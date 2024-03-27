Liderlerin 31 Mart\'ta oy kullanacakları yerler belli oldu

ASO Başkanı: İthalatı Azaltacak Önlemler Almalıyız

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin ithal ettiği önemli girdilerin yerli olarak üretilmesi için tedbir alınması gerektiğini belirtti. Ardıç, yerel seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin daha kapsayıcı tedbirler alması gerektiğini ve önemli dış pazarlardaki durgunluğun ihracatı baskıladığını ifade etti. Ayrıca, tarım sektörünün milli güvenlik meselesi olarak kabul edilmesi gerektiğini ve sözleşmeli tarım modeline geçilmesi gerektiğini vurguladı. Ardıç, Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımında geride kaldığını ve ithal ikamesi politikası izlemesi gerektiğini de belirtti.