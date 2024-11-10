Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Avrupa\'da anıldı

Güncel

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Avrupa'daki temsilciliklerde törenle anıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de tören düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer ile çok sayıda diplomat katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Askeri Ataşe Albay Çağrı Sağıroğlu, "Dünya Liderlerinin Gözünde ve Dış Basında Atatürk'ün vefatı" konulu sunum yaptı.

Büyükelçi Uysal, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün çağların ötesinde bir lider olduğunu vurgulayarak, "O, yalnızca muzaffer bir komutan değil, aynı zamanda bilimin ve aklın rehberliğini savunan bir devlet adamı; bireylerin hür ve adil eşitliğini benimsemiş bir devrimci, insanlık onurunu her şeyin üzerinde gören bir fikir adamıydı." diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyete giden yolun açılmasını sağlayan kahraman gazi ve şehitleri şükran ve rahmetle andığını belirten Uysal, "Atatürk'ün bizlere emanet ettiği değerleri ve evrensel standartları kurumsallaşmış bir cumhuriyeti ileri taşımak, bunun için demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak; bilim, sanat ve kültürle donatılmış kuşakların yetiştirilmesini sağlamak onun aziz hatırasına en büyük borcumuzdur." ifadelerini kullandı.

Tören, Brüksel'de yaşayan bir Türk öğrencinin Atatürk şiiri okumasının ve Atatürk'ü anlatan kısa film gösteriminin ardından sona erdi.

Yunanistan

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen törene, büyükelçilik ve konsolosluk çalışanları, askerler, Atina'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Erciyes, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün dahi bir komutan, devrimci ve vizyoner bir devlet adamı olarak sömürgecilik ve emperyalizmi yenilgiye uğratan ilk lider olduğunu vurgulayarak, "Atatürk, sadece binlerce yıllık Türk tarihini şekillendirmekle kalmamış, esaret altındaki diğer milletlerin kurtuluş savaşlarına da ilham vererek, dünya tarihine de damgasını vurmuştur." dedi.

Büyükelçi Erciyes, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 1938 yılına kadar, her alanda yaptığı inkılap ve reformlarla, son derece zor şartlar ve imkansızlıklar altında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesine ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılmasına gayret gösterdiğini belirterek, "Bugün geldiği noktayla hepimizin iftihar ettiği, vatandaşı olmaktan gurur duyduğumuz Cumhuriyetimizi, kurulduğu ilk günkü azim ve kararlılıkla koruyup geliştirmek hepimizin ortak görevidir." diye konuştu.

Türkiye'nin Selanik, Gümülcine ve Rodos Başkonsolosluklarında da Ulu Önder Atatürk için benzer anma törenleri düzenlendi.

İspanya

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, İspanya'nın başkenti Madrid'de anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği konutunda tören düzenlendi.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile Madrid'de görev yapan Türk diplomatlar, askeri personel, büyükelçilik çalışanları ve bazı Türk kurumlarının temsilcilerinin katıldığı törende, saat 09.05'te 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Nüket Küçükel Ezberci, Atatürk'ün lider kişiliğini, yaptığı devrimleri ve bunları Türk gençliğine emanet ettiğini vurguladı.

Kuzey Makedonya

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğince 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un ev sahipliğinde düzenlenen törene, büyükelçilik çalışanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Kuzey Makedonya'daki Türk milletvekilleri Salih Murat ve Beycan İlyas ile davetliler katıldı.

Büyükelçilik konutunda yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Üçüncü katip İrem Nur Taşer, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün eylem ve söylemleriyle Türkiye'nin sınırlarını aşarak tüm insanlığa mal olduğunu kaydetti.

Bugün farklı ülkelerin temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde, muhataplarının Atatürk'ün bıraktığı mesajların kendileri için de yol gösterdiğini ifade ettiğini aktaran Taşer, "Bizler de onun ilkelerini kavrayıp uygulayarak, uluslararası toplum içinde öncü bir devlet olarak yerimizi sağlamlaştırabilir ve oldukça karmaşık ve hassas olan günümüz ortamında barış ve güvenliğe katkı sağlayabiliriz. Ulu Önderimizin en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizle gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kosova

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, büyükelçilik çalışanları, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Büyükelçilik rezidansında yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Angılı, Atatürk'ü büyük kılan sayısız özelliği içerisinde, milletine duyduğu derin bağlılık ve samimi sevgiyi öne çıkardı.

Atatürk'ün, Türk milletinin küllerinden yeniden doğmasına öncülük ve önderlik ettiğini kaydeden Angılı, "10 Kasım 1938 tarihinde Türk milleti sadece büyük önderini değil aynı zamanda ömrünü milletine adamış büyük bir evladını da kaybetti. Fakat Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin kalbinde yaşamaya devam etti ve sonsuza kadar da yaşamaya devam edecek. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu da Atatürk'ün mirasını yaşatmanın ve onu anlamanın, sadece geçmişi anlamakla değil aynı zamanda geleceğe dair sorumlulukları yerine getirmekle mümkün olduğunu söyledi.

Atatürk'ün birçok konuda gençlere güvendiğini dile getiren Koçoğlu, "Bize, gençliğe emanet edilen Cumhuriyetimizi, özgürlüğümüzü ve geleceğimizi koruma sorumluluğumuzu yürekten hissediyoruz." diye konuştu.

Koçoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri saygı, rahmet ve minnetle andığını sözlerine ekledi.

İsveç

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel'in ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen törene, Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın, Büyükelçilik çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Saat 09.05'teki saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunan törende konuşan Büyükelçi Tezel, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan ve büyük devlet adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde görev icabı Türkiye'de olduğum zaman nasıl coşkuyla iştirak edildiğini gördüm. İnsanların arabalarından çıkıp saygı duruşuna katılmalarını gördüm."

Romanya

Atatürk, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Calea Victoria Caddesi'nde (Zafer Caddesi) bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle de anıldı.

Törene, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ın yanı sıra çok sayıda diplomat ve Türk vatandaşı katıldı.

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk bırakıldı.

Büyükelçi Altan, burada yaptığı konuşmada, "Atatürk, silah arkadaşları ile milletin kaderini ancak milletin tayin edebileceği inancını bizlere aşılamıştır. Türk milletinden aldığı destekle en büyük eserimiz olan Cumhuriyeti kurmuştur, milletin bağımsızlığını ve özgürlüğünü daim kılmıştır." diye konuştu.

Almanya

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde Almanya'daki Türk misyonlarında düzenlenen törenlerle anıldı.

Berlin Başkonsolosluğundaki anma törenine konsolosluk çalışanları, Berlin'de faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkonsolos İlker Okan Şanlı, Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde de hiç dinmeyen bir özlem, minnet, saygı ve sevgiyle andıklarını belirtti.

Şanlı, Türk milletinin, vefatının üzerinden bunca yıl geçmesine karşın atasına olan yüksek duygularını en güçlü biçimde muhafaza ettiğini belirterek, "Bizler de bugün Berlin'de Türkiye'den binlerce kilometre uzakta olsak da yine onun sayesinde bir araya gelebiliyor. Sizlerle birlikte onun yasını tutuyor, Atatürk'ümüzü şükran ve sevgiyle yad ediyoruz." dedi.

Atatürk'ün mücadelelerle dolu hayatından gereken derslerin çıkarılması gerektiğine işaret eden Şanlı, "Onu ve eserlerini çocuklarımıza en iyi biçimde anlatabilmenin yollarını aramalıyız. Almanya'da anavatanımızdan uzakta olduğumuz için bu vazifenin önemi daha da belirginleşmektedir. Türk çocukları atalarını ve tarihlerini daha iyi öğrendikçe ve anladıkça hem bugünlerine hem geleceklerine daha özgüvenle bakabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Münih Başkonsolosluğundaki törende konuşan Başkonsolos Süalp Erdoğan da yüzyıl önce çağdaş bir ülkede fikri, vicdanı ve irfanı hür bireyler olarak bir arada yaşama vizyonunu ortaya koyup, öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyetin kurucu neslini saygı ve minnetle yad ettiğini aktardı.

Başkonsolos Erdoğan, gerçekleştirilen anma töreninin Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kişiliğini anlama yolunda önemli bir katkı sunacağına inandığını vurgulayarak, "Toplumlar değerleri üzerine tesis edilir, hafızalarını canlı tutan anılarla yaşatılır, geleceğe projeksiyon yapan bir vizyonla ilerleme kaydeder." diye konuştu.

Erdoğan, Atatürk'ün tüm bu özelliklere işaret eden bir önder olduğunun altını çizdi.

Arnavutluk

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da anıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın ev sahipliğinde büyükelçilik binasında düzenlenen anma törenine büyükelçilik çalışanları, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Tiran Büyükelçiliği üçüncü katip Arda Arıkan bir konuşma yaptı.

Tören, davetlilerin Atatürk büstüne çiçek bırakmasıyla sona erdi.

Bulgaristan

Büyük Önder, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Konutunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende anıldı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, "Atatürk, fiziken aramızda olmasa dahi fikirleri, idealleri ve hep daha ileriye gitme arzusuyla, Türk milletinin yegane kılavuzudur." dedi.

Atatürk'ün, 15 ay kadar kısa bir süre Askeri Ataşe olarak görev yaptığı Sofya'da kaleme aldığı 100'den fazla raporda da askeri dehası ve ileri görüşlülüğünü bir kez daha ortaya koyduğuna işaret eden Uyanık, "Atatürk'ün 'Türkiye ile Bulgaristan dost olmalıdır. Bulgaristan'a karşı olan Türkiye'ye de karşıdır' sözü, Bulgaristan'la ilişkilerimizin stratejik boyutunu özetler niteliktedir." şeklinde konuştu.

Törende, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet'in dua merasiminin ardından, çocuklar Atatürk şiirleri okudu.

Tören, 10 Kasım vesilesiyle Büyükelçilik tarafından tertip edilen Atatürk konulu resim yarışmasına katılan yüze yakın çocuğun eserlerinin tanıtılması ödül kazananların takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Malta ve İtalya

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla Malta'da Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğince Marsa semtinde yer alan tarihi Türk Şehitliği'nde bir anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen'in şehitlikteki abideye çelenk koyması ve Atatürk anısına saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu.

Törene, büyükelçilik yetkilileri, Malta'da yaşayan Türk vatandaşları ile Erasmus projesi kapsamında bu ülkede bulunan Kabataş Erkek Lisesi ve Bursa Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nden öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Şen ve vatandaşlar, daha sonra şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı.

İtalya'da da Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde saat 09.05'te düzenlenen törene, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Büyükelçilik yetkilileri ve Roma'da bulunan Türk kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende, Atatürk anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Avusturya

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler'in yanı sıra davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Ceyhun, Atatürk'ün mücadelesi, başarıları ve ülkesi için yaptıklarıyla yaşadığı çağı aşan çok büyük bir lider olduğunu söyledi.

Ceyhun, Atatürk'ü anarken işaret ettiği hedefler doğrultusunda daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlendiğini dile getirerek, "Kuruluşunun 101'inci yılında, Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesinin de üstünde çıkma hedefine emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

Tören, Üçüncü Katip Yaşar Batuhan Gürhan'ın Atatürk hakkında yaptığı konuşma ve Atatürk konulu video gösteriminin ardından sona erdi.

Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in yanı sıra büyükelçilik personeli ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Girgin, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma töreninde konuşan İkinci Katip Galena Kartal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zor zamanlarda zor işler başardığını söyledi.

Atatürk'ün fikirlerinin kendisinden sonra da yaşadığını aktaran Kartal, kendilerine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni muhafaza etmek için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Törene Büyükelçi Hami Aksoy ile büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen törende, Büyükelçi Nurdan Erpulat Altuntaş, Zagreb Şehri Türk Azınlık Temsilcisi Bari Ahmedi ile büyükelçilik personeli ve Türk kurumlarının temsilcileri hazır bulundu.

Altuntaş, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Türkiye'nin tarihinde her zaman özel ve önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Atatürk'e karşı özel bir sevgi ve saygıları olduğunu dile getiren Altuntaş, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiği için de kendileri için özel bir yeri bulunduğunu söyledi.

Programda Atatürk'ü anlatan belgesel gösterildi ve ardından en genç memur sıfatıyla Üçüncü Katip Müzeyyen İnci de bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende konuşan Büyükelçi Barış Kalkavan, 10 Kasım'ın yalnızca bir liderin ölüm yıl dönümü olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ve çağdaşlaşma yolundaki kararlılığının da simgesi olduğunu aktardı.

Aksoy, Atatürk'ün emperyalizme karşı kazandığı zaferin ötesinde, halkının özgürlüğünü, bağımsızlığını ve çağdaş medeniyetler seviyesindeki yerini sağlamlaştırmak için tüm gücünü seferber ettiğini belirtti.

Programda Askeri Ataşe Çetin Atamaner, İkinci Katip Rıza Sungur da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

İsviçre

İsviçre'nin Cenevre kentinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunda düzenlenen törene, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Cenevre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Başkonsolos Özkan'ın hitabıyla devam etti.

Özkan, Atatürk'ün, 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de dünyanın en güçlü ordularını büyük bir mağlubiyete uğratmış eşsiz bir komutan olduğunu hatırlatarak, "Atatürk, 1. Dünya Savaşı'nın ardından tüm imkansızlıklara rağmen başlattığı Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırarak tarihin akışını değiştirmiş vizyoner bir liderdir. Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasından sonra Atatürk, bu yıl 101. yıl dönümünü kutladığımız ve 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, ardından her biri birer devrim niteliğinde olan modernleşme ve dönüşüm hamlelerini hayata geçirmiştir." dedi.

En zorlu muharebelerden zaferle çıkan Atatürk'ün, buna karşın barış ve insani değerlere verdiği önemle uluslararası alanda saygınlığını pekiştirdiğini vurgulayan Özkan, sıra dışı icraatı ve yüksek nitelikleriyle Atatürk'ün, Türk tarihinin yanı sıra insanlık ve dünya tarihinin de unutulmaz isimleri arasında yerini aldığını kaydetti.

Özkan, "Atatürk'ün yürüttüğü bu olağanüstü mücadelelerde tek dayanağı, mensubu olmaktan her zaman iftihar ettiği Türk milletinin azim ve kahramanlığına duyduğu sarsılmaz inanç olmuştur. Atatürk'e göre Türk Milleti, kendi üstün yeteneklerinden asla şüphe duymamalı; hiçbir dış gücün etkisi altında kalmamalı ve tam bağımsız olmalıydı." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden Onuncu Yıl Nutku video gösterimi ve 1912 İsviçre Türk Öğrenci Derneği'nden Melike Cezayirlioğlu'nun konuşması ile devam eden program, Türkçe ve Türk Kültürleri Dersleri kuruluşu öğrencilerinin "Gidiyor" ve "Atatürk" isimli şiirleri okuması ile son buldu.

Fransa

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, Türkiye'nin Strazburg, Bordo ve Nant başkonsolosluklarında yapılan törenlerle anıldı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü vesilesiyle bugün Büyükelçiliğimizde düzenlenen anma töreniyle saygı, minnet ve rahmetle andık." ifadelerine yer verildi.

İngiltere

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, İngiltere'nin başkenti Londra'da anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın yanı sıra çok sayıda diplomat, asker ve büyükelçilik çalışanı katıldı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yılında saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.???????