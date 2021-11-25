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Karacabey'e alternatif tarım modeli - Son Dakika

Karacabey'e alternatif tarım modeli

25.11.2021 11:11
Karacabey'e alternatif tarım modeli

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, üretici Şaban Kasım'ın cennet hurması bahçesini ziyaret etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, üretici Şaban Kasım'ın cennet hurması bahçesini ziyaret etti. Bakımının kolay oluşunun yanı sıra pazar sıkıntısı da olmayan Trabzon hurmasının Karacabey'de alternatif tarım modeli olması bekleniyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan gerçekleştirdiği kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında, kırsal kalkınmayı destekleyen kişi ve kuruluşları da bir bir ziyaret ediyor. Karacabey'de tarımın alternatiflerine yönelik çeşitli çalışmaları destekleyen ve bu kapsamda üreticilerle iş birliği içerisinde olan Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde Danışment Mahallesi'nde 80 dönüm üzerine kurduğu Trabzon hurması bahçesinin sahibi Şaban Kasım'la görüştü.

Bir diğer adı da cennet hurması olan ağaçları yerinde inceleyen Özkan, alternatif tarım ürünlerine bu meyvenin de eklenebileceğini belirtirken, bu üretimin ilçe tarımı için farklı bir rol model değeri de taşıdığını kaydetti.

Şaban Kasım, cennet hurmasının hem dayanıklı hem de oldukça bereketli olduğuna işaret ederek, pazar sıkıntısı olmadan üretim yapılabileceğinin altını çizdi. Kasım, "2010 yılında bu meyveyi Çanakkale'de bir arkadaşta görmüştüm. ve ben de denedim. 2010 yılından beri üretimine devam ediyoruz. 3 yılda normal verime geçiyor, 5 yılda para kazandırmaya başlıyor. Diğer ürünlerle mukayese edildiğinde çok karlı çünkü çok az masrafı var. Satamama gibi sıkıntı yok, şu anda 80 dönümde ürünümüz ekili, imkanım olsa daha da çoğaltırım" dedi.

"Alternatif ürünleri daha da geliştirmeliyiz"

Belediye Başkanı Ali Özkan ise yaptığı açıklamada, "Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak değerlendirilen güzellikler şehri Karacabey'imizin mahallelerini sürekli gezmekteyiz. Sabah gün içerisinde, akşam da sürekli kırsal ve merkez mahallelerimizde dolaşıyoruz. Danışment Mahallemizde Şaban Bey alternatif ürün olarak Trabzon hurması ürününü 80 dönümlük bir alanda üretiyor. Karacabey'de alternatif ürünler geliştirmemiz lazım, tüm Türkiye'de tarımla alakalı olarak yeni ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Bölgemizde aromatik ve tıbbi bitkiler ekiliyor. Karacabey Belediyesi olarak bu konuda desteklerimiz her zaman devam ediyor. Şaban Bey ile yaptığımız sohbette, bu faaliyetten çok memnun olduğunu, bakımının da ilaç tüketiminin de az olduğunu, dolayısıyla organik olarak tabir edilebilecek bir üretim modelini burada geliştirdiğini ifade etti. Hasat mevsimi geldiğinde de piyasaya arz edildiğinde herhangi bir şekilde pazarlama sıkıntısı yaşamadığını kaydetti. Alternatif tarım faaliyetleri üzerine kafa yoran hemşerilerimizi de bu bahçeleri ziyaret etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Belediye Başkanı Ali Özkan ve üretici Şaban Kasım, birlikte bahçeyi dolaşarak dalından kopardıkları Trabzon hurmalarını yediler. - BURSA

Karacabey'e alternatif tarım modeli
Karacabey'e alternatif tarım modeli
Karacabey'e alternatif tarım modeli
Karacabey'e alternatif tarım modeli

Karacabey, Ali Özkan, Tarım, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karacabey'e alternatif tarım modeli - Son Dakika Ekonomi


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