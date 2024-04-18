İstanbul\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İBB tarafından İstanbul'da da çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlanacak. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali ve Şehir Tiyatroları Geleneksel 38. Çocuk Şenliği ile şehrin çocuklarına iki festival birden sunulacak. Dünyanın farklı ülkelerinden çocuklar 18-24 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'nde bir araya gelecek. Başta Üsküdar ve Arnavutköy meydanları olmak üzere İstanbul'un 19 farklı noktasında konserler, şenlikler, halk dansları gösterileri, atölye çalışmaları ve renkli oyunlar da çocuklar için gerçekleşecek.

"TAKSİM'DE RESMİ TÖREN"

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve dünya çocuklarına armağan olarak sunduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul'un her köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Taksim'de resmi tören yapılacak.

"İBB'DEN ÇOCUKLARA ARMAĞAN İKİ FESTİVAL BİRDEN"

İBB aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şehrin çocuklarına iki festival birden sunacak. İBB Kültür tarafından 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, dünya genelinde 16 ülkeden çocuk halk dansları topluluğunu ve 394 çocuğu İstanbul'da ağırlayacak. Şehir Tiyatroları Geleneksel 38. Çocuk Şenliği, 21-23 Nisan 2024 tarihlerinde birbirinden renkli oyunları ve atölye çalışmalarını çocuklarla buluşturacak.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR DA GELECEK

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'nde, Türk ve dünya çocukları İstanbul'da bir araya gelecek. Festivale Almanya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Filistin, Gürcistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Meksika, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna'dan çocuk halk dansları toplulukları katılacak. Dünyanın dört bir yanından misafirlerin yanı sıra Türkiye'den de Ağrı, Gaziantep, Hatay Samandağ, Sinop, Malatya ve Trabzon'dan halk dansları toplulukları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı bu renkli festivalde yer alacak. Ev sahibi şehir İstanbul adına ise İBB Kültür Sanat Eğitimleri ile oluşan gruplar ve İstanbul'u temsil eden ekipler Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'nde bulunacak.

"19 FARKLI NOKTADA RENKLİ KUTLAMALAR"

Dans gösterilerinin yanı sıra Ceza ve Zeynep Bastık konserlerinin, tiyatro oyunlarının, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterilerinin de programda yer aldığı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, İBB Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Artİstanbul Feshane, Arnavutköy İSKİ Terkos Kültür Evi ve Yaşam Parkı, Baruthane, Bayrampaşa Atatürk Parkı, Büyükada Atatürk Meydanı, Çatalca Cumhuriyet Meydanı, Çekmeköy, Çubuklu Silolar, Gaziosmanpaşa, Kadıköy İstanbul Oyuncak Müzesi, Sancaktepe Belediye Binası Önü, Silivri, Sultanbeyli, Şile, Turşucuzade Konağı, Tuzla Sahil Tören Alanı, Üsküdar Sahil Meydanı ve Zeytinburnu Topkapı Kültür Parkı İçi-Topkapı Amfi olmak üzere şehrin 19 ayrı noktasında gerçekleşecek.

"ÜSKÜDAR'DA 23 NİSAN COŞKUSU"

Üsküdar Sahil Meydanı'nda saat 14.00'ten itibaren DJ eşliğinde başlayacak olan etkinliğin devamında çocuklar için Kids Zumba, Arı Maya, Maşa ile Koca Ayı ve Kukuli sahnede olacak. Fatih Ermiş İllüzyon Gösterisi'nin ardından Litvanya, Macaristan, Sinop, Hatay, Filistin ve Polonya ekiplerinin halk dansları gösterileri gerçekleşecek. Etkinlik Ceza ve Zeynep Bastık konseriyle devam edecek.

"DİLEK KAYA İMAMOĞLU, ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLARLA BULUŞACAK"

Arnavutköy'de, I·SKI· Terkos Kültür Evi ve Yas¸am Parkı'nda, 23 Nisan'da, 12.00-18.00 saatleri arasında 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenecek. Dilek Kaya İmamoğlu öncülüğünde, İstanbul Vakfı çatısı altında yürütülen Büyüt Hayallerini de etkinlikler ve oyunların çadırıyla yer alacak. Puzzle, seksek, resim boyama gibi etkinlikler çadır alanında bulunacak. Ana sahne üzerinde gün boyu illüzyon, kukla, pandomim gösterileri, halk oyunları performansları gibi etkinlikler gerçekleştirilirken, çocukların alanda da keyifli vakit geçirerek bayramlarını kutlayabileceği sürprizler yer alacak.

"İKİ YAKADA İKİ ÇOCUK TIRI"

Festival boyunca biri Anadolu Yakası'nda, diğeri ise Avrupa Yakası'nda olmak üzere iki Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali TIRI da İstanbul'un farklı mahallelerinde çocuklarla buluşacak.

"ŞEHİR TİYATROLARI GELENEKSEL 38. ÇOCUK ŞENLİĞİ ÇOCUK OYUNLARIYLA BAŞLAYACAK"

İBB Şehir Tiyatroları'nın bu yıl 38.'sini düzenlediği Çocuk Şenliği ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de Şehir Tiyatroları'nın tüm sahnelerinde oynanacak çocuk oyunlarıyla başlayacak. 21-23 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek şenlik boyunca İBB Şehir Tiyatroları'nın Çöpsüz Dünya, Herkes Sihirbaz Olacak, Rüya, Bekçi ile Postacı, Benim Küçük Yıldızım, Bir Gece Masalı ve Masal adlı oyunları sahnelenecek. Geleneksel 38. Çocuk Şenliği kapsamında ayrıca Eşit Masallar, Canlı Kitap, Bobo'nun Yolculuğu, Uçan Bisiklet, Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam ve Masalbozanlar adlı konuk oyunlar da minik seyircilerle buluşacak.

"KİŞİSEL YETENEKLERİ GELİŞTİREN VE FARKINDALIK YARATAN ATÖLYELER GERÇEKLEŞECEK"

Çocuk Şenliği'nde ayrıca çocuklara beceriler kazandıracak, geri dönüşüme yönelik farkındalık sağlamaya ve deniz yaşamını korumaya yönelik atölyeler de gerçekleşecek. "Çalgı Yapım Atölyesi", "Kendi Takını, Bilekliğini Tasarlama Atölyesi" ve "Kendi Vazonu Tasarlama Atölyesi" ile "Başka Dünya Yok Atölyesi"ne önceden rezervasyonla katılım sağlanabilecek.

"ÇOCUKLARIN EL BECERİLERİ GELİŞTİRİLECEK"

"Çalgı Yapım Atölyesi", çevreye zarar veren tek kullanımlık malzemeleri müzik eğitiminde kullanarak, onların kullanım olanaklarını ve sürelerini arttırmayı hedefliyor. "Kendi Takını, Bilekliğini Tasarlama Atölyesi" ve "Kendi Vazonu Tasarlama Atölyesi"nde çocuklara ileri dönüşümü öğretmek için atık diye kenara bırakılan ürünlerden eğlenceli kar küreleri, kumbaralar, takılar, vazolar yapılarak çocukların el becerileri geliştirilecek.

"ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANACAK"

"Başka Dünya Yok Atölyesi"nde denizler ve okyanusların tüm insanlar ve karasal yaşam için ne kadar önemli olduğu, nelerin denizlere ve canlılara zarar verdiği ve nasıl korunabileceği ve nasıl sürdürülebilir bir deniz yaşamı sağlanabileceği konuları işlenecek.

"ÜCRETSİZ BİLETLER İSTANBUL SENİN UYGULAMASINDA"

Konaya ilişkin yapılan açıklamada, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali etkinliklerinin ücretsiz biletlerinin İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebileceği, atölyeler için https://forms.ibb.gov.tr/sehirtiyatrolari/cocuk-senligi-atolyeleri-basvuru/ adresinden kayıt formu doldurulması gerektiği belirtildi.

"ÜCRETSİZ BİLET NOKTALARI"

Geleneksel 38. Çocuk Şenliği için ücretsiz oyun biletleri ve atölyelerin ücretsiz davetiyeleri ise gişelerden, sehirtiyatrolari.ibb.istanbul'dan, biletinial.com'dan ve Şehir Tiyatroları'nın mobil uygulamasından temin edilebilecek.

"ETKİNLİK ZEYBEK GÖSTERİMİ İLE BAŞLAYACAK"

23 Nisan Salı günü Florya Engelliler Kampı'nda da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği gerçekleşecek. Program Amfi Tiyatro alanında Zeybek gösterimi ile başlayacak. Spor parkurunun bulunduğu etkinlikte sandalye kapma ve halat çekme yarışması düzenlenecek. Mısır patlağı ile içecek ikramının yapılacağı ve animasyon ekibinin yer alacağı programda yüz boyama ile resim çiziminin ardından çocuklara hediyeler de verilecek.