TEKİRDAĞ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 04:45  Güncelleme: 04:47
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.705
Toplam Seçmen : 872.507
Açılan Sandık : 2.700
Açılan Sandık Oranı : % 99,82
Kullanılan Oy : 678.028
Geçerli Oy : 653.117
Katılım Oranı : % 77,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCANDAN YÜCEER% 50,12327.346
AK PARTİCÜNEYT YÜKSEL% 35,6232.527
DEM PARTİSADİ ÖZDEMİR% 3,4722.670
YENİDEN REFAHFİLTEKİN ŞEN% 3,3421.825
İYİ PARTİMEHMET İLKER ATASEVER% 3,1120.286
ZAFER PARTİSİFATİH ALTINTAŞ% 1,9712.877
MEMLEKETBARIŞ TUNCA% 0,362.348
GELECEK PARTİSİAHMET AKÇAY% 0,362.326
DİĞER% 0,342.201
DSPİLHAN GÜZELGÜN% 0,221.465
BTPİLYAS SABANCI% 0,171.119
TKPEMİR AHMET ARDA% 0,15995
HÜDA PARCEMAL ÇINAR% 0,13871
EMEPTUNCAY SAĞIROĞLU% 0,12797
DPZAFER İNANDILAR% 0,12768
BAĞIMSIZŞİMŞEK NİŞANCİ% 0,09558
VATAN PARTİSİERTUĞRUL ORTA% 0,08550
MİLLETSEYFETTİN ÖZYURT% 0,07448
APİSA IŞIK% 0,07438
HAK-PARVEYSİ TETİK% 0,06397
TKHCEM SOLMAZ% 0,05305
ÇERKEZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP AKAY% 43,2345.087
AK PARTİABDULLAH ÖĞE% 33,7535.208
DEM PARTİTELLİ YARDIMCI% 8,759.124
İYİ PARTİYASEMİN ALTIN ERSEÇKİN% 4,114.287
YENİDEN REFAHMEHMET ÇAKI% 3,083.217
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN DURUŞ% 1,721.796
BAĞIMSIZAKTAŞ GÜLER% 1,141.192
BAĞIMSIZAHMET YILDIZ% 0,971.008
BÜYÜK BİRLİKTURAN DEMİRCAN% 0,48504
DEVA PARTİSİYUNUS KARA% 0,44457
HÜDA PARKEMAL SAYIN% 0,44454
SAADETYUSUF AYDIN% 0,41431
GELECEK PARTİSİNADİR TÜR% 0,35366
BTPSERAP ÖZER% 0,33339
TKPMUHSİN ZAMAN% 0,22229
TİPERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN% 0,19194
DPBÜLENT ÖZGER% 0,15158
DSPORHAN ERGİN% 0,1106
BAĞIMSIZERDAL ÖZTÜRK% 0,1106
MİLLETALPTEKİN SOFU% 0,0445
ÇORLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SARIKURT% 48,5275.959
AK PARTİHAKAN SUNAL% 32,2450.468
İYİ PARTİAKIN YILMAZ% 6,810.645
DEM PARTİAYCAN DEMİR% 4,036.316
ZAFER PARTİSİNAİM SÖYLEMEZOĞLU% 3,325.191
YENİDEN REFAHSABRİ MANDEV% 2,734.268
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL CEYLAN% 0,55854
DEVA PARTİSİGÖRKEM KARAKAŞ% 0,48747
BTPİBRAHİM VURAL% 0,32497
TKPSADIK ÇİÇEK% 0,29460
DİĞER% 0,22352
HÜDA PARMEHMET SABRİ AĞAYA% 0,16258
VATAN PARTİSİZAKİNE KÖROĞLU% 0,09141
BAĞIMSIZMETİN ALGÜL% 0,08120
MİLLETALİ SELMAN KOÇAK% 0,07110
HKPAHMET ZORBA% 0,0584
ABPSUAT BAHARLI% 0,0583
ERGENE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMÜGE YILDIZ TOPAK% 44,3518.196
CHPRASİM YÜKSEL% 39,1716.072
DİĞER% 4,121.690
DEM PARTİAYLA EROĞLU% 3,951.620
İYİ PARTİBORA KÜÇÜKÇETİN% 3,071.258
YENİDEN REFAHMUSTAFA PAŞAOĞLU% 2,741.124
ZAFER PARTİSİMAHMUT GÖKTEKİN% 1,2490
DEVA PARTİSİİSA KALAYCI% 0,2498
MEMLEKETLEVENT FİLİZLİ% 0,2187
SAADETİSHAK BEYAZAY% 0,2187
BTPİPEK KESKİN% 0,1667
BÜYÜK BİRLİKAHMET ALTEKİN% 0,1355
DSPSEZAYİ UÇAR% 0,1354
HKPHAMDİ EMRE OLKUN% 0,0938
HÜDA PARMAHMUT SÖNMEZ% 0,0935
DPHÜSEYİN ÖZEN% 0,0730
VATAN PARTİSİKENAN SERBEST% 0,0417
MİLLETSALER YILMAZ% 0,0313
HAYRABOLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTUNCER BAŞOĞLU% 51,2310.662
AK PARTİOSMAN İNAN% 38,498.011
İYİ PARTİMUHİTTİN İZGİ% 7,661.594
BÜYÜK BİRLİKTAYFUN ERTOKOŞ% 0,6126
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KURTULAN% 0,484
SAADETARİF YALÇIN% 0,483
MEMLEKETMEHMET YILMAZ% 0,3777
YENİDEN REFAHABDULLAH AHTİK% 0,3266
BTPCEVDET ÖZTÜRK% 0,3164
HÜDA PARABDULSEMED MEMİŞ% 0,1532
MİLLETORHAN YAY% 0,0714
KAPAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÇETİN% 35,9526.651
CHPİRFAN MANDALI% 34,5425.601
YENİDEN REFAHSALİH BEZGİN% 19,7614.647
İYİ PARTİGÜRKAN MANDALI% 5,363.970
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT KAĞAN DEMİREL% 1,851.375
DEVA PARTİSİABDULLAH BUZ% 0,82607
BÜYÜK BİRLİKFATİH DİLER% 0,6445
BTPMAHMUT KILIÇCI% 0,56418
HÜDA PARVEYSİ GÜNGÖR% 0,23170
DPBAHRİ ŞABAN KARAKAMA% 0,22163
MİLLETELİF KARATAŞ% 0,1181
MALKARA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK% 50,117.673
AK PARTİGEDİZ COŞKUN% 46,3316.340
İYİ PARTİMERAL SEMİZ KABAAĞAÇ% 1,11392
ZAFER PARTİSİTİMUÇİN GÜVEN% 0,67238
YENİDEN REFAHKEREM BEDİRHAN% 0,48168
BTPNURİ OSMAN YILMAZ% 0,2483
SAADETÖZAY DİLBER% 0,2383
HKPBERNA ŞEKERCİOĞLU% 0,272
DSPYILMAZ YILDIZ% 0,270
DPEFRAHİM ÇELİK% 0,1967
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KOCABAŞ% 0,1243
HÜDA PAREBUBEKİR MAHMUTOĞLU% 0,0827
MİLLETALİ EK% 0,0516
MARMARAEREĞLİSİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA ONUR BOZKURTER% 32,245.916
AK PARTİHİKMET ATA% 26,524.865
MEMLEKETMİTHAT SOYLU% 19,73.614
DSPBETÜL SARIKURT% 5,961.094
DEM PARTİDENİZ TÜRKMENOĞLU% 5,881.079
İYİ PARTİZEKİ UZUN% 4,2771
YENİDEN REFAHADEM GÜRBÜZ% 2,48454
ZAFER PARTİSİHAZAL YAKA% 1,11204
TİPCANKORAY SÖYLEMEZ% 0,61111
MİLLETMUSTAFA YETİMOVA% 0,3972
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ GÖK% 0,3870
BTPREFİK TÜTER% 0,1630
BAĞIMSIZTUNCAY TIRAŞ% 0,1527
DEVA PARTİSİNURGÜL CANBAŞ% 0,1426
HÜDA PARHASAN TEKİN% 0,0815
MURATLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAROL TÜREL% 54,0810.422
MHPİMDAT ALTINTAŞ% 29,755.734
GELECEK PARTİSİKEREM DEMİR% 8,411.621
İYİ PARTİNAMIK GEÇKO% 3,41656
YENİDEN REFAHYASİN ŞEN% 0,91176
BÜYÜK BİRLİKMETİN IŞIK% 0,89172
DSPİBRAHİM VERGİLİ% 0,79152
ZAFER PARTİSİBERKANT ÇELİK% 0,67129
DPMUSTAFA ÖZEN% 0,2956
HÜDA PARGÜLEMİR KIZILŞAH% 0,2243
MİLLETMEHMET BİROL KAKI% 0,2243
HKPNAZİFE ERDEMCİ% 0,2242
BTPFATİH HAYDAR CİVELEK% 0,1427
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDÜL TAŞYASAN% 62,9220.034
MHPMÜMİN BULUŞ% 17,195.472
İYİ PARTİHÜSEYİN GÜNTAY% 11,343.612
YENİDEN REFAHYASİN AYDOĞDU% 2,54809
ZAFER PARTİSİAHMET MUHAMMET ÇABUK% 1,18375
SAADETŞABAN MISIRLI% 0,89285
BÜYÜK BİRLİKRECEP ALİ CAN% 0,79251
DEVA PARTİSİTARIK ATANSOY% 0,7222
BAĞIMSIZALPER AKI% 0,67213
BTPAHMET MEMİŞ% 0,35110
HÜDA PARİSKAN CENGİZ% 0,2786
VATAN PARTİSİAYNUR TUTKUN% 0,2786
HKPAYBARS YALÇINKAYA% 0,2683
DPSABRİ KUTLUK% 0,2374
ABPMESUT DEMİRCAN% 0,2167
MİLLETMEHMET ÖZBAYRAK% 0,1961
SÜLEYMANPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 98,85
Katılım Oranı : % 79,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVOLKAN NALLAR% 53,6567.469
AK PARTİGÖKHAN SAYGI% 35,3644.474
İYİ PARTİBARIŞ BİLGE% 3,764.733
ZAFER PARTİSİCEREN BİLİR% 2,092.632
YENİDEN REFAHALİ RIZA ÖZEN% 1,481.859
DEM PARTİNESİP GÜNEŞ% 0,931.164
DİĞER% 0,881.103
DSPOSMAN ÇİNAR% 0,44548
SAADETATAKAN YAŞAR% 0,34434
MEMLEKETHARUN ELİGÜZEL% 0,2252
BÜYÜK BİRLİKMESUT UÇAR% 0,2249
BTPKEMAL İŞCAN% 0,17211
HÜDA PAREDİP ALEV% 0,14178
DPMETİN KORKMAZ% 0,13165
VATAN PARTİSİERKAN KAYA% 0,0672
BAĞIMSIZPAKİZE GÜREL% 0,0672
MİLLETOYA KARACAOĞLU% 0,0454
BAĞIMSIZERTUĞRUL KANBUR% 0,0446
MİLLİ YOLBURAK UMUR% 0,0340
ŞARKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPAY VAR% 39,648.679
İYİ PARTİHÜSEYİN AKKOÇ% 35,277.721
AK PARTİGÖRKEM GÖKKAYA% 23,615.169
BÜYÜK BİRLİKNURİ ULUDAĞ% 0,3168
ZAFER PARTİSİTANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA% 0,366
YENİDEN REFAHDAĞISTAN YİLDİRİM% 0,2351
BTPİLKAY İZKESEN% 0,1840
DEVA PARTİSİBERFU VARDAR% 0,1838
HÜDA PARCÜNDULLAH EROL% 0,1328
DPBEKİR PAKOL% 0,1227
MİLLETSAMET KARATAŞ% 0,037

Kaynak: AA

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