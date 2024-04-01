CHP, yerel seçimlerde etki alanını genişletti

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CHP, 2019 yerel seçiminde 11'i büyükşehir olmak üzere 22 olan belediye sayısını, 15'i büyükşehir olmak üzere 35'e çıkardı. Önceki seçimlerdes adece Türkiye'nin Ege ve Akdeniz gibi kıyı kesimlerindeki illerde etkili olduğu için eleştirilen CHP bu kez etki alanını Ege'nin iç kesimindeki iller, Karadeniz ve İç Anadolu'da artırdı. CHP Ege Bölgesi'nin bütün illerinde seçimi kazanırken, Karadeniz'de ise mevcut belediye başkanlıklarına 5 yeni il daha ekledi.

Yerel seçimlerine kesin olmayan sonuçlarına göre CHP, dün yapılan seçimlerde Ege Bölgesi'nin bütün illerinde seçimi kazandı. CHP, İzmir, Aydın ve Muğla'ya ek olarak bu seçimlerde Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'da belediye başkanlıklarını aldı. Bu sonuçlarla Ege Bölgesi'nde bütün illeri CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilecek.

İÇ ANADOLU'DAKİ İLLERE KIRIKKALE DE EKLENDİ

CHP, İç Anadolu'daki Ankara, Eskişehir ve Kırşehir yanında bu seçimlerde Kırıkkale'yi de ekledi. 2019 yerel seçimlerinde Konya'da bir tek Tuzlukçu ilçesini kazanan CHP, bu seçimlerde Konya'nın önemli ilçelerinden Seydişehir, Akşehir, Cihanbeyli ve Ereğli'de de belediye başkanlıklarını kazandı. Niğde'de de Çiftlik ilçesi de CHP'nin belediye başkanlığı kazandığı tek ilçe oldu. CHP Karaman'da 2019'da İYİ Parti'nin kazandığı Ermenek'te de seçimi kazandı.

MARMARA'DA 2 YENİ İL

CHP Marmara Bölgesi'nde ise daha önce kendisinde olan Kırklareli'ni az bir oy farkıyla kaybederken, Kocaeli ve Sakarya'da da seçimi kazanamadı. CHP bu seçimde Marmara Bölgesi'nde Balıkesir ve Bursa'yı kazandı.

AKDENİZ'DE KİLİS

CHP, Akdeniz Bölgesi'nde de Antalya, Adana ve Mersin gibi illere Kilis'i de ekledi. CHP, ilk kez Kilis'te il belediye başkanlığını kazandı.

GÜNEY DOĞU'DA ADIYAMAN

CHP Güney Doğu Anadolu'da ise Adıyaman Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanı oldu.

KARADENİZ'DE İLLER ARTTI

CHP, Karadeniz Bölgesi'nde 2019 yerel seçimlerinde kazandığı Sinop ve Artvin'e bu seçimlerde 5 yeni il daha ekledi. CHP, Giresun, Amasya, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta belediye başkanlıklarını kazandı.