İsrail'e gerçekleşmesi beklenen misilleme öncesi İran'dan ABD'ye tehdit dolu mesaj - Son Dakika
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İsrail'e gerçekleşmesi beklenen misilleme öncesi İran'dan ABD'ye tehdit dolu mesaj

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İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik binasına gerçekleştirdiği ve 7 kişinin can verdiği saldırı sonrası İran'ın "Karşılık vereceğiz" çıkışının yankıları devam ediyor. İran'ın 24-48 saat içinde bir misilleme yapması beklenirken, ABD ise İsrail açıklarına hava savunma sistemi taşıyan savaş gemisi demirledi. Washington yönetimine mesaj gönderen İran, İsrail'le yaşanacak bir çatışmaya müdahil olmamalarını söyleyerek, aksi durumda Orta Doğu'daki ABD üslerinin hedef alınacağını belirtti.

12.04.2024 21:37  Güncelleme: 21:37
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İran'ın, Joe Biden yönetimine İsrail ile yaşanacak bir çatışmaya müdahil olmaması gerektiği, aksi takdirde ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerinin hedef alınacağı uyarısında bulunduğu ileri sürüldü.

İRAN'DAN ABD'YE MESAJ: İSRAİL'LE YAŞANACAK ÇATIŞMAYA MÜDAHİL OLMA

ABD'de yayın yapan Axios internet sitesinin 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'le yaşanacak bir çatışmaya ilişkin Washington yönetimine birkaç Arap ülkesi aracılığıyla bu hafta başında mesaj yolladığı belirtildi.

Yetkililer, İran'ın Arap ülkeleri aracılığıyla yaptığı uyarının, İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından ABD'nin devreye girmesi durumunda bölgedeki ABD üslerinin hedef alınacağı yönünde olduğunu aktardı.

İsrail'e yapılması beklenen misilleme öncesi İran'dan ABD'ye mesaj: Çatışmaya müdahil olma

"BİZİMLE UĞRAŞMAYIN, BİZ DE SİZİNLE UĞRAŞMAYACAĞIZ"

Yetkililerden biri, "İran'ın mesajı şuydu; bize saldıran güçlere saldıracağız, bu yüzden bizimle uğraşmayın biz de sizinle uğraşmayacağız." dedi.

İsrail'e yapılması beklenen misilleme öncesi İran'dan ABD'ye mesaj: Çatışmaya müdahil olma

MÜDAHİL OLURSA ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ ÜSLERİ HEDEF ALINABİLİR

İran'ın ABD yönetimine ilettiği mesajın net olmadığını belirten söz konusu yetkili, Washington'daki istihbarat yetkililerinin değerlendirmesinin İsrail'in yapacağı bir karşı saldırıya ABD'nin katılması durumunda bölgedeki üslerinin hedef alınabileceği yönünde olduğunu kaydetti.

Yetkililerden ikisi ise İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın İngiliz, Alman ve Avustralyalı mevkidaşları ile yaptığı görüşmelerde, Tahran yönetiminin bölgesel bir gerilime yol açmayacak sınırlı bir tepkiyi hedeflediğinin sinyalini verdiğini ileri sürdü.

İsrail'e yapılması beklenen misilleme öncesi İran'dan ABD'ye mesaj: Çatışmaya müdahil olmayın
Bölgedeki ABD üsleri

İSRAİL'DE ENDİŞE ARTIYOR

İsrail basını, İran'ın misillemesine yönelik endişelerin bulunduğunu ve İsrail'in karşılık vermek üzere İran içindeki hedeflere saldıracağını yazdı. İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz başta olmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle olası İran saldırısı konusunda istişarelere başladığını bildirdi.

İsrail ordusunda "zorunlu ve yedek asker olarak görev yapan personelin yurt dışına çıkış yasağı konusundaki kısıtlamaların sıkılaştırıldığı" açıklandı.

İsrail'e yapılması beklenen misilleme öncesi İran'dan ABD'ye mesaj: Çatışmaya müdahil olma

"İRAN İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI"

Haaretz gazetesi yazarı İsrailli askeri analist Amos Harel, Savaş Kabinesi ve Bakanlar Kurulunda geçen hafta Gazze'deki İsrailli esirler konusundan çok İran'dan muhtemel saldırıların görüşüldüğünü aktardı.

"İran için kırmızı çizgi aşıldı ve İran İsrail'e karşılık verecek." öngörüsünde bulunan Harel, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in misilleme tehdidini hatırlatarak, "Görünüşe göre, askeri saldırı için tedbirler alınmış." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail merkezli "Walla" sitesi yazarlarından Avichai Haim, "İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey yetkililerin Şam'da öldürülmesinden bu yana İsrailliler, İran'ın cevabının geleceğini bilerek uyuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'e yapılması beklenen misilleme öncesi İran'dan ABD'ye mesaj: Çatışmaya müdahil olmayın

İSRAİL ORDUSU: SALDIRI VE SAVUNMA BAKIMINDAN HAZIRLIKLIYIZ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise dün İsrail'in "en üst düzeyde hazırlık durumunda" olduğuna dikkati çekerek, "Saldırı ve savunma bakımından hazırlıklıyız." dedi.

Hagari, "İran yıllardır, özellikle savaş (7 Ekim sonrası) boyunca Lübnan, Gazze, Suriye, Irak ve Yemen'deki vekil güçlerini İsrail'e saldırtmak için finanse ediyor, yönlendiriyor ve silahlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e yapılması beklenen misilleme öncesi İran'dan ABD'ye mesaj: Çatışmaya müdahil olmayın

NE OLMUŞTU?

ABD basınında çıkan haberlerde, İran'ın, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e karşı bugün veya en geç yarına kadar karşılık vermeye hazırlandığı belirtilmişti.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İsrail'e yapılması beklenen misilleme öncesi İran'dan ABD'ye mesaj: Çatışmaya müdahil olma

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İsrail'e yapılması beklenen misilleme öncesi İran'dan ABD'ye mesaj: Çatışmaya müdahil olma

Fransa, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

ABD, İSRAİL AÇIKLARINA SAVAŞ GEMİSİ DEMİRLEDİ

ABD'nin gelişmiş savunma sistemlerine sahip savaş gemisinin İsrail kıyılarına demir attığı bildirildi. Konuya dair haber, İsrail televizyonu Kanal 14'te yayımlandı. Haberde, ABD'ye ait gelişmiş savunma sistemleriyle donanımlı füze gemisinin İsrail açıklarına demirlediği belirtildi.

İsrail'e yapılması beklenen misilleme öncesi İran'dan ABD'ye mesaj: Çatışmaya müdahil olma

"İRAN SALDIRISININ 24-48 SAATTE GERÇEKLEŞME İHTİMALİ VAR"

Bunun, yakın zamanda İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesi durumunda yardımcı olacağı vurgulanan haberde, ismini açıklamak istemeyen İsrailli bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi: "İsrail, İran'ın kendisine doğrudan düzenleyeceği saldırıya hazırlanıyor. İsrail'in kuzeyi veya güneyine düzenlenmesi muhtemel İran saldırısının önümüzdeki 24-48 saatte gerçekleşme ihtimali var."

BEYAZ SARAY: TEHDİT GERÇEK VE ÇOK CİDDİ

Beyaz Saray, İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasının bombalanmasına misilleme olarak İsrail'e saldırı düzenleme tehdidinin çok ciddi olduğunu bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi toplantıda gazetecilere verdiği demeçte, "Burada İran'dan gelebilecek potansiyel tehdidin hala gerçek, geçerli ve kesinlikle inandırıcı olduğuna inanıyoruz ve bunu elimizden geldiğince yakından izliyoruz." dedi.

İsrail'e yapılması beklenen misilleme öncesi İran'dan ABD'ye mesaj: Çatışmaya müdahil olma
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby

Kirby, "Odak noktamız İsrailli mevkidaşlarımızla görüşmeler yapmak ve sadece konuşmak değil, aynı zamanda onların ihtiyaç duydukları şeye sahip olduklarından ve kendilerini savunabildiklerinden emin olmak." diye konuştu. ABD'nin İsrail'in savunması ve meşru müdafaası konusundaki taahhütlerinde "ciddi olduklarını" ifade eden Kirby, İran'ın muhtemel saldırısına karşı alınan tedbirlerle ilgili detay vermedi.

İsrail\'e gerçekleşmesi beklenen misilleme öncesi İran\'dan ABD\'ye tehdit dolu mesaj
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'e gerçekleşmesi beklenen misilleme öncesi İran'dan ABD'ye tehdit dolu mesaj - Son Dakika

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    Yorumlar (40)

  • lihan Alles: Bence Türkiye irana desteğini vereceğini açıklamalı 164 143 Yanıtla Hamit Gündoğdu: ABD ve İran ikiside sadece çocuk avutma numaraları peşindeler.. Türkiye bir tezgahın içine dahil olmamalı.... Önce ülke güvenliği.. 265 7
  • Selami Karagülle: Vuracak olan önceden söylemez İran’ın tarihine bakın şimdiye kadar bir tane bile muslüman olmayan devletle savaşmamıştır 247 17 Yanıtla Cafer Taş: Otur evinde çayını iç bilmediğin konular hakkında yorum yapma 1 4
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  • Hakim ATMACA: Osmanlı döneminde İran güvenilmez bi ülke idi ki Türkiye kesin İran’dan yana olmaz ki İran tarihinde göğüs göğise hiç bir ülkeyle savaşamaz ki İsrail buna dahil 129 16 Yanıtla
  • ferhat eser: nükleer lazım gönderin işi kökten çözün oyalamayın bizi 77 12 Yanıtla Hakim ATMACA: Oda İsrail’de var 35 16 ferhat eser: Ben dünya geneline dedim yalnız toptan yani komple 16 8 Kemal Demir: Ferhatçım nükleer işin içine girerse olay bizede sıçrar. Annen baban kızın oğlun kardeşlerin hepsinin toptan ölme riski doğar. Soytarılığı bırak. Bu işler ciddi mevzular. 1 2
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