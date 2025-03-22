İmamoğlu\'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ İFADEYİ ALIYOR

Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun, terör soruşturması kapsamında ifadesi alınıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunduğu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek ifade işlemlerini başlattı.

İMAMOĞLU'NDAN 'SARAÇHANE' ÇAĞRISI

Öte yandan İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu milletin iradesine sahip çıkanlarla onur ve gurur duyduğunu belirttiği açıklamasında, yeni bir Saraçhane mesajı daha verdi.

"Çok kıymetli vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz;

Sizlere minnet duyuyorum. Milletimiz kendisine ait olan her şeye yürekten sahip çıkıyor. Sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Cumhuriyetimize, demokrasiye, adil Türkiye'nin geleceğine, milletimizin iradesine sahip çıkıyorsunuz; onur duyuyorum, gururlanıyorum.

Milletimizin sorumluluk alma hali bütün dünyaya ilham olmaya devam ediyor. Bugünler sorumluluk alma zamanı. Yarınlarda ise milletimizin tüm haklarını alacağı, demokrasinin en üst seviyeye ulaştığı, hukukun üstünlüğünü doya doya yaşayacağı, 86 milyon insanını eşitleyen 21. Yüzyıl Türkiye'sini hep birlikte yaşayacağımız günlere ulaşacağız.

Bu sorumluluk dolu günlerde biliyorum, bu akşam da Saraçhane'de olacaksınız. Ve baharı müjdeleyen şarkılar, türküler söyleyeceksiniz.

23 Mart Pazar günü yarın, tüm Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhurbaşkanı adayları olarak benim için oy kullanacaklar.

Bütün partili yol arkadaşlarımı, eksiksiz sandığa davet ediyorum. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde parti üyelerimizin sandıklarının yanı sıra tüm vatandaşlarımız için de sandık kurulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, bu büyük coşkunun bir parçası olmaya davet ediyorum.

Son olarak;

Çocuklar ve gençler, sizlerin oy kullanma hakkınız olmasa da yaratıcı duygularınızı, sözlerinizi, sloganlarınızı aynı yerde bana ulaşmak üzere bekliyorum.

Millet büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.

Bu zor ve meşakkatli süreç milletimize emanettir.

'KENT UZLAŞISI'YLA TERÖRE YARDIM'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayla ilgili açıklamasında ise yerel seçimler için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu belirtildi. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik soruşturmaların halen devam ettiğini anlatıldı. Açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen firari şüpheli A.B. ve 2018'de terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan H.A. ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in iştirak halinde "Kent Uzlaşısı"nda yer aldıkları belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması amacını taşıyan 'Kent Uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen 7 şüpheli hakkında eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

KENT UZLAŞISI

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

1- Ekrem İmamoğlu,

2- Mahir Polat,

3- Resul Ekrem Şahan,

4- Mehmet Ali Çalışkan,

5- Ebru Özdemir,

6- Spectrum House sahibi Azad Barış,

7- Spectrum House çalışanı Hunav Altun.

TERÖR ŞÜPHELİSİ İLE İMAMOĞLU ARASINDA 253 BAZ KAYDI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi sahibi olan şüpheli Azad Barış hakkında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden savcılığa gönderilen bilgi notu ve HTS raporuna ulaşıldı.

Bilgi notunda, şüpheli Barış'ın HTS kayıtlarında, hakkında terör örgütünden adli işlem kaydı bulunan 312 kişiyle iletişiminin olduğu tespitine yer verildi.

Barış'ın, "PKK/KCK terör örgütü KCK/TDÖ siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyor olabileceği"ne dair değerlendirmede bulunulan yazıda, şüphelinin 2020-2024 yılları arasında Şişli Belediye Başkanı Şahan'la 17 kez irtibat kurduğu, 2023-2024'te ise 354 ortak baz kaydı olduğu bilgisi yer aldı.

Notta, Barış'ın 4 Aralık 2021'de İBB Başkanı İmamoğlu'yla 2 kez irtibat kurduğu, 1 Aralık 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında ise HTS ortak baz kayıtları incelendiğinde toplam 253 ortak baz kaydının olduğuna ilişkin tespitlere yer verildi.

Barış'ın, şüphelilerden İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la 25 Mayıs 2021'de 2 kez irtibat kurduğu, 1 Aralık 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında ise HTS ortak baz kayıtları incelendiğinde 20 ortak baz kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli Azad Barış'ın 2019 ve 2020'de şüpheli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'la 5 kez irtibat kurduğu ve 1 ortak baz kaydı bulunduğu belirlenirken firari şüpheli Mehmet Ali Çalışkan'la Aralık 2023-Mart 2024 tarihleri arasında 11 ortak baz kaydı olduğu tespit edildi.

HDP GENEL MERKEZ EK BİNASININ GAYRİMENKUL KAYDI ŞÜPHELİNİN ADINA ÇIKTI

Barış'ın mevcut SGK ve iş yeri bilgilerine göre Ağustos 2022'den sonra düzenli ve resmi bir geliri bulunmadığı, iş yeri olmadığına ilişkin tespitlere yer verilen yazıda, buna rağmen adına kayıtlı 2 araç ve 3 gayrimenkul kaydının bulunduğu, bunlardan bir tanesinin de HDP Genel Merkez ek binası olduğu, şahsın bu araç ve gayrimenkulleri edinmesinin resmi kazancına göre mümkün olmadığı kaydedildi.

Yazıda, şüphelinin hesabından çok fazla döviz alım-satım işlemi gerçekleştirdiği, HDP ile olan tapu devri sırasında mevduat miktarının nasıl 21 milyon liraya yükseldiğinin gelen veriden anlaşılamadığı aktarıldı.

Yazıda, Barış'ın HDP içinde aktif görevde olması nedeniyle yapılan işlemin muvazaalı ve işleme konu paranın kaynağının şüpheli olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House şirketinde yapılan aramada, "HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış İstanbul'u kazanırsak Türkiye'yi kazanacağız diyerek seçmenlerine İmamoğlu'na oy verin çağrısı yaptı." şeklinde ifadelerin olduğu dokümanların ele geçirildiği bilgisine de yazıda yer verildi.

Barış'la ilgili hazırlanan HTS tutanağı da soruşturma dosyasına gönderildi.

Barış'ın ayrıca 2015 yılında FETÖ'nün kapatılan yayın organı Feza Gazetecilikle görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedilen tutanakta, HDP'nin İstanbul İl Başkanlığıyla da görüştüğü bilgisi yer aldı.

HTS tutanağında, Barış'ın PKK/KCK terör örgütüyle iltisakı tespit edilen bazı kişilerle farklı tarihlerde görüşme yaptığı da kaydedildi.

İBB ÇALIŞANI GİZLİ TANIĞIN İFADESİ SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Soruşturmada, CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya'nın 11 Şubat 2025'te terör örgütüne ait yayın organına verdiği röportajda, CHP'nin İstanbul'daki seçimleri, DEM Parti ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile yaptığı iş birliği ile kazandığını söylediği belirlendi.

HDK'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının raporlarına göre, Yargıtay tarafından terör örgütünün çatı yapılanması olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) benzeri ve terör örgütünün meclisi niteliğinde olduğuna işaret edilerek, söz konusu röportajın bu kapsamda itiraf niteliğinde olduğu kaydedildi.

Soruşturmada, CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının bir kısmının terör örgütüyle iltisaklı olduğu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimi'nden birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları kaydedildi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından 55'inin terör örgütüyle irtibatlarının bulunduğu aktarılırken, bu kişilerden bazılarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda tutuklandığı, diğer şüpheliler hakkında da adli delillendirme işlemlerine devam edildiği vurgulandı.

"Gizli tanık" olarak ifadesi alınan İBB çalışanının beyanları da soruşturma dosyasına girdi.

Gizli tanık, 2024 Yerel Seçimleri'nde, DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiğinin şüpheli Murat Ongun tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ayrıca gizli tanık, ifadesinin devamında, iki parti arasındaki bağlantıyı Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan'ın yanı sıra İmamoğlu'nun kurduğu Reform Enstitüsünün başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın sağladığını, terör örgütüne müzahir Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üzerinden alımlara Polat'ın aracı olduğunu anlattı.

Soruşturmada, şüpheli Azad Barış ile şüpheli Resul Emrah Şahan'ın çok sayıda buluşmalarının tespit edildiği, Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House danışmanlık ve anket araştırma şirketi üzerinden İmamoğlu lehine kamuoyu ve medyanın yönlendirildiği belirlendi.

Soruşturmada hazırlanan bilgi notunda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Anlatılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında, CHP'nin desteklenmesi karşılığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmıştır."