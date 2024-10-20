İZMİR AK Parti\'li Dağ\'dan yerel yönetime İnciraltı için iş birliği çağrısı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Kemalpaşa 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yatığı konuşmada, "Yıllardır İnciraltı planlarını bir türlü yapamıyoruz. Yapıyoruz, mahkeme iptal ediyor. Buradan Balçova ve Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunuyorum. Bu bölgenin sağlık turizmi olmasının şehrimiz ve ülkemiz için faydalı olacağından hiç şüphemiz yok. Buradaki yeşili çevreyi de azami düzeyde koruyacak şekilde çalışmalarınızı yapın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber Balçova ve Büyükşehir Belediyesi bu meseleyi artık çözelim" dedi.

AK Parti Kemalpaşa 7. Olağan İlçe Kongresi Kemalpaşa 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ ile birlikte AK Parti zmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer katıldı. Zeybek gösterisi ile başlayan kongrede Kemalpaşa mevcut ilçe başkanı olarak görevini yürüten Metin Yaşar, tek aday olarak gösterildi. Kongrede izletilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajında şu ifadelere yer verildi:

"14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken duyduğumuz heyecanı hala taşıyoruz. 81 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz. Nice badireler atlattık. Şartlar ne olursa olsun sözümüze sadık kaldık. Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırım hamlelerini kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Biz gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. Başarımızın sırrı, milletin sesine kulak verip nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 8'inci olağan kongre sürecimizde de aynısını yapacağız. Durmak yok yola devam, durmak yok hizmete devam."

'2025 YILI İÇİNDE FİYAT İSTİKRARI SAĞLANACAK'

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirmede bulunup, şunları söyledi: "Bir yerel seçim geçirdik. Türkiye genelinde çıkan tablo İzmir'de çıkan tablo. Türkiye genelindeki tabloya bakıyoruz, sebepleri niye böyle oldu. İlk kez AK Parti olarak ikinci parti olduk. Bu milletin bize net bir mesajıdır. Anket yaparsınız, araştırma yaparsınız bunlar olur ama asıl sınav seçimdir. Her seçimde birinci olmuşuz, bunda ikinci olmuşuz. Sebepleri ekonomik sıkıntılar. Covid-19'den bu yana birçok sebebi var. Sebeplere sığınabiliriz de çözüm de üretebiliriz. Sadece sebeplere sığınmıyoruz. Önümüzdeki süreç bunun çözüme kavuştuğu günleri yaşayacağız. İnşallah 2025 yılı içinde fiyat istikrarının tamamen sağlandığı süreci göreceğiz. AK Parti teşkilatlarına, mensuplarına, kibir yapışmaz da yakışmaz da. Kibir şeytandandır, kibir ateştendir. Tevazu ise topraktandır. Tarih boyunca böyle olacak. Kibri, ateşi temsil edenler olumsuz pozisyonda olmuşlar. Habil ile Kabil, biri kibir ateş tarafında biri ise toprak ve tevazu tarafında. Amır ve Ömer. Amır Ebu Cehil kibir ve ateş tarafında Ömer toprak tevazu tarafında Hz. Ömer oluyor. Biz tarafımızı iyi seçeceğiz. Görevi ne olursa olsun, artık o kişi sadece ismiyle müsemma değildir. Benim yanımda AK Parti kimliği var. Bana söz söyleyene bir şey dediğimde partim adına da konuşuyorum. Bu muhasebeyi yapacağız" diye konuştu.

'BU SESİ TÜRKİYE'YE DUYURDUK'

İzmir'de seçim kampanyası döneminde yaptığı çalışmaların Türkiye'nin her bölgesinden övgü aldığını dile getiren Hamza Dağ, "Bugün Tokat'ta da İstanbul'da da konuşuluyor. Herkes İzmir'de ses getirdiniz, diyor. Bana destek veren Kemalpaşalı dostlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Bu ekip işi, teşkilatçılık işi birlikte yaparsak başarılı olacağımız bir şey. Bu sesi tüm Türkiye'ye duyurduk. Türkiye'den ilk kez ayrışma fırsatımız oldu. İzmir Türkiye ortalamasının altında oy alırken bu seçimde ortalamanın üzerinde oy aldı. Kemalpaşa'da beni birinci yaptınız, ayrıca teşekkür ediyorum. Ama bir üzüntüm de büyükşehirde aldığımız oyu ilçede alsak Kemalpaşa Belediyesi bizdeydi. CHP'li olmayanı adamlar aday gösterdi. CHP'liler de sandığa gidip ona oy verdiler. Bunlara vakıfız. Ortada kaybedilen ne yazık ki bir 5 yıl var" ifadelerini kullandı.

Seçimin üzerinden 7 ay geçtiğini anlatan Hamza Dağ, konuşmasına şöyle devam etti: "Sokakta gezerken bana diyorlar 'Sen büyükşehir belediye başkanı olsaydın ne değişirdi?' Dedim ki 'Su ücret tarifelerinde yüzde 50 indirime gideceğiz' demiştim. Biz bunu söyleyince onlar da önce yüzde 25 indirime gittiler, sonra bindirim yaptılar. Elektrik faturaları su faturalarından daha az geliyordu. 'Biz iktidarda olduğumuzda su faturaları elektrik faturasını geçmeyecek' dedik. Bugün su faturaları elektrikten fazla. Buraya gelirken belediye önünden geçtim. İzmir'in sokaklarında millet araçların alt takımlarını yaptırmaktan yoruldu. Belediye binasının önünden geçerken, kirazın olduğu meydana kadar yol içler acısı. Emin olun 7 ayda biz bunları sonuna kadar yapmıştık. Kemalpaşa'da yol sorunu kalmamıştı. Gece gündüz kendimizi vakfetmeye aday olmuştuk."

'DEŞARJ YAPILDIĞI SÜRECE BALIK ÖLÜMLERİ DEVAM EDECEK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçimden önce verdiği sözleri hatırlatıp, "16 tane battı çıktı sözü verdim. Battı çıktıların en az 4ünü tamamlamış olacaktık. Körfezden uzun uzadıya bahsetmeye gerek yok. 4. faz bitmediği için halen körfeze deşarj yapılıyor. Deşarj yapıldığı sürece ne yazık ki balık ölümleri devam edecek. İddia ediyorum dördüncü fazı bitirip körfezi deşarjı tamamen bitirip balık ölümleri yaşanmazdı. Böyle bir çevre felaketi yaşanmazdı. Nasip böyle oldu. Allah sonumuzu, yolumuzu açık etsin" diye konuştu.

Bu hafta bir gelişme yaşandığını anlatan Hamza Dağ, İnciraltı bölgesiyle ilgili şunları söyledi:

"Yine benim sözlerimden biriydi. İnciraltı bölgesiyle alakalı sağlık turizminin merkezi yapacağımızı vadetmiştik. Yıllardır İnciraltı planlarını bir türlü yapamıyoruz. Yapıyoruz mahkeme iptal ediyor. Belki bizde de bir eksiklik vardır. Buradan Balçova ve Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunuyorum. Biz bu bölgenin sağlık turizmi olmasının şehrimiz için ülkemiz için faydalı olacağından hiç şüphemiz yok. Eminim siz de aynı kanaattesinizdir. Buradaki yeşili çevreyi de azami düzeyde koruyacak şekilde çalışmalarınızı yapın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber Balçova ve Büyükşehir Belediyesi bu meseleyi artık çözelim. İzmir'in EXPO hayali devam ediyor. İzmir'in menfaati noktasında yapacağımız işler bunlardır. Gelin bunları hep beraber hayata geçirelim ve İzmir'in de o bir türlü yapamadığı sıçramayı hep birlikte gerçekleştirelim."

'KEMALPAŞA'DA BİZ SİYASETİ HAKİM OLACAK'

AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da Kemalpaşa'da verilen sözlerin tutulmadığını dile getirip, "Kemalpaşa'ya yol getirip tüneller açtık. Bugün Kemalpaşa'nın komşu ili İstanbul oldu. Kemalpaşa'ya metro getireceklerdi. Seçim meydanlarında, kimseyi işten çıkarmayacağız, demişlerdi. Gelir gelmez emekçileri kapıya koymak oldu. Geçmiş dönem belediyede başkan yardımcısı değil miydin, neden müdahale etmedin. Halkın parası talan edildiyse en büyük ortağı sizsiniz" dedi.

'MAZLUMLARIN YARINLARINI DA DÜŞÜNEN BİR LİDERİMİZ VAR'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da partilerinin millete hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan, eserler üreten bir kadroya sahip olduğunu belirtip, "Biz, Cumhurbaşkanımızın kurduğu 2001 yılındaki o erdemler hareketinin temsilcileriyiz. Bu hareketin temel kaideleri, erdemli olmak, yüksek ahlaklı olmak, geleceğe ufku açık olmak idi. Bu okulun adı medeniyet okulu. Bizler bu medeniyet okulunun talebeleriyiz. Bu okulun başöğretmeni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun açtığı yolda birçok şey yaşadık. 2000'li yılların başında bazı bankaların nasıl zengin olduğuna şahit olduk. Bu duruş yüzde 15 seviyesinde olan, 2006 yılı için, savunma sanayisini bugün yüzde 71 seviyesine getirdi. Bütün dünyada biz varız diyebilen bir ülke olmamızı sağladı. Bugün Türkiye'nin Soma'da Akdeniz'de ne işi var diyorlar. Bundan 150 yıl önce bu toprakların tamamı bizimdi. Emperyalist güçler elimizden aldı. Mazlumların yarınlarını da düşünen bir liderimiz var" dedi.

'GÜN BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜ'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kongrenin yapıldığı salonun yapıldığı döneme dikkat çekip "Bu salon 2016 yılında, Arif başkan zamanında yapıldı. Bu eserlere sahip çıkmak görevimiz. Bunların üzerine koymayı bırakın, bırakılana sahip çıkılmıyor. Gün birlik ve beraberlik günü. Cumhurbaşkanımız izinde durmadan yürümeye var mısınız bundan sonraki yerel seçimlerde nerede kalmıştık, diyerek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'DE 25 YILDA TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMADILAR'

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partilerinin İzmir'deki en yüksek oy oranını Kemalpaşa'dan aldığını belirterek "İzmir'de en yüksek oy oranını Kemalpaşa'da aldık. Ama yerel seçimlerde beklediğimiz oyu alamadık. Karşımızdaki rakiplerimiz bizden daha iyi oldukları için seçimi kazanmadılar. Bunun bir uyarı olduğunu ifade edelim. İzmir'i 25 yıldan beri CHP yönetiyor. Bugüne kadar İzmir'de taş üzerine taş konulmadı. Körfezi, alt yapısı, trafiği ortada. İzmir'e yapılan bütün eserler bizim eserlerimiz. Kemalpaşa'da iki dönem belediyecilik yaptık. Yakup Karaca ve Arif Uğurlu dönemindeki eserlerle gurur duyuyoruz. Bu kongre salonu bizim dönemimizde vücuda getirildi. Sadece bu merkez değil belediye binası, köylere düğün salonları, rekreasyon alanları, çevre bağlantı yolları, 7 gölet yaptık. 6 okulumuz yapılıyor. CHP iki dönem belediye başkanlığı yaptı bir eserini gösteremezsiniz. Bizim eserlerin bakımını bile yapamıyorlar" dedi.

'SİVİL SİYASETİN ALANINI GENİŞLETTİK'

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ ise konuşmasında şunları ifade etti: "AK Parti mevkilerin geçiciliğine inanan tarihin omuzlarına yüklediği sorumlulukların bilincinde olan geniş bir aile. AK Parti hareketi yeni bir siyasal dil inşa etti. Siyasetin merkezine ahlaki değerlerimizi koydu. En önemli eserimiz siyasetin nasıl yapılması gerektiğini öğrendik. Belirsizlikleri, yasakları yok ettik. Hak ve özgürlükler alanında sessiz bir devrime imza attık. Sivil siyasetin alanını genişlettik. Sadece siyaset yapan kadrolar değiliz. Kongrelerimizle birlikte dünyada yaşanan tehlikelerin farkında olan Türkiye'nin vizyonunu paylaşabilecek Türkiye Yüzyılı dediğimiz kadroları oluşturuyoruz."

'TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNİ İHYA EDECEĞİZ'

MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı partilerinin her zaman seçmenin tercihine saygı duyup kulak verdiğini ifade edip "Milletten bir uyarı aldığımızda panik oluyoruz. Her uyarıyı ciddiye alıyor, gayret göstermekten geri duymuyoruz. 22 yılda ne yapıldıysa bu ülkeye Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu kadrolarla yapıldı. Engellemelere rağmen yaptık" dedi.

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar kongrenin açılışında yaptığı konuşmada "Bu hareket hanım kardeşlerimizin omuzlarında yükseldi. Kadın kolları, davamızı mahalle mahalle, köy köy anlatarak hep birlikte bizimle oldu. Alnı ak, yüreği ak gençler de mazlumların umudu oldu. Cumhuriyetimizin 101'inci yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Haber: Nevra UÇKAÇ – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA