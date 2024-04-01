CHP, yerel seçimlerde etki alanını genişletti

CHP, 2019 yerel seçiminde 11'i büyükşehir olmak üzere 22 olan belediye sayısını, 15'i büyükşehir olmak üzere 35'e çıkardı. Önceki seçimlerdes adece Türkiye'nin Ege ve Akdeniz gibi kıyı kesimlerindeki illerde etkili olduğu için eleştirilen CHP bu kez etki alanını Ege'nin iç kesimindeki iller, Karadeniz ve İç Anadolu'da artırdı. CHP Ege Bölgesi'nin bütün illerinde seçimi kazanırken, Karadeniz'de ise mevcut belediye başkanlıklarına 5 yeni il daha ekledi.
Yerel seçimlerine kesin olmayan sonuçlarına göre CHP, dün yapılan seçimlerde Ege Bölgesi'nin bütün illerinde seçimi kazandı. CHP, İzmir, Aydın ve Muğla'ya ek olarak bu seçimlerde Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'da belediye başkanlıklarını aldı. Bu sonuçlarla Ege Bölgesi'nde bütün illeri CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilecek.
İÇ ANADOLU'DAKİ İLLERE KIRIKKALE DE EKLENDİ
CHP, İç Anadolu'daki Ankara, Eskişehir ve Kırşehir yanında bu seçimlerde Kırıkkale'yi de ekledi. 2019 yerel seçimlerinde Konya'da bir tek Tuzlukçu ilçesini kazanan CHP, bu seçimlerde Konya'nın önemli ilçelerinden Seydişehir, Akşehir, Cihanbeyli ve Ereğli'de de belediye başkanlıklarını kazandı. Niğde'de de Çiftlik ilçesi de CHP'nin belediye başkanlığı kazandığı tek ilçe oldu. CHP Karaman'da 2019'da İYİ Parti'nin kazandığı Ermenek'te de seçimi kazandı.
MARMARA'DA 2 YENİ İL
CHP Marmara Bölgesi'nde ise daha önce kendisinde olan Kırklareli'ni az bir oy farkıyla kaybederken, Kocaeli ve Sakarya'da da seçimi kazanamadı. CHP bu seçimde Marmara Bölgesi'nde Balıkesir ve Bursa'yı kazandı.
AKDENİZ'DE KİLİS
CHP, Akdeniz Bölgesi'nde de Antalya, Adana ve Mersin gibi illere Kilis'i de ekledi. CHP, ilk kez Kilis'te il belediye başkanlığını kazandı.
GÜNEY DOĞU'DA ADIYAMAN
CHP Güney Doğu Anadolu'da ise Adıyaman Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanı oldu.
KARADENİZ'DE İLLER ARTTI
CHP, Karadeniz Bölgesi'nde 2019 yerel seçimlerinde kazandığı Sinop ve Artvin'e bu seçimlerde 5 yeni il daha ekledi. CHP, Giresun, Amasya, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta belediye başkanlıklarını kazandı.
Son Dakika › Güncel › CHP, yerel seçimlerde etki alanını genişletti - Son Dakika
Kırklareli'nde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre MHP merkez dahil 1 ilçede kazanırken, AK Parti 4, CHP 2 ilçede kazandı. Merkezde Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut birinci sırada yer aldı. Kofçaz ilçesinde MHP, Babaeski ilçesinde AK Parti, Demirköy ilçesinde AK Parti, Pehlivanköy ilçesinde AK Parti, Pınarhisar ilçesinde AK Parti, Lüleburgaz ilçesinde CHP ve Vize ilçesinde CHP birinci sırada yer aldı.
Hatay'da iş makinası yüklü tır alevlere teslim oldu, o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı. Yangın, Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi mevkiinde iş makinası taşıyan seyir halindeki tır alevlere teslim oldu. Yangını fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tır kullanılmaz hale gelirken iş makinası zarar görmedi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın dorsesi ayrılarak karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Kazada sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu.
İzmir'de iş dünyası, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan açıklamalarda bulundu. İş dünyası temsilcileri, seçim sonuçlarının ülke ve ekonomi için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarını kutladı ve ekonomiye odaklanmanın gerekliliğini belirtti.
Türkiye'de yerel seçim maratonu sona erdi. Ülke genelinde sandıkların tamamı açılıp oy sayımı tamamlandı. Seçimi AK Parti'nin adayı Fatma Şahin'in kazandığı Gaziantep'te, bağımsız aday olan kağıt toplayıcısı Ramazan Karabudak'ın aldığı oy da dikkat çekti. Budak, kent genelinde 3 bin 29 oy alarak adaylar arasında 10. sırada kendine yer buldu.
Denizli'nin Tavas ilçesinde CHP ilçe binasının balkonunun çökmesi sonucu hayatını kaybeden İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz'ın cenazesi, Tavas'ta düzenlenen törenle defnedildi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok parti yetkilisi katıldı.
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