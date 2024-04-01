MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|123
|Toplam Seçmen
|:
|39.698
|Açılan Sandık
|:
|123
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|31.391
|Geçerli Oy
|:
|30.134
|Katılım Oranı
|:
|% 79,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|METİN GÜRBÜZ
|% 49,36
|14.875
|AK PARTİ
|YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
|% 39,42
|11.877
|İYİ PARTİ
|SERPİL ÜNLÜTÜRK
|% 4,89
|1.474
|YENİDEN REFAH
|METE ÇAĞDAŞ
|% 2,07
|624
|ZAFER PARTİSİ
|SİNAN KORKUT
|% 1,07
|322
|BAĞIMSIZ
|FATİH ŞANLAN
|% 0,69
|207
|SAADET
|BARBAROS BALTACI
|% 0,63
|191
|HÜDA PAR
|NAİL YALÇIN
|% 0,54
|162
|BTP
|ŞENOL ŞENSOY
|% 0,35
|106
|TKP
|EMİNE ARZU KAYHAN
|% 0,2
|60
|BAĞIMSIZ
|OYA ASAK
|% 0,18
|54
|DEM PARTİ
|SEDEF KARAKURT
|% 0,15
|45
|VATAN PARTİSİ
|SEBAHATTİN CANİK
|% 0,12
|36
|DP
|ORHAN SARI
|% 0,07
|21
|TKH
|ERİMCAN YILMAZ
|% 0,06
|19
|DEVA PARTİSİ
|METİN KANDEMİR
|% 0,06
|19
|DSP
|YAŞAR TÜRKEŞ
|% 0,06
|17
|HAK-PAR
|MUSTAFA KORUCU
|% 0,04
|13
|MİLLET
|MEHMET KARAGÖZ
|% 0,04
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAYRETTİN KAYA
|% 53,19
|3.885
|MHP
|MURAT AKIN
|% 21,18
|1.547
|AK PARTİ
|ASLAN ÖZDEMİR
|% 19,39
|1.416
|YENİDEN REFAH
|ERGÜN KAYA
|% 2,74
|200
|İYİ PARTİ
|BÜLENT AKYOL
|% 1,78
|130
|SAADET
|MURAT YILDIZ
|% 1,39
|102
|BTP
|NEVZAT ALTUN
|% 0,33
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HASAN KARA
|% 37,74
|5.955
|MHP
|MURAT MUSLU
|% 25,99
|4.101
|AK PARTİ
|FERHAT YILDIZ
|% 24,81
|3.915
|CHP
|AYŞE MELEK GÜNAL
|% 5,6
|883
|İYİ PARTİ
|ADEM IŞIK
|% 3,48
|549
|SAADET
|RAMAZAN BAŞ
|% 1,8
|284
|BTP
|AHMET AVCI
|% 0,25
|40
|HKP
|BAYRAM ÇAKIR
|% 0,18
|29
|DSP
|DAVUT ÇALHAN
|% 0,15
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ADNAN ACAR
|% 56,11
|468
|CHP
|REMZİ AY
|% 37,17
|310
|MHP
|ERDAL KOŞAR
|% 5,28
|44
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR ŞİMŞEK
|% 0,72
|6
|SAADET
|BEKİR AYDIN
|% 0,6
|5
|BTP
|ZEYD ÇÖLMEKCİ
|% 0,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECMETTİN ERMİŞ
|% 37,12
|1.655
|BÜYÜK BİRLİK
|FEHMİ DALKILIÇ
|% 29,52
|1.316
|MHP
|ZAFER ELKOVAN
|% 23,24
|1.036
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜNDÜZ
|% 4,46
|199
|SAADET
|TAHİR ŞAHİN
|% 2,69
|120
|CHP
|MUSTAFA EKER
|% 2,54
|113
|BTP
|HÜSEYİN GÜL
|% 0,43
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET UZUN
|% 37,93
|907
|CHP
|HÜSNÜ YANGÖZ
|% 33,29
|796
|BAĞIMSIZ
|RIDVAN AYDIN
|% 13,05
|312
|MHP
|MUSTAFA KALYONCU
|% 7,11
|170
|DEVA PARTİSİ
|CEVDET YEŞİL
|% 3,97
|95
|BTP
|NAFİYE BEKTAŞ
|% 2,39
|57
|SAADET
|HAKAN ÇAKIR
|% 1,21
|29
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM ÖZAN
|% 0,8
|19
|HÜDA PAR
|NEJDET GÜLŞEN
|% 0,25
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OSMAN BELOVACIKLI
|% 53
|6.394
|AK PARTİ
|HÜSEYİN YÜKSEK
|% 33,75
|4.071
|MHP
|MUSTAFA ÖZ
|% 5,58
|673
|YENİDEN REFAH
|ÖMER TUGAY YILMAZ
|% 5,21
|629
|İYİ PARTİ
|YAVUZ YİĞİT
|% 1,2
|145
|SAADET
|HÜSEYİN ŞEKER
|% 0,67
|81
|BTP
|NECLA KESKİN KUL
|% 0,18
|22
|DSP
|MUSTAFA ENGİN KARAKURT
|% 0,16
|19
|HKP
|TOLGA ÜNAL
|% 0,16
|19
|HÜDA PAR
|ESRA DALGA
|% 0,09
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FERDİ CANOĞLU
|% 54,01
|485
|AK PARTİ
|HASAN PEKER
|% 41,54
|373
|İYİ PARTİ
|ORHAN YILDIRIM
|% 1,67
|15
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT GÜLEN
|% 1,34
|12
|SAADET
|ŞABAN ŞAHİN
|% 0,56
|5
|DP
|İBRAHİM KANBER
|% 0,33
|3
|BAĞIMSIZ
|MURAT ORHAN
|% 0,33
|3
|DSP
|TALİH ERK
|% 0,22
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSEL ŞAHİN
|% 51,24
|1.987
|MHP
|SATI GÜREL
|% 30,69
|1.190
|CHP
|ÜMÜT DEMİR
|% 14,39
|558
|YENİDEN REFAH
|HAŞİM ATALAY
|% 3,04
|118
|SAADET
|METİN ÖZGEN
|% 0,46
|18
|BTP
|TEKİN KÜPELİ
|% 0,18
|7
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Alanyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta yenilmeyerek üçer beraberlik ve galibiyet elde etti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk evde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Polis cinayet şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Antalya'nın farklı noktalarında iftar yemekleri dağıtmaya devam ediyor. Mobil Aşevi Tırı ve Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ikramlarla binlerce kişiye yemek dağıtılıyor.
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yerel seçimlerde tekrar seçilmesinin başarısını Muhittin Böcek başkan ve diğer yol arkadaşlarına bağladı. Geyikçi, Antalya genelinde CHP'nin 16 belediye kazandığını da belirtti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde Ayşe Yılmaz Gönen, Sarıgöl merkezin ilk kadın muhtarı olarak seçildi. Gönen, seçim öncesi projeleri arasında öğrencilere burs desteği, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımların adil dağıtımı ve bir çocuk bir dilek projesi gibi çalışmaları olduğunu belirtti.
Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Tataruşağı Mahallesi Kırıkköprü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
31 Mart seçimlerinde vatandaşlar oy pusulalarının fazlalığı ve uzun oluşları nedeniyle zor anlar yaşarken, kabinde ön tarafa doğru dizilen muhtar aday pusulalarının fark edilmediği ve zarflara yerleştirilmedikleri ortaya çıktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarda muhtarlık pusulalarını reklam broşürü sanıp zarfa atmak yerine ceplerine koyup evlerine getirdiğini yazdı.
Kuveyt'te Pazar günü kurulan dünyanın en büyük ışıklandırılmış çelik hilal heykeli, Ahmadi Valiliği'ndeki Al-Kout Alışveriş Merkezi'nde yer alıyor ve yüksekliği 15 metre olarak ölçüldü. Heykel, Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğuna otomobil çarptı. Kazada, anne hayatını kaybederken çocuklar yaralandı. Sürücü gözaltına alınırken, polis soruşturma başlattı.
Bir sığınmacının sokak röportajını alıntılayarak seçim sonuçlarını yorumlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'de biraz daha kalacaksın anlaşılan. Türk halkı dün verdiği oylar ile senin gitmeni öncelikli mesele olarak görmediğini gösterdi. Hatta önümüzdeki süreçte dünyanın dört bir yanından arkadaşların da ülkemize gelmeye devam edecek. Her gelen zaten gittikçe azalan kaynaklarımızı kullanacak" ifadelerine yer verdi.
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