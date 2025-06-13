İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı

Haberin Videosunu İzleyin
İran karşı saldırıya geçti! İsrail\'e yüzlerce füze fırlatıldı
13.06.2025 21:14  Güncelleme: 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran karşı saldırıya geçti! İsrail\'e yüzlerce füze fırlatıldı
Haber Videosu

İsrail'in İran'daki üst düzey komutanları ve nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının ardından İran misilleme saldırısına başladı. İran, yüzlerce füze fırlattığını açıklarken; İsrail Ordusu vatandaşlarına sığınaklara gitme çağrısında bulundu. İran'ın fırlattığı füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği de bildirildi. Saldırıda şimdiye kadar 17 kişi yaralandı.

İran, İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılara misilleme olarak füze saldırısına başladı. İsrail Ordusu, vatandaşlarına sığınaklara gitme çağrısında bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran karşı saldırıya başladı. İran, İsrail'e yüzlerce füze fırlattığını duyurdu. İran'ın başlattığı saldırının isminin "Gerçek Söz III Operasyonu" olduğunu açıklandı. İsrail ordusu da İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğini açıkladı.

İRAN'DAN FÜZE SALDIRISI

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekildi.

SIĞINAKLARA GİDİLMESİ ÇAĞRISI

İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı. Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.

İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. İsrail'in İran'a düzenlediği, sivil ve üst düzey askerlerin hayatını kaybettiği saldırıya işaret edilen açıklamada, "Siyonist rejimin işgal altında bulunan topraklardaki onlarca hedefi, askeri merkezleri ve hava üsleri 'Sadık Vaad-3' Operasyonu kapsamında vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

TEL AVİV'E FÜZE İSABET ETTİ

İran'dan fırlatılan füzelerden bazılarının İsrail'in başkenti Tel Aviv'e isabet ettiği bildirildi. Başkentten dumanlar yükselirken; kentte panik yaşandığı ifade edildi.

FÜZELER İSRAİL'DE 7 NOKTAYI VURDU

İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak ateşlediği füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği duyuruldu. İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 17 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin önlemek için çalıştığı belirtildi. İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.

İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı

"İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI İSABET ALDI"

İran'ın füze saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı Binası'nın da isabet aldığı öne sürüldü. Binada şiddetli patlamaların meydana geldiği ifade edildi.

İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın nükleer tesisleri ve çeşitli kritik noktalarına hava saldırıları düzenledi.

Saldırıların hedefinde Tebriz, Kirmanşah, Huzistan, İlam ve İsfahan eyaletinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi ile bazı diğer bölgeler yer aldı. Ayrıca, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Tebriz Rafinerisi çevresi, kuzeybatı hava savunma sistemleri, Tebriz'deki Şehit Fakuri Hava Üssü, Karamelek-Dizelabad bölgesi, Aşura Ordusu ve Khasban Kolordusu çevresi ile Merage'deki gözetleme üssünün de İsrail'in hedef aldığı noktalar arasında yer aldığı aktarıldı.

78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran medyası, İsrail'in Tahran'daki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucunda 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 329 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

İsrail, Güncel, Güncel, Ordu, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • ihsan Toper:
    tiytro başlıyor 102 14 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    aman yarabbi. Şialar ilk defa İslam dışında bir ülkeye saldırdılar. Kolpa değilse tabii 81 17 Yanıtla
  • İbrahim güçlü:
    Düşün sabah uyanıyorsun israil diye bir devletin varlığından bahseden hiç bir haber yok evet tam olarak böyle bir sabah bence imkansız değil Filistin'de öldürülen çocukların unutturmanın gayreti olsa gerek bu benim aklıma başka bir şey gelmiyor ( TÜRKİYE SAVAŞA) 20 41 Yanıtla
  • zeki69:
    sığınaklarıda imha et hadi be İran yap Sanda haklısın 47 9 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    genlcen seferki gibi. havaigisek atıp hava da patlıyor. İsrail'in verdiği zararın binde birini ver ayağını opeyim 44 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tiyatrocu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti Tiyatrocu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
Adıyaman’da kötü koku panik yarattı Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı Adıyaman'da kötü koku panik yarattı! Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı
Beklenen oldu İsrail, İran’a füzelerle saldırdı Beklenen oldu! İsrail, İran'a füzelerle saldırdı
İşte İsrail’in İran saldırısından ilk görüntüler İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler
Netanyahu’dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama
İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü
İsrail’in İran saldırısına ABD’den ilk açıklama İsrail'in İran saldırısına ABD'den ilk açıklama
İran’daki yıkım günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı İran'daki yıkım günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
İran Dini Lideri Hamaney: İsrail kendisi için acı bir son hazırladı İran Dini Lideri Hamaney: İsrail kendisi için acı bir son hazırladı
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
Orta Doğu’daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı

22:48
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer sızıntı var
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer sızıntı var
21:56
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
21:09
Trump’tan İran’a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir
Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir
20:45
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak
10:03
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
09:46
Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu
Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu
09:17
Akaryakıta bir zam daha geliyor
Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:05
İsrail’in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti
İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti
08:55
Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü
Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü
08:53
İsrail İran’a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı
08:45
İsrail’in saldırıları sonrası İran’dan ilk görüntüler Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
08:33
AK Parti’den İsrail’in İran’a saldırısına sert tepki
AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki
08:11
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 23:00:09. #7.13#
SON DAKİKA: İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.