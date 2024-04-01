TEKİRDAĞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.705
|Toplam Seçmen
|:
|872.507
|Açılan Sandık
|:
|2.700
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,82
|Kullanılan Oy
|:
|678.028
|Geçerli Oy
|:
|653.117
|Katılım Oranı
|:
|% 77,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CANDAN YÜCEER
|% 50,12
|327.346
|AK PARTİ
|CÜNEYT YÜKSEL
|% 35,6
|232.527
|DEM PARTİ
|SADİ ÖZDEMİR
|% 3,47
|22.670
|YENİDEN REFAH
|FİLTEKİN ŞEN
|% 3,34
|21.825
|İYİ PARTİ
|MEHMET İLKER ATASEVER
|% 3,11
|20.286
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH ALTINTAŞ
|% 1,97
|12.877
|MEMLEKET
|BARIŞ TUNCA
|% 0,36
|2.348
|GELECEK PARTİSİ
|AHMET AKÇAY
|% 0,36
|2.326
|DİĞER
|% 0,34
|2.201
|DSP
|İLHAN GÜZELGÜN
|% 0,22
|1.465
|BTP
|İLYAS SABANCI
|% 0,17
|1.119
|TKP
|EMİR AHMET ARDA
|% 0,15
|995
|HÜDA PAR
|CEMAL ÇINAR
|% 0,13
|871
|EMEP
|TUNCAY SAĞIROĞLU
|% 0,12
|797
|DP
|ZAFER İNANDILAR
|% 0,12
|768
|BAĞIMSIZ
|ŞİMŞEK NİŞANCİ
|% 0,09
|558
|VATAN PARTİSİ
|ERTUĞRUL ORTA
|% 0,08
|550
|MİLLET
|SEYFETTİN ÖZYURT
|% 0,07
|448
|AP
|İSA IŞIK
|% 0,07
|438
|HAK-PAR
|VEYSİ TETİK
|% 0,06
|397
|TKH
|CEM SOLMAZ
|% 0,05
|305
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP AKAY
|% 43,23
|45.087
|AK PARTİ
|ABDULLAH ÖĞE
|% 33,75
|35.208
|DEM PARTİ
|TELLİ YARDIMCI
|% 8,75
|9.124
|İYİ PARTİ
|YASEMİN ALTIN ERSEÇKİN
|% 4,11
|4.287
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÇAKI
|% 3,08
|3.217
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN DURUŞ
|% 1,72
|1.796
|BAĞIMSIZ
|AKTAŞ GÜLER
|% 1,14
|1.192
|BAĞIMSIZ
|AHMET YILDIZ
|% 0,97
|1.008
|BÜYÜK BİRLİK
|TURAN DEMİRCAN
|% 0,48
|504
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KARA
|% 0,44
|457
|HÜDA PAR
|KEMAL SAYIN
|% 0,44
|454
|SAADET
|YUSUF AYDIN
|% 0,41
|431
|GELECEK PARTİSİ
|NADİR TÜR
|% 0,35
|366
|BTP
|SERAP ÖZER
|% 0,33
|339
|TKP
|MUHSİN ZAMAN
|% 0,22
|229
|TİP
|ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN
|% 0,19
|194
|DP
|BÜLENT ÖZGER
|% 0,15
|158
|DSP
|ORHAN ERGİN
|% 0,1
|106
|BAĞIMSIZ
|ERDAL ÖZTÜRK
|% 0,1
|106
|MİLLET
|ALPTEKİN SOFU
|% 0,04
|45
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SARIKURT
|% 48,52
|75.959
|AK PARTİ
|HAKAN SUNAL
|% 32,24
|50.468
|İYİ PARTİ
|AKIN YILMAZ
|% 6,8
|10.645
|DEM PARTİ
|AYCAN DEMİR
|% 4,03
|6.316
|ZAFER PARTİSİ
|NAİM SÖYLEMEZOĞLU
|% 3,32
|5.191
|YENİDEN REFAH
|SABRİ MANDEV
|% 2,73
|4.268
|BÜYÜK BİRLİK
|İSMAİL CEYLAN
|% 0,55
|854
|DEVA PARTİSİ
|GÖRKEM KARAKAŞ
|% 0,48
|747
|BTP
|İBRAHİM VURAL
|% 0,32
|497
|TKP
|SADIK ÇİÇEK
|% 0,29
|460
|DİĞER
|% 0,22
|352
|HÜDA PAR
|MEHMET SABRİ AĞAYA
|% 0,16
|258
|VATAN PARTİSİ
|ZAKİNE KÖROĞLU
|% 0,09
|141
|BAĞIMSIZ
|METİN ALGÜL
|% 0,08
|120
|MİLLET
|ALİ SELMAN KOÇAK
|% 0,07
|110
|HKP
|AHMET ZORBA
|% 0,05
|84
|ABP
|SUAT BAHARLI
|% 0,05
|83
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MÜGE YILDIZ TOPAK
|% 44,35
|18.196
|CHP
|RASİM YÜKSEL
|% 39,17
|16.072
|DİĞER
|% 4,12
|1.690
|DEM PARTİ
|AYLA EROĞLU
|% 3,95
|1.620
|İYİ PARTİ
|BORA KÜÇÜKÇETİN
|% 3,07
|1.258
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA PAŞAOĞLU
|% 2,74
|1.124
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT GÖKTEKİN
|% 1,2
|490
|DEVA PARTİSİ
|İSA KALAYCI
|% 0,24
|98
|MEMLEKET
|LEVENT FİLİZLİ
|% 0,21
|87
|SAADET
|İSHAK BEYAZAY
|% 0,21
|87
|BTP
|İPEK KESKİN
|% 0,16
|67
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET ALTEKİN
|% 0,13
|55
|DSP
|SEZAYİ UÇAR
|% 0,13
|54
|HKP
|HAMDİ EMRE OLKUN
|% 0,09
|38
|HÜDA PAR
|MAHMUT SÖNMEZ
|% 0,09
|35
|DP
|HÜSEYİN ÖZEN
|% 0,07
|30
|VATAN PARTİSİ
|KENAN SERBEST
|% 0,04
|17
|MİLLET
|SALER YILMAZ
|% 0,03
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TUNCER BAŞOĞLU
|% 51,23
|10.662
|AK PARTİ
|OSMAN İNAN
|% 38,49
|8.011
|İYİ PARTİ
|MUHİTTİN İZGİ
|% 7,66
|1.594
|BÜYÜK BİRLİK
|TAYFUN ERTOKOŞ
|% 0,6
|126
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KURTULAN
|% 0,4
|84
|SAADET
|ARİF YALÇIN
|% 0,4
|83
|MEMLEKET
|MEHMET YILMAZ
|% 0,37
|77
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH AHTİK
|% 0,32
|66
|BTP
|CEVDET ÖZTÜRK
|% 0,31
|64
|HÜDA PAR
|ABDULSEMED MEMİŞ
|% 0,15
|32
|MİLLET
|ORHAN YAY
|% 0,07
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÇETİN
|% 35,95
|26.651
|CHP
|İRFAN MANDALI
|% 34,54
|25.601
|YENİDEN REFAH
|SALİH BEZGİN
|% 19,76
|14.647
|İYİ PARTİ
|GÜRKAN MANDALI
|% 5,36
|3.970
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT KAĞAN DEMİREL
|% 1,85
|1.375
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH BUZ
|% 0,82
|607
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH DİLER
|% 0,6
|445
|BTP
|MAHMUT KILIÇCI
|% 0,56
|418
|HÜDA PAR
|VEYSİ GÜNGÖR
|% 0,23
|170
|DP
|BAHRİ ŞABAN KARAKAMA
|% 0,22
|163
|MİLLET
|ELİF KARATAŞ
|% 0,11
|81
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
|% 50,1
|17.673
|AK PARTİ
|GEDİZ COŞKUN
|% 46,33
|16.340
|İYİ PARTİ
|MERAL SEMİZ KABAAĞAÇ
|% 1,11
|392
|ZAFER PARTİSİ
|TİMUÇİN GÜVEN
|% 0,67
|238
|YENİDEN REFAH
|KEREM BEDİRHAN
|% 0,48
|168
|BTP
|NURİ OSMAN YILMAZ
|% 0,24
|83
|SAADET
|ÖZAY DİLBER
|% 0,23
|83
|HKP
|BERNA ŞEKERCİOĞLU
|% 0,2
|72
|DSP
|YILMAZ YILDIZ
|% 0,2
|70
|DP
|EFRAHİM ÇELİK
|% 0,19
|67
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN KOCABAŞ
|% 0,12
|43
|HÜDA PAR
|EBUBEKİR MAHMUTOĞLU
|% 0,08
|27
|MİLLET
|ALİ EK
|% 0,05
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA ONUR BOZKURTER
|% 32,24
|5.916
|AK PARTİ
|HİKMET ATA
|% 26,52
|4.865
|MEMLEKET
|MİTHAT SOYLU
|% 19,7
|3.614
|DSP
|BETÜL SARIKURT
|% 5,96
|1.094
|DEM PARTİ
|DENİZ TÜRKMENOĞLU
|% 5,88
|1.079
|İYİ PARTİ
|ZEKİ UZUN
|% 4,2
|771
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜRBÜZ
|% 2,48
|454
|ZAFER PARTİSİ
|HAZAL YAKA
|% 1,11
|204
|TİP
|CANKORAY SÖYLEMEZ
|% 0,61
|111
|MİLLET
|MUSTAFA YETİMOVA
|% 0,39
|72
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ALİ GÖK
|% 0,38
|70
|BTP
|REFİK TÜTER
|% 0,16
|30
|BAĞIMSIZ
|TUNCAY TIRAŞ
|% 0,15
|27
|DEVA PARTİSİ
|NURGÜL CANBAŞ
|% 0,14
|26
|HÜDA PAR
|HASAN TEKİN
|% 0,08
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAROL TÜREL
|% 54,08
|10.422
|MHP
|İMDAT ALTINTAŞ
|% 29,75
|5.734
|GELECEK PARTİSİ
|KEREM DEMİR
|% 8,41
|1.621
|İYİ PARTİ
|NAMIK GEÇKO
|% 3,41
|656
|YENİDEN REFAH
|YASİN ŞEN
|% 0,91
|176
|BÜYÜK BİRLİK
|METİN IŞIK
|% 0,89
|172
|DSP
|İBRAHİM VERGİLİ
|% 0,79
|152
|ZAFER PARTİSİ
|BERKANT ÇELİK
|% 0,67
|129
|DP
|MUSTAFA ÖZEN
|% 0,29
|56
|HÜDA PAR
|GÜLEMİR KIZILŞAH
|% 0,22
|43
|MİLLET
|MEHMET BİROL KAKI
|% 0,22
|43
|HKP
|NAZİFE ERDEMCİ
|% 0,22
|42
|BTP
|FATİH HAYDAR CİVELEK
|% 0,14
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,00
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDÜL TAŞYASAN
|% 62,92
|20.034
|MHP
|MÜMİN BULUŞ
|% 17,19
|5.472
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN GÜNTAY
|% 11,34
|3.612
|YENİDEN REFAH
|YASİN AYDOĞDU
|% 2,54
|809
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET MUHAMMET ÇABUK
|% 1,18
|375
|SAADET
|ŞABAN MISIRLI
|% 0,89
|285
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ALİ CAN
|% 0,79
|251
|DEVA PARTİSİ
|TARIK ATANSOY
|% 0,7
|222
|BAĞIMSIZ
|ALPER AKI
|% 0,67
|213
|BTP
|AHMET MEMİŞ
|% 0,35
|110
|HÜDA PAR
|İSKAN CENGİZ
|% 0,27
|86
|VATAN PARTİSİ
|AYNUR TUTKUN
|% 0,27
|86
|HKP
|AYBARS YALÇINKAYA
|% 0,26
|83
|DP
|SABRİ KUTLUK
|% 0,23
|74
|ABP
|MESUT DEMİRCAN
|% 0,21
|67
|MİLLET
|MEHMET ÖZBAYRAK
|% 0,19
|61
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,85
|Katılım Oranı
|:
|% 79,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VOLKAN NALLAR
|% 53,65
|67.469
|AK PARTİ
|GÖKHAN SAYGI
|% 35,36
|44.474
|İYİ PARTİ
|BARIŞ BİLGE
|% 3,76
|4.733
|ZAFER PARTİSİ
|CEREN BİLİR
|% 2,09
|2.632
|YENİDEN REFAH
|ALİ RIZA ÖZEN
|% 1,48
|1.859
|DEM PARTİ
|NESİP GÜNEŞ
|% 0,93
|1.164
|DİĞER
|% 0,88
|1.103
|DSP
|OSMAN ÇİNAR
|% 0,44
|548
|SAADET
|ATAKAN YAŞAR
|% 0,34
|434
|MEMLEKET
|HARUN ELİGÜZEL
|% 0,2
|252
|BÜYÜK BİRLİK
|MESUT UÇAR
|% 0,2
|249
|BTP
|KEMAL İŞCAN
|% 0,17
|211
|HÜDA PAR
|EDİP ALEV
|% 0,14
|178
|DP
|METİN KORKMAZ
|% 0,13
|165
|VATAN PARTİSİ
|ERKAN KAYA
|% 0,06
|72
|BAĞIMSIZ
|PAKİZE GÜREL
|% 0,06
|72
|MİLLET
|OYA KARACAOĞLU
|% 0,04
|54
|BAĞIMSIZ
|ERTUĞRUL KANBUR
|% 0,04
|46
|MİLLİ YOL
|BURAK UMUR
|% 0,03
|40
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPAY VAR
|% 39,64
|8.679
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN AKKOÇ
|% 35,27
|7.721
|AK PARTİ
|GÖRKEM GÖKKAYA
|% 23,61
|5.169
|BÜYÜK BİRLİK
|NURİ ULUDAĞ
|% 0,31
|68
|ZAFER PARTİSİ
|TANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA
|% 0,3
|66
|YENİDEN REFAH
|DAĞISTAN YİLDİRİM
|% 0,23
|51
|BTP
|İLKAY İZKESEN
|% 0,18
|40
|DEVA PARTİSİ
|BERFU VARDAR
|% 0,18
|38
|HÜDA PAR
|CÜNDULLAH EROL
|% 0,13
|28
|DP
|BEKİR PAKOL
|% 0,12
|27
|MİLLET
|SAMET KARATAŞ
|% 0,03
|7
Son Dakika › Güncel › TEKİRDAĞ SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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