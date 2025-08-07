Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
07.08.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
Haber Videosu

7 yıldır kayıp olarak aranan Emine Özkaya dosyasıyla ilgili seri katil şüphesi üzerinde durulan sevgilisi Amjad Muhsin Muhammed'in ifadesinde Özkaya'nın kaybolmasıyla ilgili bilgisi olmadığını ve evinde çıkan 5 kişiye ait kan izlerinden haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Muhammed ile bir süre ilişki yaşayan ve bilgisine başvurulan başka bir kadın ise, "O tam bir psikopattı" dedi.

İstanbul'da 2018 yılından bu yana kayıp olarak aranan Emine Özkaya dosyasıyla ilgili başka bir cinayetten tutuklu olan evinden çıkan 5 kişiye ait kan izleri üzerine seri katil olabileceği ihtimali üzerinde durulan sevgilisi Amjad Muhsin Muhammed'in cezaevinde verdiği ifade ortaya çıktı.

Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
Emine Özkaya

IRAK'TA EVLİ VE BİR ÇOCUĞU VARMIŞ

Eskişehir'de cezaevinde Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine ifade veren Amjad Muhsin Muhammed kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Irak'ta fizyoterapist eğitimi alan ve iyi derece de İngilizce ve Fransızca bildiği öğrenilen şüphelinin Irak'ta evli olduğu ve 15 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

"EMİNE İLE ARAMIZDA İLİŞKİ YOKTU"

2017 yılında Türkiye'ye gelen şüphelinin poliste verdiği ifadesinde Emine Özkaya ile Şanlıurfa'da tanıştığını söylediği öğrenildi. Amjad Muhsin Muhammed ifadesinde "Onunla Üniversite ortamındaki diğer arkadaşlarım vasıtasıyla tanıştım. Ona İngilizce öğretiyordum. Bu nedenle arkadaşlığımız ilerledi. Erkek arkadaşı Erdal vardı. Onunla aralarında sorunlar olduğunu biliyordum. Biz yakın arkadaşız aramızda bir ilişki yoktu" dedi.

Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
Amjad Muhsin Muhammed

"GEZERKEN KARŞIMIZDA ERKEK KUZENLERİ ÇIKTI"

Amjad Muhsin Muhammed ifadesinin devamında, "Emine 5-6 kez benim oturduğum Eskişehir'e geldi. Son olarak geldiğinde evde bulunan kardeşimi Gebze'ye gönderdim. Birlikte Eskişehir'i gezdik. Gezerken karşımıza 3 erkek şahıs çıktı. Onun kuzenleri olduğunu öğrendim. Aralarında Kürtçe konuştukları için ben ne konuştuklarını anladım. Ertesi gün onlarla tekrar buluştuk. Birlikte Ankara'ya gittik. Ben oradan ayrıldım. Onlar ne yaptı bilmiyorum" diye konuştu.

"ONA YARDIM ETMEK İÇİN PARA GÖNDERDİM"

Cezaevinde verdiği ifadesinde Emine Özkaya'ya 600 lira gönderdiğini söyleyen Amjad Muhsin Muhammed "Onun paraya ihtiyacı olduğunu biliyordum. Parayı yardım amacıyla gönderdim. O parayla bilet alıp İstanbul'a gelmesi konusunda bir bilgim yok" dediği öğrenildi.

"AMERİKA'YA GİDİP FİLM YILDIZI OLMAK İSTİYORDU"

Şüphelinin olaydan sonra Şanlıurfa'ya ardından Denizli'ye gittiğini tespit eden polis ekipleri Emine Özkaya'nın kaybolmasıyla ilgili amca Fehmi Ö. ile İstanbul'da görüştüğünü belirledi. Şüpheli ifadesinde "İstanbul'a gelmiştim. Emine Özkaya'nın amcası beni arayıp yeğeninin kayboluşu ile konuşmak istediğini söyledi. Ben de yanına gittim. Ona Emine Özkaya'nın hayalinin Amerika'ya gitmek ve orada film yıldızı olmak olduğunu anlattım. Kayboluşu ile ilgili bir bilgimin olmadığını söyledim." dedi.

"KAN İZLERİNDEN HABERİM YOK"

Polisin evde bulunan kan izleriyle sorduğu sorulara kaçamak cevaplar veren şüphelinin "Evde bulunan kanlardan bir haberim yok. Neden, nasıl böyle bir şey çıktı. Anlayamadım" dediği öğrenildi.

SON ALTI AYDA EMİNE ÖZKAYA İLE 894 GÖRÜŞME YAPMIŞ

Kayıp şahıslar Büro Amirliği ekipleri şüpheli Amjad Muhsin Muhammed'in telefon kayıtlarında yaptıkları incelemede genç kızın kaybolduğu tarihten 6 ay öncesine kadar toplam bin 975 telefon görüşmesini yaptığını belirledi. Bu görüşme ve mesajlaşmalardan 894'ün Emine Özkaya ile olduğu tespit edildi.

Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

KARDEŞİ DE SUÇLUMALARI KABUL ETMEDİ

Öte yandan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde olaylarla ilgili ifadesi alınan kardeşi Asaad Monsin M.M. (27) Fransızca öğretmeni olduğunu ve 2017 yılında ağabeyi ile Türkiye'ye geldiğini söyleyerek "Burada bir iş yapmıyoruz. Babamızın gönderdiği paralarla hayatımızı sürdürüyoruz" dediği öğrenildi. "Ağabeyim Türkiye'ye geldikten sonra Urfa'da oturmaya başladık. Orada üniversite ortamına girip sosyalleşti. Bir süre burada kaldıktan sonra Eskişehir'e taşındık. Orada iki ayrı evde oturduk. Ben ağabeyim orada olmadığı zamanlar evde tek başıma hiç kalmadım. Parkelerin altında bulunan kanlarla bir ilgim yok" dediği öğrenildi.

ÖZKAYA'NIN EN YAKIN ARKADAŞI İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Bu arada kayıp Emine Özkaya'nın en yakın arkadaşı Deniz Umut B.'nin de Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde alınan ifadesinde arkadaşının kaybolmasıyla ilgili bir ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi. Emine Özkaya'nın kaybolmasının ardından Remziye olan ismini Deniz olarak değiştiren ardından telefon numarası ve bilgisayarını çalındığını söyleyerek yenileyen Deniz Umut B. ifadesinde, "Ziraat Fakültesinde okuyorum. İktisat fakültesinde okuyan Emine Özkaya ile okulda tanıştım. Kısa sürede dost olduk. Birlikte bir ev kiralayarak kalmaya başladık. Ben onun erkek arkadaşı ile imam nikahlı olduğunu biliyordum. Onu Amiad Muhsin Muhammed'le ben tanıştırdım. Daha sonra aralarında bir samimiyet oluştu. Ben arkadaşımın kaybolduğunu Amiad Muhsin Muhammed'ten öğrendim. Benim yanıma gelip bana 'Emine sana da Amerika'ya gidiyorum' diye mesaj attı mı diye sordu. Bana amcasını aramamı ve bilgi vermem konusunda ısrar etti. Ben de Amcayı arayıp Emine'yi sordum. Onun da bir bilgisinin olmadığını öğrendim" dedi. Daha sonra Amiad Muhsin Muhammed'in bir hafta kadar yanında kaldığını anlatan Deniz Umut B. "Bir ortamda Emine'nin Amerika'ya nasıl gidebileceği konusunu açtı. Daha sonra eğer deniz yoluyla gittiyse telefonun çekmeyeceğini bu nedenle ulaşılamamış olabileceğini söyledi" dedi.

"ARKADAŞIMI ÖLDÜRMÜŞ OLABİLECEĞİ AKLIMA GELDİ"

Arkadaşını Amerika'da sandığını söyleyen Deniz Umut B. "2021 yılında Amiad Muhsin Muhammed'in karıştığı cinayeti öğrendim. Bir anda arkadaşımın da bir cinayete kurban gitmiş olabileceği aklıma geldi" dediği öğrenildi.

BİR SEVGİLİSİ DE ANTALYA'DA BULUNDU

Öte yandan polisin soruşturması sırasında Amiad Muhsin Muhammed'in kurbanı olduğu değerlendirilen Alman uyruklu bir genç kıza Antalya'da ulaştığı öğrenildi.

"TAM BİR PSİKOPATTI"

Amiad Muhsin Muhammed'le ilgili bilgisine başvurulan Alman uyruklu genç kadının bir süre ilişki yaşadığı şüpheliyle ilgili "O tam bir psikopattı. İsmini duyunca bile tüylerim diken diken oluyor." dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Polisiye, Cinayet, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Beşiktaş, Ndidi’yi İstanbul’a getiriyor Beşiktaş, Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor
Putin’le görüşmenin ardından Trump’tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
Davinson Sanchez’in Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Kızılyıldız’a transferi iptal oldu Tadic’in yeni takımını açıkladılar Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar
Fenerbahçe’den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj Fenerbahçe'den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj

16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
15:51
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı partiden ihraç etti
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
00:21
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa’nın boyu öfke yarattı
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı
00:07
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
23:58
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
23:39
Beşiktaş yeni transferi KAP’a bildirdi
Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
23:37
İspanya’nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
İspanya'nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
22:57
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
22:43
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
22:43
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
22:35
Robin Van Persie’nin gol sevinci gündem oldu
Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 17:09:24. #7.11#
SON DAKİKA: Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.