Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi\'ne başvuramayacak
27.10.2025 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne 24 Ekim itibarıyla üzerinde tapu olanların başvuramayacağını belirtti. 500 bin sosyal konut projesine ilişkin detayları paylaşan Bakan Kurum, "Çünkü biz, projeyi 24 Ekim itibarıyla duyurduk, 10 Kasım'da başvuruları alacağız. Arsa ile alakalı, hisseli konutu, arsası olabilir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber canlı yayınında "Yüzyılın Konut Projesi" diye adlandırılan 500 bin sosyal konut projesine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" diye adlandırılan 500 bin sosyal konut projesinin bugüne kadar yapılmamış bir proje olduğunu söyledi.

Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak
Yüzyılın Konut Projesi ile inşa edilecek evler

EMEKLİLER, GENÇLER, 3'TEN FAZLA ÇOCUĞU OLANLARA ÖZEL KONTENJAN

Konutların illere göre dağılımında nüfusun dikkate alındığını belirten Kurum, "Hangi bölgede konut, kira fiyatlarının arttığını, daha fazla arzın ihtiyaç olduğunu tespit ettik. İhtiyaca göre alanlarımızı belirledik." ifadelerini kullandı.

"Konut kiralarını, konut fiyatlarını aşağı çekeceğimiz bir proje olacak." diyen Kurum, hedeflerinin, hem deprem dönüşümü gerçekleştirmek hem de evi olmayan dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapabilmek olduğunu aktardı.

Bakan Kurum, projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturulduğunu bildirdi.

Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

"24 EKİM'DEN İTİBAREN TAPUSU OLANLAR BAŞVURAMAYACAK"

Projeye başvuru şartlarını da değinen Kurum, şunları kaydetti: "24 Ekim itibarıyla üzerinde tapu varsa, o vatandaşlarımız başvuramayacak. Çünkü biz, projeyi 24 Ekim itibarıyla duyurduk, 10 Kasım'da başvuruları alacağız. Arsa ile alakalı, hisseli konutu, arsası olabilir. Başvuru sahibine düşen değerin 1 milyon lirayı aşmaması gerekiyor. Ailesinden hisseli arsa kalmış olabilir, hisseleri kalmış olabilir. Hissesine düşen değer, belediyenin rayiçleri hesabı üzerinden 1 milyon lirayı aşmayacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf. Onların herhangi bir gayrimenkul şartı ve azami gelir şartı yok."

Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

HANE HALKI AYLIK NET GELİR İSTANBUL İÇİN 145 BİN TL OLMALI

Kurum, başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekeceğini belirtti.

TAKSİTLER 6 BİN 750 TL'DEN BAŞLAYACAK

Ankara ve İstanbul'da örnek dairelerin bulunduğunu dile getiren Kurum, isteyenlerin bu daireleri görebileceğini söyledi.

Aidattan daha düşük bir taksit ödeneceğinin altını çizen Kurum, taksitlerin Anadolu'da 6 bin 750 liradan İstanbul'da ise 7 bin 313 liradan başlayacağını aktardı.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA, MART 2027'DE İLK TESLİM

Projeye başvuruların 10 Kasım'da başlayacağını ifade eden Kurum, "19 Aralık'a kadar başvurularımızı alacağız. İhalelerimizi, yani inşa sürecini kasım itibarıyla başlatacağız. Aralıkta kuralarımızı çekeceğiz, martın başına kadar kura süreci yürüyecek. İlk konutlarımızı 2027'nin Mart ayında vatandaşımıza teslim edeceğiz." dedi.

Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde Ankara'daki örnek konutlar

İSTANBUL'DAKİ KİRALIK KONUTLAR İÇİN ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK

Kira fiyatlarını aşağıya çekmek istediklerini vurgulayan Kurum, bu kapsamda sadece İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutun inşa edileceğini bildirdi.

Bu konutların yönetimi, bakımı ve denetiminin TOKİ eliyle yürütüleceğini belirten Kurum, "Buralarda da kontenjan ayıracağız. Onları duyuracağız vatandaşımıza... Gençlerimize, memur vatandaşlarımıza, kentsel dönüşüme girmiş evini yenilemek isteyen vatandaşımıza gibi böyle kontenjanlarımız olacak. O kontenjanlara vatandaşımız başvuracak, başvuru eğer bizim konut sayımızdan fazlaysa noter huzurunda kura çekeceğiz." diye konuştu.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR BAŞVURAMAYCAK

Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 mahalle konağı da inşa edileceğini de dile getirdi.

Yapı kullanım belgesi olanlar ve yurt dışında yaşayan vatandaşların projeye başvuramayacağını belirten Kurum, geliri olmayanların ise projeye başvurabileceğini söyledi.

Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

KURADA ADI ÇIKMAYAN BAŞVURU ÜCRETLERİNİ GERİ ALABİLECEK

Kurada adı çıkmayanların başvuru ücretlerini geri alabileceğini aktaran Kurum, "Adı çıkanlar sürece devam edecek, çıkmayanların ertesi gün hesaplarına paraları iade edilecek. Mart ayına kadar süreci tamamlayacağız." dedi.

"AİDATLARA ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPILAMAYACAK"

Deprem bölgesinde yürütülen son çalışmalara değinen Kurum, 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 200 bin çalışanla faaliyette olduklarını söyledi.

Bugüne kadar deprem bölgesinde 304 bin 836 konutun teslim edildiğini anımsatan Kurum, "Kasım ayı içerisinde 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar 453 bin hak sahibi var, hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarının tamamını teslim ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 450 bininci konutun anahtarını Hatay'da vereceklerini belirtti.

Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Sığınak konusunda mevzuatı incelediklerini, yeni bir yönetmelik hazırladıklarını, standartları günün şartlarına uygun hale getirdiklerini aktaran Kurum, "Burada herhangi olağanüstü durum yüklenecek bir konu değil. Bir mevzuat güncellemesi var. Deprem toplanma alanları dediğimiz alanların altında ve millet bahçelerinin altında TOKİ eliyle sığınaklar yapacağız." dedi.

Fahiş aidat artışlarına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Fahiş aidat kısmında vatandaşımızdan gerçekten büyük bir serzeniş var. Onu dikkate alacak düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Site yönetimleri kontrol altına alınacak. Hepsi sınıflandırılacak. Tamamı Bakanlığımız denetimine girecek. Vatandaşımızdan gelen bir talep varsa biz, gidip site yönetiminin denetimi gerçekleştireceğiz. Her yıl site yönetim firmaları denetlenecek. Denetimlerde olağanüstü durum varsa gerekli cezai ve hukuki süreci yürüteceğiz. Aidatlara site yönetim şirketi enflasyonun üzerinde artış yapamayacak. TEFE, TÜFE üzerinde artış yapamayacak ve bunu da 3 ay içerisinde genel kurula götürmek zorunda."

Kaynak: AA

Sosyal Konut, Murat Kurum, 10 Kasım, Politika, Politika, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Güncel, ankara, Gündem, Çevre, Emlak, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış
Tarlada yanmış cesedin sırrı “3 anahtar“ ile çözüldü Tarlada yanmış cesedin sırrı "3 anahtar" ile çözüldü
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber
Elinde paketli altın olanlar dikkat Kuyumcu test yaptı, 21’i sahte çıktı Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı
Bomba iddia Bahis skandalı büyüyor: İşin içinde futbolcular, başkanlar ve teknik direktörler var Bomba iddia! Bahis skandalı büyüyor: İşin içinde futbolcular, başkanlar ve teknik direktörler var
Hakim anne “Her şeyi saklıyorlar“ dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti Hakim anne "Her şeyi saklıyorlar" dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti
235 bin TL’ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı 235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı
Güllü’nün ölümüyle ilgili bomba iddia Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı
Katy Perry ve eski başkan Trudeau el ele görüntülendi Katy Perry ve eski başkan Trudeau el ele görüntülendi
Skandal görüntü kamerada Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler
Bahis oynayan hakemler ne ceza alacak İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Bahis oynayan hakemler ne ceza alacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Bakan Kurum tek tek yanıtladı 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Hande Erçel’in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Altuğ’dan yanıt geldi Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Altuğ'dan yanıt geldi
152 hakem topun ağzında Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı 152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor Ali Koç köklü kulübü satın alıyor
Trabzon’da dikkat çeken eylem Kokarca kıyafeti giyip horon tepti Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Tribünde marş krizi MHP’li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Balıkesir beşik gibi 6.1’lik deprem sonrası 100’den fazla artçı meydana geldi Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi
6.1’lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı 6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
Sındırgı’daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav’dan flaş Galatasaray paylaşımı İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

09:31
Bahis skandalı sonrası Jeorge Jesus’un sözleri yeniden gündem oldu
Bahis skandalı sonrası Jeorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
09:10
Takımın eski yıldızından Fener taraftarını duygulandıran görüntü
Takımın eski yıldızından Fener taraftarını duygulandıran görüntü
08:37
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav’dan flaş Galatasaray paylaşımı
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
08:20
Avatar Atakan’dan büyük gaf: Nagihan Karadere’nin adını ağzından kaçırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı
08:16
Sındırgı’daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
08:07
6.1’lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
08:07
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK’dan gece yarısı sürprizi
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
08:01
2 ay önce Sındırgı’ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
07:39
Balıkesir depremindeki yıkımın boyutu İşte bölgeden ilk görüntüler
Balıkesir depremindeki yıkımın boyutu! İşte bölgeden ilk görüntüler
07:39
’’MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bahis hesabı var’’ iddiası
''MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bahis hesabı var'' iddiası
07:28
Balıkesir beşik gibi 6.1’lik deprem sonrası 100’den fazla artçı meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi
00:25
Balıkesir’de okullar 1 gün süreyle tatil edildi
Balıkesir'de okullar 1 gün süreyle tatil edildi
00:19
6.1’lik depremin ardından Naci Görür’den endişelendiren ilk yorum
6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum
00:16
Depreme canlı yayında yakalandı, korkudan ne yapacağını şaşırdı
Depreme canlı yayında yakalandı, korkudan ne yapacağını şaşırdı
23:36
Spor yorumcuları, Balıkesir’deki depreme canlı yayında yakalandı
Spor yorumcuları, Balıkesir'deki depreme canlı yayında yakalandı
23:25
Balıkesir’den korkutan görüntüler Yıkılan bina var
Balıkesir'den korkutan görüntüler! Yıkılan bina var
23:09
Balıkesir’deki 6.1’lik depremin ardından peş peşe açıklamalar
Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar
22:50
Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem
22:27
Mide bulandıran ’taciz’ iddiası Yakalayıp tekme tokat dövdüler
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler
21:50
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5’e taktı
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı
21:37
AK Partili Derya Yanık’tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2025 09:42:49. #7.12#
SON DAKİKA: Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.