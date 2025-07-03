MSB\'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının etkili, önleyici ve güvenlik politikası doğrultusunda milli güvenlikle varlığa yönelik tüm tehditleri bertaraf etmeye, birçok coğrafyada üstlendiği etkin rollerle küresel güvenlik mimarisine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizen Aktürk, "Devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada, 3 PKK'lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda tespit edilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirilmiştir." dedi.

Hudutlarda üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Son bir hafta içerisinde, 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 203 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, yakalananların sayısı 3 bin 83 olmuştur. Son bir haftada engellenen 933 şahısla birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 40 bin 903'e ulaşmıştır. Suriye harekat alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 176, Menbic bölgesinde ise 212 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir."

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barış ile istikrarına önemli katkılar sağlamayı sürdürdüğünü belirtti.

Somali'nin Milli Günü'nü kutlayan Aktürk, "Tek ve Birleşik Libya" hedefi doğrultusunda, ulusal birliğin en kısa zamanda tesis edilmesinin desteklendiği Libya'nın Doğu tarafından üç askeri teknik heyetin 15-28 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret ederek çeşitli karargah, birlik ve eğitim kurumlarında incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Tuğamiral Aktürk, Libya'da görev yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucu 27 Haziran'da şehit olan Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden'e de rahmet diledi.

" İsrail'in katliamları son bulmalı"

Aktürk, İsrail yönetiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın gözü önünde uluslararası hukuku ve insani değerleri yok sayan saldırı ve toplu katliamlarının son bulması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in, insani yardım bekleyen sivillere yönelik son dönemde yoğunlaşan saldırılarının insanlıkla ve hukuki değerlerle bağdaşmadığının altını çizen Aktürk, Gazze'de yaşanan trajedinin bir an evvel son bulması için insani yardımlara izin verilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanmasının önceliklerinin olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, üyeliğinin 73'üncü yılında, NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmaya, aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olmaya devam ettiğini dile getiren Aktürk, Türkiye'nin, NATO Kuvvet Modeline, harekat ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasındaki konumunu sürdürdüğünü ifade etti.

NATO Müttefik Mukabele Kuvveti kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren, "Hava Komuta Kontrol Unsuru" görevi Eskişehir'de konuşlu Müşterek Kuvvet Hava Unsur Komutanlığınca (TUR JFAC), Amfibi Görev ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevi ise ilk kez Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir yıl süreyle üstlenildiğini anımsatan Aktük, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, NATO Kuvvet Yapısı kapsamında deniz harekat alanında yeni teşkil edilen beş Görev Kuvveti komutanlığından biri olan ve bir yıldır Deniz Kuvvetlerimiz tarafından deruhte edilen Akdeniz Görev Kuvveti Komutanlığı (CTF MED) görevi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızda 1 Temmuz'da gerçekleştirilen törenle Fransa Deniz Kuvvetlerine devredilmiştir. Ayrıca, 6 aydır büyük bir başarı ile yürüttüğümüz NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) Komuta Devir Teslim Töreni yarın Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilecek ve her iki görev grubunun komutası İtalya'ya devredilecektir."

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Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın, yarın Belçika'da düzenlenecek NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nın (SACEUR) devir-teslim törenine katılacağını belirtti.

Türkiye- Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı kapsamında, 5'inci Kolordu Komutanının, Yunanistan D Kolordusu Komutanını 8-9 Temmuz'da İskeçe'de ziyaret edeceğini aktaran Aktürk, Yunanistan Donanma Komutanının ise Donanma Komutanlığını 9-10 Temmuz'da Gölcük'te ziyaret edeceğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sayısı ve kapsamı her geçen yıl yapılan tatbikatlarla karada, denizde, havada ve siber alandaki etkinliğinin arttığını ifade eden Aktürk, 23 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı bugün sona ereceğini kaydetti.

Aktürk, 23 Haziran'da başlayan ve Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Eğitiminin ise yarın sona ereceğini belirterek, şunları ifade etti:

"30 Haziran- 11 Temmuz tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta düzenlenen Sea Breeze-II tatbikatına iştirak edilmekte, 7-18 Temmuz tarihleri arasında ise Konya'da Türkiye- Katar Ilgın Karma Hava Harekatı Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır. '7'nci Türkiye- Pakistan Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı' 1 Temmuz'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında icra edilmiştir. 7-11 Temmuz tarihleri arasında, NATO üyesi 17 ülkeden 149 personelin katılacağı 'Steadfast Dart 26 Tatbikatı Ana Planlama Konferansı (MPC)' İstanbul Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığımızda yapılacaktır. 8-10 Temmuz tarihleri arasında Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlarının katılımıyla Romanya'da, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM BLACK SEA) Koordinasyon Toplantısı ve devir-teslim töreni icra edilecek ve Görev Grubu'nun komutası 9 Temmuz'da Bulgaristan tarafından Romanya'ya devredilecektir. İskenderun'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu' kapsamında İskenderun'da 5 Temmuz'da muharip uçak geçişi, SOLOTÜRK tarafından 'Baltık Uluslararası Hava Gösterileri' kapsamında 5-6 Temmuz'da Letonya'da gösteri uçuşu yapılması planlanmaktadır."

"TSK güvenlik kapasitesini her geçen gün arttırıyor"

Tuğamiral Aktürk, 22-29 Haziran arasında 18 ülkenin katılımıyla Almanya'da düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) 38'inci Dünya Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan TSK Spor Gücü Erkek Güreş Takımını ve madalya elde eden sporcuları tebrik etti.

Aktürk, 23-29 Haziran arasında Norveç'te düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Atış Şampiyonası'nda Standart Tüfek Erkekler Kategorisinde Dünya 2'ncisi olan ve Askeri Çabuk Tüfek Erkekler Kategorisinde Türkiye rekorunu kırarak madalya kazanan sporcuyu da bir kez daha tebrik ettiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, modern ve güçlü savunma ile güvenlik kapasitesini her geçen gün arttırdığına işaret eden Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda 5,56 milimetre Hafif Makineli Tüfek ile Sırt Tipi Karıştırma Sistemi muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını belirtti.

Aktürk, Bakanlığa bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracının (İDA), 28 Haziran'da TCG ANADOLU'dan kalkan Bayraktar TB-3 İHA ile entegre şekilde kumanda edilerek yapılan atışla hedefi tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Öğrenci ve personel temini

Personel ve askeri öğrenci alım ile temin faaliyetlerinin planlandığı gibi devam ettiğini dile getiren Aktürk, 1 Temmuz'da başlayan Milli Savunma Üniversitesi "2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri"nin 29 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılacak adayların 25 Ağustos'a kadar Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebileceğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Diğer yandan bugün başlayan, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini başvuruları 16 Temmuz'a, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Temini başvuruları 20 Temmuz'a kadar devam edecektir. Bilindiği üzere 'Bedelli Askerlik' tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. 2025 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacaktır."

"Mutabakat Muhtırası hakkaniyetle hazırlanmıştır"

MSB kaynakları, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO Liderler Zirvesi'nin 2026'da Milli Savunma Bakanlığının yeni karargahı olacak Ay Yıldız yerleşkesinde yapılacağına dair haberlerin sorulması üzerine kaynaklar, "2026 yılında Türkiye'de icra edilecek NATO liderler zirvesinin Ankara'da Ay Yıldız yerleşkesinde yapılacağı basında yer almıştır. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının konuşlanacağı Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi'nin 1'inci etap işleri (kaba inşaat) yüzde 92 oranında tamamlanmıştır. TOKİ Başkanlığı tarafından 2'nci etap işleri içeren ihale yapılmış ve yüklenici firma tarafından çalışmalara başlanmıştır. Zirvenin nerede yapılacağının takdiri Sayın Cumhurbaşkanımızdadır." şeklinde konuştu.

Bakanlık kaynakları, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde, Türkiye ve Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını hedef alan ifadeler için şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırası uluslararası deniz hukuku kurallarına riayet edilerek hakkaniyet çerçevesinde her iki ülkenin de haklarını muhafaza edecek şekilde hazırlanmıştır. Mutabakat Muhtırası, hem ülkemiz hem de Libya tarafından BM'ye bildirilmiştir. Yunanistan ve GKRY'nin tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda Mutabakat Muhtıramızın 'hukuksuz' olarak nitelendirilmesi tarafımızca kabul edilmemektedir. Yapılan Mutabakat Muhtırası ana karalar arası ortay hat, kapatmama ilkesi ve hakkaniyet ilkesine uygun olarak belirlenmiştir. Libya ile denizcilik konularındaki işbirliğimiz Mutabakat Muhtıramız çerçevesinde geliştirilerek sürdürülmeye devam edecektir."