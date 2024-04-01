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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 14:01  Güncelleme: 14:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 123
Toplam Seçmen : 39.698
Açılan Sandık : 123
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 31.391
Geçerli Oy : 30.134
Katılım Oranı : % 79,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMETİN GÜRBÜZ% 49,3614.875
AK PARTİYAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU% 39,4211.877
İYİ PARTİSERPİL ÜNLÜTÜRK% 4,891.474
YENİDEN REFAHMETE ÇAĞDAŞ% 2,07624
ZAFER PARTİSİSİNAN KORKUT% 1,07322
BAĞIMSIZFATİH ŞANLAN% 0,69207
SAADETBARBAROS BALTACI% 0,63191
HÜDA PARNAİL YALÇIN% 0,54162
BTPŞENOL ŞENSOY% 0,35106
TKPEMİNE ARZU KAYHAN% 0,260
BAĞIMSIZOYA ASAK% 0,1854
DEM PARTİSEDEF KARAKURT% 0,1545
VATAN PARTİSİSEBAHATTİN CANİK% 0,1236
DPORHAN SARI% 0,0721
TKHERİMCAN YILMAZ% 0,0619
DEVA PARTİSİMETİN KANDEMİR% 0,0619
DSPYAŞAR TÜRKEŞ% 0,0617
HAK-PARMUSTAFA KORUCU% 0,0413
MİLLETMEHMET KARAGÖZ% 0,0412
AYANCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYRETTİN KAYA% 53,193.885
MHPMURAT AKIN% 21,181.547
AK PARTİASLAN ÖZDEMİR% 19,391.416
YENİDEN REFAHERGÜN KAYA% 2,74200
İYİ PARTİBÜLENT AKYOL% 1,78130
SAADETMURAT YILDIZ% 1,39102
BTPNEVZAT ALTUN% 0,3324
BOYABAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN KARA% 37,745.955
MHPMURAT MUSLU% 25,994.101
AK PARTİFERHAT YILDIZ% 24,813.915
CHPAYŞE MELEK GÜNAL% 5,6883
İYİ PARTİADEM IŞIK% 3,48549
SAADETRAMAZAN BAŞ% 1,8284
BTPAHMET AVCI% 0,2540
HKPBAYRAM ÇAKIR% 0,1829
DSPDAVUT ÇALHAN% 0,1524
DİKMEN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADNAN ACAR% 56,11468
CHPREMZİ AY% 37,17310
MHPERDAL KOŞAR% 5,2844
YENİDEN REFAHYAŞAR ŞİMŞEK% 0,726
SAADETBEKİR AYDIN% 0,65
BTPZEYD ÇÖLMEKCİ% 0,121
DURAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECMETTİN ERMİŞ% 37,121.655
BÜYÜK BİRLİKFEHMİ DALKILIÇ% 29,521.316
MHPZAFER ELKOVAN% 23,241.036
YENİDEN REFAHADEM GÜNDÜZ% 4,46199
SAADETTAHİR ŞAHİN% 2,69120
CHPMUSTAFA EKER% 2,54113
BTPHÜSEYİN GÜL% 0,4319
ERFELEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET UZUN% 37,93907
CHPHÜSNÜ YANGÖZ% 33,29796
BAĞIMSIZRIDVAN AYDIN% 13,05312
MHPMUSTAFA KALYONCU% 7,11170
DEVA PARTİSİCEVDET YEŞİL% 3,9795
BTPNAFİYE BEKTAŞ% 2,3957
SAADETHAKAN ÇAKIR% 1,2129
YENİDEN REFAHİBRAHİM ÖZAN% 0,819
HÜDA PARNEJDET GÜLŞEN% 0,256
GERZE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN BELOVACIKLI% 536.394
AK PARTİHÜSEYİN YÜKSEK% 33,754.071
MHPMUSTAFA ÖZ% 5,58673
YENİDEN REFAHÖMER TUGAY YILMAZ% 5,21629
İYİ PARTİYAVUZ YİĞİT% 1,2145
SAADETHÜSEYİN ŞEKER% 0,6781
BTPNECLA KESKİN KUL% 0,1822
DSPMUSTAFA ENGİN KARAKURT% 0,1619
HKPTOLGA ÜNAL% 0,1619
HÜDA PARESRA DALGA% 0,0911
SARAYDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFERDİ CANOĞLU% 54,01485
AK PARTİHASAN PEKER% 41,54373
İYİ PARTİORHAN YILDIRIM% 1,6715
YENİDEN REFAHMAHMUT GÜLEN% 1,3412
SAADETŞABAN ŞAHİN% 0,565
DPİBRAHİM KANBER% 0,333
BAĞIMSIZMURAT ORHAN% 0,333
DSPTALİH ERK% 0,222
TÜRKELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSEL ŞAHİN% 51,241.987
MHPSATI GÜREL% 30,691.190
CHPÜMÜT DEMİR% 14,39558
YENİDEN REFAHHAŞİM ATALAY% 3,04118
SAADETMETİN ÖZGEN% 0,4618
BTPTEKİN KÜPELİ% 0,187

Kaynak: AA

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