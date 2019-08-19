Son Dakika Haberleri: +18 film yönetmenliğine soyunan ünlü oyuncudan üstsüz pozlar!
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+18 film yönetmenliğine soyunan ünlü oyuncudan üstsüz pozlar!

2 saat önce

Geçtiğimiz günlerde +18 bir film sitesinde yönetmenlik yapan ABD'li oyuncu Bella Thorne, Instagram hesabından üstsüz pozlarını paylaştı.

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Çocuk yaşta Disney filmlerinde rol alarak şöhretin kapılarını aralayan 21 yaşındaki ABD'li oyuncu Bella Thorne, Instagram hesabından üstsüz karelerini paylaştı.
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Instagram'da 20 milyonu aşkın takipçisi olan Thorne, geçtiğimiz günlerde +18 film yayınlayan bir site için yönetmen koltuğuna oturmuştu.
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Söz konusu sitenin "Hayali Yönetmenleri" serisinde, konuk yönetmen olarak görev alan Thorne, kaleme aldığı senaryoda, iki sevgilinin ilişkisindeki kavgalar ve baskı kurma çabasından söz ediyor.

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Thorne, geçtiğimiz aylarda kendisini tehdit eden hackerlara meydan okuyarak kendi çıplak fotoğraflarını da Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:41 
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