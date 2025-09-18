Bakan Yerlikaya duyurdu! 51 DEAŞ mensubu terörist yakalandı - Son Dakika
Bakan Yerlikaya duyurdu! 51 DEAŞ mensubu terörist yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! 51 DEAŞ mensubu terörist yakalandı
18.09.2025 08:09
Bakan Yerlikaya duyurdu! 51 DEAŞ mensubu terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik son iki haftada 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son 2 haftada DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

32 İLDE OPERASYON

Operasyonlar, Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak illerinde yapıldı.

51 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüpheli jandarma tarafından yakalandı, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

"OPERASYONLARIMIZA ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ"

Valileri, Cumhuriyet başsavcılıklarını, Jandarma TEM Daire Başkanlığını, il jandarma komutanlarını ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (2)

  • islam Bulut null:
    ülkeye kaçanlar sınır dışına atılıp savaştiriliyor kesin yoksa silahları kime satacak reis 0 1 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Yalan yalan yalan yalan yalan yalan yalan yalan nasıl yakalanır zaten onlari idlip te koruyan kim 0 0 Yanıtla
24 saat son dakika haber yayını
