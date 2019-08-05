Tayland Kralı, sevgilisini, karısının gözü önünde 'Resmi Metres' ilan etti!

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Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, geçen pazar günü eski yakın koruması olan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'yi, üç ay önce evlendiği karısının da yer aldığı bir törende 'Resmi Metres' ilan etti.
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Tören sırasında resmi metres ilan edilen Sineenat Wongvajirapakdi, Tayland Kralı Maha'nın ayaklarına kapandı ve Kral Maha, sevgilisinin başından aşağı kutsal su dökerek onu metresi ilan etti.
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1932 yılından beri ülkeyi yöneten monarşide, ilk defa bir kral çok eşli evlilik yapmış oldu.
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Tayland Kralı Maha'nın 'Resmi Metresi' unvanına sahip olan Sineenat Wongvajirapakdi, daha önce Ananda Mahidol Askeri Hastanesi'nde hemşire olarak çalışıyordu.
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Kralın 3 ay önce evlendiği 4. eşi Suthida ise daha önce kralın özel koruma birliğinin komutanıydı.