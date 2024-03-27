Liderlerin 31 Mart'ta oy kullanacakları yerler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Liderlerin 31 Mart'ta oy kullanacakları yerler belli oldu

Geniş Video İzle

Türkiye'de 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda, CHP lideri Özgür Özel Manisa Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy kullanacak.

27.03.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart Pazar günü ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirlemek üzere yapılacak seçimde liderlerin oy verecekleri yerler açıklandı.

ERDOĞAN İSTANBUL'DA, ÖZEL MANİSA'DA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Fatih'teki Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde 1245 numaralı sandıkta oy verecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak.

BAHÇELİ VE AKŞENER ANKARA'DA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandığa gidecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokulu'nda oyunu kullanacak. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Ankara'daki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda oy verecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Çankaya Lisesi'nde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Etimesgut'un Fatih Sultan Mahallesi'ndeki Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde oy kullanacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balgat Binnaz Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Yaşamkent Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oyunu verecek.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul'da Beşiktaş Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'nda sandık başına gidecek.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan'daki Göktürk Mahallesi'nde; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu verecek.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal memleketi Afyonkarahisar'da sandık başına gidecek. Uysal, merkez Selçuklu İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Ünalan Mahallesi Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sandığa gidecek.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI

Üç büyükşehrin belediye başkan adaylarının oy kullanacakları yerler de belli oldu. Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanacak.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Kağıthane İmece İlkokulu'nda sandığa gidecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda oyunu kullanacak.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Karargahtepe Mahallesi Kocatepe İlkokulu'nda oy verecek.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu'nda, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da Karşıyaka'da Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda sandığa gidecek.

Liderlerin 31 Mart\'ta oy kullanacakları yerler belli oldu
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Ankara, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liderlerin 31 Mart'ta oy kullanacakları yerler belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sivas Gürün'de Tır Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
    12:38 Sivas Gürün'de Tır Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

    Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen tır kazasında, yan yatan tırın dorsesinde bulunan alçıpanlar otomobilin üzerine devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu Kayseri-Malatya karayolu kısa süreliğine kapanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Çanakkale'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı
    12:38 Çanakkale'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

    Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, akaryakıt istasyonu önünde çarpışan araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ezine Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • ASO Başkanı: İthalatı Azaltacak Önlemler Almalıyız
    12:37 ASO Başkanı: İthalatı Azaltacak Önlemler Almalıyız

    Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin ithal ettiği önemli girdilerin yerli olarak üretilmesi için tedbir alınması gerektiğini belirtti. Ardıç, yerel seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin daha kapsayıcı tedbirler alması gerektiğini ve önemli dış pazarlardaki durgunluğun ihracatı baskıladığını ifade etti. Ayrıca, tarım sektörünün milli güvenlik meselesi olarak kabul edilmesi gerektiğini ve sözleşmeli tarım modeline geçilmesi gerektiğini vurguladı. Ardıç, Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımında geride kaldığını ve ithal ikamesi politikası izlemesi gerektiğini de belirtti.

  • Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
    12:36 Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

    Van'da kalp rahatsızlığı olan bir bebek, tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi görecektir.

  • Giresun'da Kabuklu Fındık Fiyatı Düştü
    12:36 Giresun'da Kabuklu Fındık Fiyatı Düştü

    Giresun'da serbest piyasada 140 liranın üstüne çıkan kabuklu fındık fiyatı 125 liraya geriledi. Fındık karanfil sayımı ile tahmini fındık rekoltesinin bu yıl 850 bin ton olacağı söylentisi bu düşüşte etkili oldu.

  • Gaziantep'te görme engellilere EKPSS hazırlık kursu
    12:35 Gaziantep'te görme engellilere EKPSS hazırlık kursu

    Gaziantep Ezogelin Şahinbey Halk Eğitim Merkezi'nde görme engellilere yönelik açılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursunda 12 engelli öğrenci başarıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Haftanın 5 günü ücretsiz eğitim alan kursiyerler, 28 Nisanda yapılacak sınavlarda başarılı olarak yeni bir hayata adım atmayı hedefliyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Öztürk, görme engellilerin eğitim olanaklarından eşit düzeyde yararlanmalarının önemine vurgu yaparak, kursun amacının görme engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve hayallerindeki mesleklere hazırlamak olduğunu belirtti.

  • Isparta'da bir otelde konaklayan yaşlı kadın odasında ölü bulundu
    12:34 Isparta'da bir otelde konaklayan yaşlı kadın odasında ölü bulundu

    Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan bir otelde konaklayan Emine Gelir (67), odasında hareketsiz bir şekilde bulundu. Otel yetkilileri durumu bildirerek sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Yapılan incelemenin ardından Gelir'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

  • Fatih'te kadını darp eden telefoncunun dükkanı mühürlendi
    12:33 Fatih'te kadını darp eden telefoncunun dükkanı mühürlendi

    Fatih'te tartıştığı kadını darp eden dükkan sahibinin iş yeri gece saatlerinde bir grup tarafından talan edildi. Daha sonra dükkan, belediye ekipleri tarafından mühürlenerek ruhsatı iptal edildi.

  • Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Yaban Hayvanlarına Tedavi ve Rehabilitasyon
    12:32 Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Yaban Hayvanlarına Tedavi ve Rehabilitasyon

    Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) bölgedeki yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonları yapılmaktadır. Merkezde tedavi altına alınan hayvanlar, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılmaktadır. Avcılar tarafından vurulan yaban hayvanlarına dikkat çeken yetkililer, bu hayvanların eko sistemde önemli bir denge unsuru olduğunu ve silah kullanılmaması gerektiğini belirtmektedir.

  • Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
    12:32 Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

    İstanbul Şişli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu maddeyi kalem ve elektronik sigara içine gizleyen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2 ecstasy, 10.5 gram metamfetamin ve 55.3 gram ketamin ele geçirildi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 32.414'e yükseldi
    12:32 Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 32.414'e yükseldi

    Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32.414'e ulaştı.


12:22 Almanya’ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri’nden tepki Almanya'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri'nden tepki
11:29 İsrailli vekilden Netanyahu’ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman İsrailli vekilden Netanyahu'ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman
10:16 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Avusturya’da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git TFF Başkanı Büyükekşi'ye Avusturya'da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git
10:11 İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun afişleri Birçok yere asıldı İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun afişleri! Birçok yere asıldı
09:47 Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi’ni harekete geçirdi Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi
12:05 Göçmen kaçakçılarına Kalkan-17 Operasyonu Göçmen kaçakçılarına Kalkan-17 Operasyonu
11:35 Antalya’da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı
10:34 Sancaktepe’de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor Sancaktepe'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor
10:32 Nusret’in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı 5 kişi yakalandı Nusret'in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı! 5 kişi yakalandı
09:50 Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti
09:37 PKK yandaşları Hannover’deki Türk Başkonsolosluğu’na taş ve sopalarla saldırdı PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na taş ve sopalarla saldırdı
09:19 Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum
08:37 Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 12:38:32. #1.11#
SON DAKİKA: Liderlerin 31 Mart'ta oy kullanacakları yerler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement