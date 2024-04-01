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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 5.374
Toplam Seçmen : 1.649.557
Açılan Sandık : 4.794
Açılan Sandık Oranı : % 89,21
Kullanılan Oy : 1.106.444
Geçerli Oy : 1.053.161
Katılım Oranı : % 74,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİUĞUR İBRAHİM ALTAY% 49,58522.116
YENİDEN REFAHMEHMET KÖSEOĞLU% 23,21244.425
CHPİSMAİL SONKAYA% 12,6132.654
ZAFER PARTİSİAYHAN MİLCİ% 3,5237.098
SAADETABDULKADİR KARADUMAN% 3,3535.256
İYİ PARTİABDULLAH YILDIRIM% 2,9531.051
DEM PARTİBÜLENT KILIÇ% 1,7518.448
DEVA PARTİSİSEYİT KARACA% 0,515.416
DPMUSTAFA NAZMİ BAŞ% 0,444.609
DİĞER% 0,333.526
HÜDA PARÇETİN ACU% 0,33.165
BTPHASAN ÖZTÜRK% 0,252.633
DSPALİYE CANSU% 0,141.508
ANAPERKAN ESKİLER% 0,131.393
TİPBİLAL ORTAKALAYCI% 0,121.272
TKPDAMLA NUR ÇARMIZOL% 0,121.225
MİLLETMEHMET ÇANKAYA% 0,111.164
VATAN PARTİSİMEHMET ALİ ÖZTÜRK% 0,11.083
MİLLİ YOLADNAN BAŞKÖSE% 0,09915
AB PARTİHALİS ÇEÇEN% 0,08804
HKPNURGÜL KUŞÇU% 0,07746
HAK-PAROSMAN SARITAŞ% 0,06667
APHASAN İGEÖZ% 0,06580
BAĞIMSIZYAKUP YAŞAR% 0,05500
BAĞIMSIZSELAHATTİN CİZRELİOĞLU% 0,04459
TKHMUHAMMED ALİ COPLAN% 0,04448
AHIRLI

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 89,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİALİ ÜZLÜK% 50,93906
AK PARTİİSA AKGÜL% 43,45773
YENİDEN REFAHYAVUZ SELİM DEMİREL% 3,664
DEVA PARTİSİHÜSEYİN GEÇER% 0,7914
SAADETHALİL AKYÜZ% 0,59
HÜDA PARMEHMET RIZA ÖZCAN% 0,346
ZAFER PARTİSİERDAL KIRLI% 0,173
BTPABDULKADİR ÇİLOĞLU% 0,112
DPŞEVKİ YILDIRIR% 0,061
MİLLETMEHMET ÜNAL% 0,051
AKÖREN

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 84,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL ARSLAN% 35,9978
YENİDEN REFAHRAMAZAN SOYCAK% 34,54941
BÜYÜK BİRLİKEKREM TULUKCU% 24,12657
İYİ PARTİALİYE ÇAMLI% 3,0583
ZAFER PARTİSİMUSTAFA AKIN% 1,4740
SAADETHASAN KESER% 0,5515
BTPİBRAHİM ÜNVEREN% 0,113
MİLLETMETİN ŞAHAP% 0,113
DEVA PARTİSİÖMER FARUK YILDIRIM% 0,072
GELECEK PARTİSİMUHAMMET ERCENGİZ% 0,041
HÜDA PARMUSTAFA ÖZELÇİ% 0,041
AKŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 99,58
Katılım Oranı : % 78,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET NURİ KÖKSAL% 42,5822.591
AK PARTİYUSUF KAHRAMAN% 31,6216.773
İYİ PARTİİSMAİL AFŞAR% 18,229.664
YENİDEN REFAHCANER ÖZDEMİR% 5,092.701
DİĞER% 0,5266
SAADETMUHAMMED CANDAN% 0,42224
ZAFER PARTİSİNURCAN TAŞCI% 0,41218
BÜYÜK BİRLİKSÜLEYMAN MUTLU% 0,24128
YTPİMRAN LASTİK% 0,2107
DEM PARTİOSMAN ERDAL% 0,1577
DPEFE YENER YÜKSEL% 0,153
GELECEK PARTİSİFATİH KÖLE% 0,0950
DEVA PARTİSİLEVENT CANCA% 0,0946
HÜDA PARMETİN ÖZARAS% 0,0841
BTPNURİ KARADENİZ% 0,0840
HKPÖZKAN KILIÇASLAN% 0,0527
TKPÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALDA% 0,0423
MİLLETKEMAL KALE% 0,0421
ALTINEKİN

Açılan Sandık Oranı : % 89,80
Katılım Oranı : % 94,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAĞAH YILMAZ% 52,144.404
YENİDEN REFAHFATİH ORHAN% 43,293.656
SAADETAHMET DEVELİ% 1,61136
GELECEK PARTİSİİRFAN NORAS% 0,7765
ZAFER PARTİSİHAKAN OĞUZ% 0,651
İYİ PARTİATİLLA SAYIN% 0,4639
CHPMEHMET MUTLU% 0,4336
BÜYÜK BİRLİKYUSUF SADE% 0,3227
DEVA PARTİSİDURSUN YEŞİLKAŞ% 0,1714
HÜDA PARDAVUT ÖDEMİŞ% 0,119
BTPNECİP TAHA KESKİN% 0,065
DPMAHMUT HORASAN% 0,033
MİLLETMUHİTTİN ESER% 0,011
BEYŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 89,76
Katılım Oranı : % 80,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADİL BAYINDIR% 43,8517.535
YENİDEN REFAHHÜSEYİN MUŞMAL% 40,3116.121
CHPRIDVAN ŞENYURT% 8,343.335
İYİ PARTİİZZET TAŞCI% 3,41.360
SAADETMUHAMMED ALİ CAN% 1,94775
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KARAKAYA% 1,09436
DEVA PARTİSİALİ İHSAN KARATAŞ% 0,32129
BTPMERTCAN GÜÇLÜ% 0,280
HÜDA PARMEHMET NURİ YILMAZ% 0,1560
BAĞIMSIZKEMAL KİRİŞ% 0,1350
DPADEM DİNLAZ% 0,1247
HKPBİROL ALP% 0,0625
MİLLETORHAN POLAT% 0,0519
DİĞER% 0,0416
BOZKIR

Açılan Sandık Oranı : % 91,11
Katılım Oranı : % 84,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKNAZİF KARABULUT% 45,256.102
AK PARTİSADETTİN SAYGI% 35,094.732
YENİDEN REFAHYAVUZ DEMİRÖRS% 10,851.463
SAADETALİ TOKAT% 4,47603
İYİ PARTİABDÜLKADİR KISSAL% 1,22164
ZAFER PARTİSİABDULLAH AY% 1,22164
BTPMUHAMMET EMİN YALAZ% 0,795
DEVA PARTİSİEMRE ÖZDİNÇ% 0,4256
HKPHÜSEYİN YILMAZ% 0,2432
DPYUSUF KÖSE% 0,2128
HÜDA PARAHMET TUNÇ% 0,1622
MİLLETŞAKİR TONBALAK% 0,114
BAĞIMSIZDİLEK KÜMÜK% 0,079
CİHANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 87,59
Katılım Oranı : % 72,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFIRAT KIZILKAYA% 48,0210.909
AK PARTİMEHMET KALE% 37,958.622
DEM PARTİEYLÜL YAYLACI% 11,242.554
ZAFER PARTİSİTEVFİK ERDOĞAN% 1,22278
DEVA PARTİSİMULLA SARI% 0,9204
BTPFATİH YETGİN% 0,2965
HÜDA PARADNAN ÖZARAS% 0,2250
HKPDURAN KIRKGÖZ% 0,1227
MİLLETFAHRETTİN KAPÇI% 0,0410
ÇELTİK

Açılan Sandık Oranı : % 89,29
Katılım Oranı : % 89,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MEŞE% 49,043.000
YENİDEN REFAHAHMET HULİSİ ALTUNKALEM% 48,512.968
İYİ PARTİALİ AY% 0,8854
SAADETMUSTAFA ÖZESKİCİ% 0,8854
ZAFER PARTİSİÜVEYS CAN CAN% 0,2817
DEVA PARTİSİSONER DURMAZ% 0,2314
DİĞER% 0,085
BTPCELALEDDİN ÖZTÜRK% 0,042
HÜDA PARAHMET ÇOLAK% 0,032
MİLLETMUSTAFA KOYUNCU% 0,032
ÇUMRA

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 84,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AYDIN% 42,4914.130
MHPFATİH DEMİRCİ% 40,2113.371
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖKSÜZ% 9,213.062
SAADETSERVET ŞAHİN% 4,441.475
BAĞIMSIZMEHMET YETİŞ% 1332
ZAFER PARTİSİAYSEN BEKDİK% 0,86286
BTPYAKUP KUZAY% 0,39130
DEVA PARTİSİEBUBEKİR DEMİÇ% 0,31104
DEM PARTİİSMAİL ALTUN% 0,2687
MİLLETHİLMİ MUŞTU% 0,2378
DİĞER% 0,1964
DPALİ SÜTCÜ% 0,1755
HKPLEVENT CEYLAN% 0,1447
HÜDA PARRIFAT YILMAZ% 0,135
DERBENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AYTEN% 59,841.718
CHPHÜSEYİN KARAÇAM% 24,14693
YENİDEN REFAHYILMAZ TAŞLIBEL% 7,63219
BAĞIMSIZHAMDİ ACAR% 7,14205
DİĞER% 1,0530
SAADETYASER CEYHAN% 0,13
ZAFER PARTİSİFATİH ERDEMİR% 0,072
DEVA PARTİSİİBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK% 0,031
DEREBUCAK

Açılan Sandık Oranı : % 4,76
Katılım Oranı : % 98,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET KISA% 51,5134
BAĞIMSIZTALİP TURGUT% 36,3624
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÖZÇELİK% 10,617
SAADETENES BÜYÜKİSKİLİP% 1,521
DOĞANHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 70,83
Katılım Oranı : % 96,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHALİ ÖZTOKLU% 42,133.549
MHPSAVAŞ ÖZDEMİR% 34,432.900
DİĞER% 20,681.742
SAADETCELAL DEMİR% 0,7866
İYİ PARTİALİ HAKAN YORGANCILAR% 0,7765
DEVA PARTİSİHASAN AKSOY% 0,5546
ZAFER PARTİSİMEHMET EYMEN ERDOĞAN% 0,1815
DPİBRAHİM UÇAR% 0,1210
HÜDA PARAHMET KAYA% 0,18
GELECEK PARTİSİSERDAR SELÇUK% 0,087
MİLLETFURKAN YAKIN% 0,076
HKPRAMAZAN BAĞCI% 0,065
BTPHÜSEYİN BEKTAŞ% 0,043
BAĞIMSIZŞABAN MUT% 0,011
EMİRGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 48
Katılım Oranı : % 93,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT MERTCAN% 48,821.031
MHPNURİŞEN KOÇAK% 46,02972
CHPÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR% 1,838
SAADETUBEYDE AKTULUM% 1,6134
İYİ PARTİAHMET EMİR CİNGÖZ% 0,8518
DPFETTAH KARAKUŞ% 0,286
ZAFER PARTİSİALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK% 0,245
DEVA PARTİSİUĞUR KARTAL% 0,143
BTPNAİM CAN% 0,12
HÜDA PARMUSTAFA DEMİREL% 0,092
MİLLETMUSTAFA KORKMAZ% 0,051
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 70,14
Katılım Oranı : % 79,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜMİT AKPINAR% 42,5324.428
MHPHÜSEYİN OPRUKÇU% 33,3219.140
YENİDEN REFAHÖZKAN ÖZGÜVEN% 14,068.075
İYİ PARTİUFUK DEMİRBAŞ% 3,251.866
ZAFER PARTİSİÖMER ÖZDEMİR% 1,56898
SAADETASIM DURMUŞ% 1,2691
BAĞIMSIZZEKİ DUMLU% 0,7403
DEM PARTİEROL GÜL% 0,58332
MİLLETHAMDİ ERDEM% 0,5285
HÜDA PARYAKUP AKBAY% 0,45259
DPABDULLAH AKYÜZ% 0,3175
DİĞER% 0,3170
BTPSEBAHATTİN AYTAÇ% 0,28158
DEVA PARTİSİFATİH KIYMET% 0,25145
MEMLEKETMAHMUT ELİHAYRAT% 0,24139
DSPİLKER MEHMET AYDOĞAN% 0,1694
BAĞIMSIZHASAN ŞABAN SERT% 0,1373
HKPEBRU KEÇECİ% 0,1266
TKPCENK SAMET ER% 0,0741
GÜNEYSINIR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DEMİR% 35,782.128
YENİDEN REFAHALİ YILMAZ% 34,42.046
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH KAYA% 27,661.645
SAADETMEHMET KARAOĞLU% 0,9959
İYİ PARTİHASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI% 0,4225
DİĞER% 0,3521
ZAFER PARTİSİÜMİT CAN DEMİRCİ% 0,212
BTPHASAN BÜYÜKGÜLER% 0,138
HÜDA PARHANZEL ZEREY% 0,053
MİLLETMUSTAFA TOYDEMİR% 0,021
HADİM

Açılan Sandık Oranı : % 93,62
Katılım Oranı : % 89,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÇETİNER% 45,923.356
CHPMÜRSEL AYRANCI% 43,423.173
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖZDEMİR% 6,83499
YENİDEN REFAHSİNAN DİNLER% 2,26165
BÜYÜK BİRLİKNECİP TAHA BAL% 0,5238
ZAFER PARTİSİAHMET ONUR TEKİN% 0,4432
DEVA PARTİSİAYNUR TOKGÖZ KAYMAZ% 0,2317
HÜDA PARBAYRAM CANDAN% 0,1612
BTPHALİME KESKİN% 0,129
MİLLETDURSUN IŞIK% 0,064
DPAHMET KARAKUŞ% 0,043
HALKAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 90,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKMEHMET VARDAR% 53,661.371
MHPMEHMET BAKKAL% 36,67937
YENİDEN REFAHRAMAZAN KOÇAK% 5,05129
SAADETEMİN DEMİR% 1,6442
BAĞIMSIZCAFER AKÇETİN% 1,1429
BTPEMİN YENTÜRK% 0,7118
ZAFER PARTİSİHASAN BAŞLAMİŞLİ% 0,3910
MİLLETRAMAZAN SEVİNDİK% 0,318
DEVA PARTİSİSEMA YEŞİLER% 0,318
HÜDA PARADEM ARTAĞAN% 0,123
HÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 68,75
Katılım Oranı : % 80,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZSADIK SEFER% 53,453.583
AK PARTİMEHMET ÇİĞDEM% 38,342.570
ZAFER PARTİSİMUSTAFA YILDIZ% 3,94264
YENİDEN REFAHMEHMET SARICAN% 1,3389
SAADETAHMET ŞAMİL UYAR% 1,3389
BTPRUKİYE KÜÇÜKASLAN% 0,9362
BÜYÜK BİRLİKOSMAN YILMAZ% 0,3926
DPMUHSİN EKMEKCİ% 0,128
HÜDA PARRAMAZAN CİHAN% 0,17
MİLLETRAHİM AKTAŞ% 0,075
ILGIN

Açılan Sandık Oranı : % 75,68
Katılım Oranı : % 82,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER APİL% 35,638.842
YENİDEN REFAHMEHMET İLBAY% 24,246.017
CHPMERVE BEKTAŞ% 19,964.955
İYİ PARTİHASAN HÜSEYİN AKINCI% 10,92.706
SAADETHALİL İBRAHİM ORAL% 5,771.433
DEVA PARTİSİSEYİT ALİ NADAROĞLU% 1,31325
BÜYÜK BİRLİKİLYAS KILINÇ% 0,63155
ZAFER PARTİSİSAVAŞ TURAN% 0,52130
MİLLİ YOLYUSUF SAĞLAM% 0,43107
BTPYUNUS YAZGI% 0,375
HÜDA PAREMRULLAH ÖZCAN% 0,0923
MİLLETMUHARREM YAKIN% 0,0819
DPMUHİTTİN CERİT% 0,0717
HKPRAMAZAN KÖK% 0,0716
KADINHANI

Açılan Sandık Oranı : % 94,12
Katılım Oranı : % 88,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİRFAN KARACA% 39,597.086
İYİ PARTİHULUSİ ÇÖKGEL% 27,574.934
YENİDEN REFAHSALİH SUNAY% 14,562.606
GELECEK PARTİSİYAHYA AKBAŞ% 8,161.460
MİLLİ YOLSUAT ASLAN% 4,15743
SAADETREFİK CANCAN% 3,88695
ZAFER PARTİSİMEHMET DEMİREL% 1,1196
MİLLETSALİH KARA% 0,354
DEVA PARTİSİSEDA İBRAHİMOĞLU% 0,2952
BTPGAZİ TAYFUR% 0,2341
HÜDA PARERŞAN ERMAN% 0,0917
DPUĞUR AYVAZ% 0,0814
KARAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 88,28
Katılım Oranı : % 86,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ÖNAL% 44,0711.845
CHPGÖNÜL KARABACAK% 42,9311.538
YENİDEN REFAHMUHAMMET TOY% 8,522.290
İYİ PARTİVEYSEL SARIÇİÇEK% 1,51406
SAADETKEMAL KOR% 0,88236
ZAFER PARTİSİSÖZGE ÖZBEK% 0,71191
MEMLEKETİBRAHİM ŞİMŞEKER% 0,3184
BÜYÜK BİRLİKABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN% 0,2773
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖĞÜT% 0,2463
DİĞER% 0,1541
DEVA PARTİSİKEMAL BESTİL% 0,1129
HÜDA PARÖMER YAYCI% 0,128
BTPHALİM CAN% 0,126
HKPMEHMET SÜTİÇEN% 0,0821
MİLLETMİRAY ÇAĞLAR% 0,026
KARATAY

Açılan Sandık Oranı : % 94,85
Katılım Oranı : % 71,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN KILCA% 54,3687.978
YENİDEN REFAHİSA GÖKHAN DUYSAK% 24,7740.084
CHPMUSTAFA ÜSTÜNDAĞ% 5,749.297
SAADETMUHAMMED CİHAD GÜZEL% 3,425.540
ZAFER PARTİSİMUHSİN CİVCİK% 3,375.449
BÜYÜK BİRLİKİBRAHİM MENEKŞE% 2,223.586
DEM PARTİMEHMET SALİH DAMAR% 1,852.989
İYİ PARTİSÜLEYMAN ÖZDEMİR% 1,42.261
HÜDA PARABDURRAHMAN DAL% 0,681.106
DİĞER% 0,46750
DEVA PARTİSİMEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU% 0,41665
MEMLEKETADEM DEMİR% 0,32514
BTPTUĞBA ATÇEKEN% 0,18290
DSPOĞUZHAN SARICA% 0,18287
DPALİ KEMAL HORASAN% 0,15237
TKPMEHMET DEMİRAYAK% 0,13214
TİPMETİN ÖRS% 0,08132
ANAPMUSTAFA ÇETİN% 0,07121
MİLLETAHMET ŞAHAP% 0,07117
APALİ AYBATTI% 0,07109
MİLLİ YOLMEHMET İĞDELİ% 0,0458
HKPMUSTAFA ŞAHBAZ% 0,0352
KULU

Açılan Sandık Oranı : % 93,94
Katılım Oranı : % 61,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDURRAHİM SERTDEMİR% 45,449.463
DEM PARTİBEKİR KARAKURT% 26,435.503
YENİDEN REFAHORHAN YÜKSEL% 16,53.436
CHPÖZLEM DEMİR% 4,67973
SAADETSEMİH SARAÇ% 2,64549
İYİ PARTİCEBRAİL UYGUR% 1,33278
DEVA PARTİSİSAMİ BİLİCİ% 0,93194
DİĞER% 0,93193
ZAFER PARTİSİŞAHİN GÜNKAYA% 0,48100
HÜDA PARERHAN SEVMİŞ% 0,3572
HKPMUSTAFA SUNUCU% 0,1327
BTPHACER DİDEM ERDOĞDU% 0,1327
MİLLETMEHMET UÇUCU% 0,048
MERAM

Açılan Sandık Oranı : % 90,40
Katılım Oranı : % 72,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA KAVUŞ% 49,8175.279
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÖZERDEM% 26,1739.552
CHPBAHAR ALTAY ÇAÇIK% 8,3612.636
ZAFER PARTİSİEMİNE BİNNUR BULGAN% 4,366.583
SAADETMUSA BİZİM% 3,234.876
BÜYÜK BİRLİKKEVSER TOPAL% 3,054.612
İYİ PARTİİBRAHİM ADNAN UYARARSLAN% 1,82.713
DEM PARTİHIDIR GÜMÜŞ% 0,58876
DEVA PARTİSİCANAN CEYLAN TEZCAN% 0,5757
MEMLEKETHAMDİ AK% 0,4598
DİĞER% 0,37555
HÜDA PARFIRAT YÜZKAN% 0,29437
BTPTAHİR ARIÇ% 0,23351
DSPBARIŞ UĞUZ% 0,18269
DPZELİHA TENİKECİER% 0,14211
TKPLÜTFİ DİLEK% 0,12186
TİPZÜLEYHA TÜRKSEVER% 0,11166
MİLLETYAKUP ALTINTOP% 0,08127
ANAPMUSTAFA MALAS% 0,0697
HKPFADİME ÖZER% 0,0692
BAĞIMSIZMEHMET ERİKOĞLU% 0,0579
MİLLİ YOLTUĞBA TÜMENTÜMÜR% 0,0569
SARAYÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 50,65
Katılım Oranı : % 85,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNAFİZ SOLAK% 37,213.022
BAĞIMSIZHASAN KOÇAŞ% 33,032.682
YENİDEN REFAHNECATİ KOÇ% 17,181.395
SAADETSALİH ÜLKER% 6,17501
DEVA PARTİSİMAHPEYKER FERYAL KARÇA% 2,93238
BTPNİYAZİ TAYFUR% 1,61131
ZAFER PARTİSİGÜLLALE KÖZ% 0,9476
DEM PARTİSÜLEYMAN ÇORUM% 0,3226
HÜDA PARSALİH CİHAN% 0,2117
DPALİ AYVAZ% 0,1714
MİLLETBAYRAM TUTAR% 0,1311
DİĞER% 0,18
SELÇUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 97,53
Katılım Oranı : % 70,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET PEKYATIRMACI% 45,35142.438
YENİDEN REFAHALİ KEMAL KARA% 26,783.851
CHPAHMET ZİYA GÜNEŞ% 9,8630.960
ZAFER PARTİSİAHMET DİKİCİ% 5,7618.094
SAADETMUSTAFA İSEN% 3,4710.892
İYİ PARTİMEHMET UĞUR% 2,628.235
BÜYÜK BİRLİKHAKAN ER% 2,146.713
DEM PARTİAHMET NERGİZ% 1,564.903
DEVA PARTİSİMEHMET SUMAK% 0,631.980
MEMLEKETMEHMET KOÇER% 0,461.458
HÜDA PARHASAN YILMAZ% 0,28872
BTPSÜRREYYA BAŞARAN% 0,26823
TİPADEN BABİR% 0,18575
TKPREFİKA POLAT% 0,16499
ANAPHULİSİ GÜNGÖR% 0,14459
DPTUNCER YILDIRIM% 0,14436
MİLLETMUSTAFA İNCE% 0,11345
DİĞER% 0,06199
HKPGÖKHAN KUŞÇU% 0,06179
MİLLİ YOLAHMET MİTAT SİPER% 0,06178
SEYDİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 94,41
Katılım Oranı : % 84,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHASAN USTAOĞLU% 34,4313.146
AK PARTİABDULMUTTALİP DEMİREL% 30,5111.647
DPABDULKADİR ÇAT% 25,789.841
YENİDEN REFAHMEVLÜT ÇENESİZ% 3,721.419
DİĞER% 2,07789
SAADETHARUN ERKAN% 1,46556
İYİ PARTİMEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ% 0,69265
ZAFER PARTİSİGONCA AKGÜNGÖR% 0,32124
MİLLETHÜSEYİN ABDULLAHOĞLU% 0,2596
DEVA PARTİSİALİ GEÇER% 0,2181
DEM PARTİFATMA GÜRLEK% 0,1765
BTPZERRİN KARADEMİR% 0,1661
HÜDA PARAYHAN KILIÇ% 0,1454
TKPZEHRA FİLİZ DEMİRAYAK% 0,0933
TAŞKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ACAR% 52,362.229
BÜYÜK BİRLİKHASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ% 36,011.533
GELECEK PARTİSİEMİN TEZCAN% 8,57365
YENİDEN REFAHFATİH KARABAY% 1,668
ZAFER PARTİSİHÜRKAN BAYRAM% 0,417
DİĞER% 0,2812
DEVA PARTİSİDİLEK BESTİL% 0,2611
BAĞIMSIZMEHMET KOÇAK% 0,2410
BTPNUREDDİN ÜNVEREN% 0,146
HÜDA PARÖZCAN SAYAN% 0,073
MİLLETMUSTAFA YILDIZ% 0,073
TUZLUKÇU

Açılan Sandık Oranı : % 91,30
Katılım Oranı : % 89,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURETTİN AKBUĞA% 53,112.074
AK PARTİNEVZAT KOLAŞ% 42,21.648
DİĞER% 2,182
YENİDEN REFAHÜMİT DEMİR% 1,6464
SAADETTAHA YASİN YAZICI% 0,3614
ZAFER PARTİSİFURKAN DURAN% 0,2610
MİLLETİLKER YALÇIN% 0,135
BTPÖMER KÜÇÜKİBİŞ% 0,14
HÜDA PARBİLAL ŞİMŞEK% 0,14
YALIHÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 57,14
Katılım Oranı : % 84,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET ALİ YILMAZ% 58,08320
AK PARTİHASAN KOÇER% 37,75208
İYİ PARTİŞİNASİ BERKAY OLGUN% 1,458
SAADETSERKAN KARAGÖZ% 1,277
ZAFER PARTİSİFURKAN TEMİZ% 0,553
HÜDA PARBİLAL TUNÇ% 0,543
DEVA PARTİSİAHMET KARAASLAN% 0,362
YUNAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSUBHAN GÜNALTAY% 38,834.541
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH EMRE DEMİRHAN% 34,063.983
YENİDEN REFAHALİ SEVER% 14,681.716
CHPŞEVKET TUROĞLU% 8,11948
MİLLİ YOLABDULLAH ÇAMLICA% 1,93226
DEM PARTİMEHMET NECATİ DURSUN% 0,6475
SAADETTALHA APA% 0,4451
DEVA PARTİSİMUSTAFA YAYLA% 0,3238
ZAFER PARTİSİALİ OSMAN BULGUR% 0,3237
MEMLEKETALİ ÖZKARA% 0,2732
BTPTURAN UZUN% 0,1922
MİLLETMUSTAFA YAKIN% 0,1315
HÜDA PARMUHAMMED ÖZELÇİ% 0,089

Kaynak: AA

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