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Mudanya Belediyesi'nden sofralara zeytinyağı desteği - Son Dakika

Mudanya Belediyesi'nden sofralara zeytinyağı desteği

11.01.2022 11:09
Mudanya Belediyesi'nden sofralara zeytinyağı desteği

Mudanya Belediyesi, kara kışta da toprağın bereketini Mudanyalılarla paylaşıyor.

Mudanya Belediyesi, kara kışta da toprağın bereketini Mudanyalılarla paylaşıyor. "Kara Kış Fonu" kapsamında bu yıl ihtiyaç sahiplerine desteğini artıran Mudanya Belediyesi, zeytinyağı dağıtımını sürdürüyor.

Belediyeye ait arazilerde, park ve refüjlerde yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağını ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtan Mudanya Belediyesi, kara kışta da toprağın bereketini Mudanyalılarla paylaşıyor. "Topraktan Halka Zeytinyağı" projesi kapsamında toplanan zeytinler, yağhanede işlem gördükten sonra şişelenip Zeytin Dalı ekibi tarafından belediye sistemine kayıtlı ailelere ulaştırılıyor. "Kara Kış Fonu" kapsamında gıda, erzak yardımından kömür dağıtımına, öğrencilere kırtasiye ve okul kıyafeti desteğinden, yeni doğanlara bebek maması, süt ve protein takviyesine,bu yıl ihtiyaç sahiplerine desteğini artıran Mudanya Belediyesi, 1200 aileye zeytinyağı dağıtımına başladı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, tarım kenti Mudanya'da topladıkları zeytinleri, zeytinyağı olarak büyük bir iş birliğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti. Başkan Türkyılmaz, "Pandemi süreci ve son dönemde ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle dar gelirli vatandaşların önemli gider kalemlerinden biri haline gelen zeytinyağını hemşehrilerimizle paylaşıyor, dayanışmayı artırıyoruz. Her gramında alın teri olan zeytinyağımızı hemşehrilerime sevgiyle ulaştırıyor, adil bir şekilde paylaştırıyoruz. Mudanya'da zorlukları hep birlikte, kenetlenerek aşıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Mudanya Belediyesi'nden sofralara zeytinyağı desteği
Mudanya Belediyesi'nden sofralara zeytinyağı desteği
Mudanya Belediyesi'nden sofralara zeytinyağı desteği

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Mudanya Belediyesi, Zeytin Dalı, Zeytinyağı, Mudanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mudanya Belediyesi'nden sofralara zeytinyağı desteği - Son Dakika Ekonomi


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