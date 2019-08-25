Emekliye 480 TL zam yolda! En düşük emekli maaşı bakın ne kadar olacak

1 Bu yıl iki kez zam, iki kez de bayram ikramiyesi alan emekliler gözünü şimdiden Ocak zamlarına çevirdi.

2 Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini, 9 milyonu aşkın SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi için Ocak artışına ilişkin ipucunu veriyor.

3 Buna göre; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek olan enflasyon oranında zam alacak SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi maaşında, yüzde 8.46 seviyesinde artış olabilecek.

4 Gelirler 100 ile 480 lira arasında yükselecek.

5 Halen en düşük emekli maaşı ek ödeme dahil bin 181 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş eğer Ocak zammı yüzde 8.46 olarak gerçekleşirse, bin 281 lira 86 kuruşa çıkacak.

6 5 bin 660 lira 77 kuruş seviyesinde olan en yüksek emekli maaşı ise Merkez Bankası'nın tahmininin gerçekleşmesi halinde 6 bin 139 lira 67 kuruşu bulacak.

7 Bu yılın ikinci yarısına ilişkin henüz sadece Temmuz ayı verisi geldi. Temmuz'da TÜFE'de yüzde 1.36 oranında artış oldu. Yılın kalan döneminde gerçekleşecek enflasyon, emekliler için zam oranını gösterecek.

8 6 ayda gerçekleşen enflasyona göre, tutar artacak ya da azalacak. Emekliler kesin zam oranını Ocak ayında öğrenecek.