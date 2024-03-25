Yargıtay Başkanı seçimlerinde ilk tur sonuçsuz kaldı, üyeler 2.tur için sandık başında - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı seçimlerinde ilk tur sonuçsuz kaldı, üyeler 2.tur için sandık başında

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle yapılan seçimlerin ilk turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek.

25.03.2024 11:13  Güncelleme: 11:15
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu. Akarca'nın da aralarında olduğu 5 adaylı Yargıtay Başkanlığı seçimi için üyeler sandık başına gitti. Adaylar gerçekleşen 2 turda da 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı.

İLK TURDA EN ÇOK OYU MEVCUT BAŞKAN AKARCA ALDI

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Seçimin ilk turunda Yargıtay Başkanı Akarca 88, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 47 oy aldı.

Yargıtay Başkanı seçimlerinde ilk turda sonuç çıkmadı, seçimler 2. tura kaldı
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca

EN AZ 175 ÜYENİN OYUNU ALMALARI GEREKİYOR

Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek.

Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Yargıtay Başkanı seçimlerinde ilk tur sonuçsuz kaldı, üyeler 2.tur için sandık başında
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı seçimlerinde ilk tur sonuçsuz kaldı, üyeler 2.tur için sandık başında - Son Dakika

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