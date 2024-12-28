Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı

Mustafa Demir: Arif Bey diyor ki, 'Nevzat'a hiç değer vermezdim, ahlakı hoş değildi.' Ama Salim ile araları bir dönem iyiymiş. Herkes organizasyon yapıyorsa, neden ifadede 'Nevzat ile Salim'in arası iyiydi' desinler? Bu dosyanın karmaşık hale gelmesinin sebebi hiçbir şey açıklamaması. Sürekli yeni yalanlar söylüyor. Söyle artık battaniye falan almadığını. Ama DNA ile bağlantı kurması gerektiğini o da biliyor.