global Perakende Bankacılık Başkanı olarak atandı. Yeni yapılanmada Abay, mevcut bölgesinde yer alan Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'a ek olarak Avustralya, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, İspanya ve Türkiye'de de tüm segmentlerden sorumlu olacak.

ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi Pınar Abay

Yapı Kredi, "Sınırları Kaldıran Kadınlar Programı" eğitim serisine başlıyor

Kadın girişimcilere sınırları kaldıran destekler sunan Yapı Kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası desteğiyle, e-ihracat alanında kadın girişimcilere yönelik "Sınırları Kaldıran Kadınlar Programı" eğitim serisine başlıyor. Lenta Enterprise tarafından online olarak verilecek eğitimler, Yapı Kredi müşterisi olmayan kadın girişimciler de dahil herkese açık olacak. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, "Gelecek yıllarda da kadınların hayatın her alanında daha fazla güçlenmesi için onları desteklemeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan

Zorlu Enerji, "Kadının Gücü Geleceğin Gücü Programı"nı Gaziantep'te hayata geçirdi

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla "Eşit Bi' Hayat" yaklaşımı ve sürdürülebilirlik stratejisi "İnsan ve Kültür" temel odağında faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji, sektörün teknik iş alanlarında kadın istihdamını artırmaya yönelik geleceğin kadın teknisyenlerini yetiştirmeyi hedeflediği Kadının Gücü Geleceğin Gücü Programı'nı faaliyet bölgelerinden biri olan Gaziantep'te hayata geçirdi.

Zorlu Enerji-Kadının Gücü Geleceğin Gücü Programı

Tüpraş ve Honeywell sürdürülebilir havacılık yakıtı projesiyle ödül aldı

Tüpraş, Honeywell ortaklığında Türkiye'nin ilk sürdürülebilir havacılık yakıtını üretmek üzere başlattığı çalışması ile Amerikan Şirketler Derneği-AmCham Türkiye'nin düzenlediği AmChamPion Ödülleri'nde sürdürülebilirlik kategorisinde birinci oldu. Tüpraş, Honeywell UOP Ecofining teknolojisi ile ilk olarak İzmir Rafinerisi'nde tesis kuracak ve yılda 400 bin ton bitkisel ve hayvansal atık yağı işleyip sürdürülebilir havacılık yakıtına dönüştürecek.

AmChamPion Ödülleri

Cargill'den yerli üretime Ar-Ge desteği

Cargill, endüstriyel ölçekteki üretimin küçük miktarlarda yapılmasına imkan tanıyan son teknoloji ekipmanları ile geniş kapsamlı bir süt ürünleri pilot tesisini, Bursa Orhangazi'de devreye aldı. INFUSE Uygulama Merkezi gıda üreticilerinin inovasyon sahası olarak çalışıyor, ithal bağımlılığı yüksek ürünler Türkiye'de geliştirilerek yerli üretime büyük destek sunuluyor. Cargill Gıda META Gıda Bileşenleri Ürün Yönetimi ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Beysel konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, temel stratejilerinin yerli üretime katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.