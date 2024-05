CHP\'li Çelik: "Neoliberal Politikaların Karşısına Sosyal Demokrat Uygulamaları Koyacağız"

Güncel

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanlığı, Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi'nde "İstanbul Kent Yoksulluğu" Buluşması düzenledi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik " Türkiye'yi, muhtaçlaştırma politikalarıyla değil, yoksulluğu yöneterek değil, sosyal demokrat yönetim anlayışıyla yöneteceğiz. Neoliberal politikaların karşısına sosyal demokrat uygulamaları koyacağız" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi'nde "İstanbul Kent Yoksulluğu" Buluşması düzenledi. Buluşmaya İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Selçuk Gök, İl yöneticileri, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve çok sayıda yurttaş katıldı. CHP Sosyal Politikalar ve Kent Yoksulluğu Komisyonu Başkanı Cihan Demir'in açılış konuşmasını yaptığı panelde, Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Selçuk Gök de söz aldı. Gök, "Biz de il başkanlığımızın başlattığı sosyal politikalar yoksul sosyal politikalar ve yoksullukla mücadeleyi Avcılar ilçe başkanlığı olarak ilçemizde bu politikalar ışığında gerekli çalışmaları yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"Avcılarımızda sosyal belediyeciliği her caddeye her mahalleye yayacağız"

Panelde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da önümüzdeki beş yıldaki yönetim sürecinde sosyal politikalarla ilgili projeleri hakkında şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortaya koymuş olduğu sosyal belediyecilik vizyonuyla, bizler de beş yıl boyunca Avcılarımız'da sosyal belediyeciliği her caddeye, her mahalleye yayacağız ve gücümüzün çok daha fazlasıyla vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üreteceğiz."

"Bu toplantıları raporlaştırıyoruz, genel merkeze gönderiyoruz"

Panelin düzenleyicisi ev sahiplerinden CHP İstanbul Sosyal Politikalar ve Kent Yoksulluğundan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sinan Karaca Öztürk de yaptığı konuşmada "Biz yoksulluğu yok etmek istiyoruz. Mevcut hükümet gibi yoksulluğu yönetmek istemiyoruz. Bu yüzden de yoksullukla ilgili sosyal politikalar ve kent yoksulluğu il başkanlığı yardımcılığını kurduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yoksulluğu biliyoruz. Bu çaresizliği biliyoruz. Bunu yönetmek istemiyoruz. Sayın genel başkanımızın önderliğinde, Sayın İl Başkanımızın önderliğinde bütün partimizin İlçe başkanları, gençlik kolları, mahalle başkanlarıyla biz bu süreci en iyi şekilde yürüteceğiz" diye konuştu.

Panelin ilk bölümünde son konuşmayı yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "önemli bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Kent yoksulluğuyla ilgili İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz on yedinci toplantımız, kent yoksulluğundan etkilenen çok çeşitli gruplarla altı aydır buluşmalar gerçekleştiriyoruz. O buluşmalarda kent yoksulluğundan etkilenenleri dinliyoruz. Sonuçlarını raporluyoruz ve raporlarımızı da hem genel merkeze gönderiyoruz hem de il başkanlığımızda o raporları arşivliyoruz" dedi.

"Ankara'da 26 Mayıs'ta emekli mitingi düzenleyeceğiz"

"CHP'nin politikalarının şekillendirilmesi konusunda bizlere örnek olacak toplantılar, bu toplantılar" diyen Çelik, hem katılımcılara hem de il yöneticilerine teşekkür ederek, CHP'nin Türkiye'nin gerçek sorunlarına ilişkin yaptığı çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Uzun süredir yaratılan ekonomik kriz ülkemizin en can yakıcı sorunu haline geldi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem ekonomik kriz başta olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarını dile getirmeye, Türkiye'nin temel sorunlarına ses olmaya ve çözüm önerilerimizi çok güçlü bir biçimde anlatmaya bu dönem daha yüksek bir sesle devam edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz hafta bir eğitim mitingi ile İstanbul'da atanamayan öğretmenlerin sesi olmaya çalıştık. Bu hafta da yine Ankara'da 26 Mayıs'ta bir emekli mitingi gerçekleştireceğiz.

"Türkiye'yi sosyal destek politikalarından uzak bir yönetim anlayışıyönetiyor"

Bugün yaşadığımız, aslında büyük ekonomik yıkım ne yazık ki 1980 sonrası küreselleşme ve neoliberal politikaların bir sonucu. 1980'den beri sistematik biçimde uygulanan neoliberal politikalar artık bugün geldiğimiz noktada çok can yakıcı bir hale gelmeye başladı. Bugün 1980'de ortaya çıkan neoliberal politikaların devamını uygulayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Sosyal destek politikalarından uzak bir yönetim anlayışı Türkiye'yi yönetiyor. Yoksulluk sınırı en son verilere göre 58 bin lira. Açlık sınırı 18 bin lira. Asgari ücret 17 bin lira. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Yani bugün açlık sınırının altında insanlara ücrete mahkum edilmiş durumda. Açlık sınırının altında emekli maaşlarına mahkum edilmiş durumda."

Çelik, İBB ve ilçe belediyelerinin sosyal destek politikalarına örnek verdi

Çocuk işçiliği ile ilgili Derin Yoksulluk Ağı'nın hazırladığı rapora değinen Çelik, "Çocuk işçiliği de ne yazık ki gün geçtikçe artarak yaygınlaşıyor. On beş on yedi yaş arası üç erkek çocuğundan bir tanesi çalışıyor. On beş on yedi ay yaş arası on kız çocuğundan bir tanesi çalışmak zorunda kalıyor. ve bu şekilde öğrencilerin okulları bırakma oranı gün geçtikçe artıyor. Beş çocuktan bir tanesi de okulunu bitirmeden okuldan ayrılıyor ve iş yaşamına katılmak için bir mücadele içerisine giriyor" dedi.

CHP'nin bu sorunlara çözüm oluşturmak noktasındaki politikalarına konuşmasında değinen Çelik, 2019'dan bu yana sosyal politikalar konusundaki çalışmalarını şu sözlerle anlattı:

"CHP sadece bu sorunları topluma anlatmakla yetiniyor mu? Hayır. Örneğin kent lokantalarıyla gelir seviyesi düşük ailelerin sağlıklı beslenmesine olanak sağlıyor büyükşehir belediye başkanımız. İstanbul'da 2019'dan bu yana üç altı yaş arası çocuklara halk süt dağıtılıyor. Cemaatlerin kıskacında yurt sorununa çözüm bulmaya çalışıyordu. ve Büyükşehir Belediyesi 2019'dan bu yana İstanbul'da önemli sayıda yurtla öğrencilerin barınma krizine çözümler getirdi sadece büyükşehir belediyemizin değil, tabii çok fazla uygulamalar var. Sadece büyükşehir belediyemiz değil, ilçe belediyelerimizin de çok önemli uygulamaları var. Beylikdüzü Belediyemizin beslenme çantası projesi şu anda diğer belediye başkanları tarafından İstanbul'daki diğer yirmi altı belediye başkanımız tarafından uygulanması için ortak toplantılar düzenliyorlar. Yani okula çocukların beslenme çantasını nasıl doldurabilirizi dert etmiş durumda ilçe belediye başkanlarımız. Avcılar Belediye Başkanımızın çok önemli sosyal destek projeleri var. Beşiktaş Belediyemizin "Öğrenci Ye" projesi var. Belli restoranlarla anlaşmalar yapılıyor. ve öğrenciler o restoranlardan ücretsiz yemek yiyorlar."

"Neoliberal politikaların karşısına sosyal demokrat uygulamaları koyacağız"

"Bizim yerel yönetimlerdeki bu yaklaşımımız Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimizde Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizin bir mesajıdır aslında" ifadelerini kullanan Çelik, iktidara geldiklerinde geliştirecekleri çözümler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi muhtaçlaştırma politikalarıyla değil yoksulluğu yöneterek değil tam bir sosyal demokrat yönetim anlayışıyla Türkiye'yi yöneteceğiz. Nasıl gerçekleştireceğiz? Neoliberal politikaların karşısına sosyal demokrat uygulamaları koyacağız. Sosyal demokrat yönetim modelini koyacağız. Dolaylı vergileri, vergilerle, yoksulun, emekçinin, emeklinin cebine uzanan ellere karşı bu ülkede bir kere vergide adaleti sağlayacağız. Çok kazanandan çok vergi alacağız. Az kazanandan az vergi alacağız ve topladığımız geliri de bu ülkede adil ve eşit dağıtacağız. Bu ülkenin çocuklarına, bu ülkenin çocuklarına eşit bir eğitim fırsatı sunacağız. Türkiye'nin sağlık sistemi ne yazık ki çok fazla ticarileşti ve insanlar sağlık sisteminden dolayı çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Türkiye'de kamucu bir sağlık sistemi anlayışını hayata geçireceğiz. ve üreten Türkiye'yle işsizliğe çözüm bulmayı sağlayacağız. Sosyal politikaları hayata geçirmesi gerektiğini savunacağız ve bunları Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sağlayacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi arzu ediyoruz."

Konuşmaların ardından panel iki oturumla devam etti. Kent yoksulluğundan etkilenen kesimlerin konuştuğu oturumlarda İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Elif Yavuz Dinçer İBB'nin sosyal yardım ve hizmetlerliye ilgili sunum yaptı.