2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

13.11.2020 12:37
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "81 il, 236 ilçe ve 5 adet de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize, gece, gündüz hizmet veriyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "81 il, 236 ilçe ve 5 adet de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize, gece, gündüz hizmet veriyoruz." dedi.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı.

Gençlik Merkezleri Akademisi ve Gençlik Merkezleri Kulüpleri hakkında bilgiler veren Kasapoğlu, "2020 yılı kasım ayı itibarıyla Gençlik Merkezleri Akademisi kapsamındaki atölyelerde 326 bin 8 faaliyet gerçekleştirildi ve 1 milyon 474 bin 667 gencimiz bu faaliyetlere katıldı. 2020 yılı kasım ayı itibarıyla gençlik merkezleri kulüplerimizde hayata geçirdiğimiz 474 bin 366 faaliyete, 14 milyon 647 bin 850 gencimiz katılım gösterdi." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'te bu yıl gençlik merkezleri tarafından desteklenen 17 takımın katıldığını aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Samsun Atakum Gençlik Merkezimizin Tanyeli Roket Takımı 'Alçak İrtifa' roket yarışmasında Türkiye birincisi olmuştur. Tam bu noktada Dene-Yap Teknoloji Atölyelerimizden de kısaca bahsetmem gerekir. TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile birlikte organize ettiğimiz atölyelerimize olan yoğun ilgiden son derece mutluyuz. Şu anda 30 Dene-Yap Teknoloji Atölyemiz var. İnşallah 2021 yılı sonuna kadar 81 ilde 100 atölyeyi daha gençlerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak biz, Gençlik Merkezlerimizi ülkemizin her yerinde ulaşılabilir kılmak suretiyle gençlerimiz arasında bir fırsat eşitliği oluşturma hedefini çok önemsiyoruz. 2019 yılı ocak ayından itibaren, gençlerin bulunduğu yerlerde faaliyetlerin düzenlenmesi ve hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla gençlik merkezlerimize bağlı olarak; okullarda, üniversitelerde, mahallelerde, spor salonlarında ve yurtlarda 'Genç Ofisler' kurmaya başladık. Gençler neredeyse biz oradayız. Yine YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığımızla gerçekleştirilen protokollerle genç ofis sayılarımızda ivmeyi ve verimliliği artıracağız."

Gençlerin deneyim kazanmalarını önemsediklerini belirten Kasapoğlu, "Gençlik kamplarımız, gençlerimizin öz güven duygusu ve planlı yaşama alışkanlığı kazanmalarına destek olmak ve bir arada yaşama hukukunun güçlenmesine katkı sağlıyor. 2020 yılı itibarıyla 39 kamp tesisinde gençlere kendilerini geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma imkanı sunduk. Gençlik kamplarına ülkemizin dört bir yanından doğu, batı, kuzey ya da güneyi fark etmeksizin gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabiliyorlar. Birlikte yaşama prensiplerine ve başkasının hukukuna sahip çıkma bakış açısına küçük yaşlarda sahip olmaya başlıyorlar. Gençlik kamplarına katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarını bakanlığımız karşılıyor. Ayrıca, kampa katılan gençlere, kamp dönemi boyunca seyahat ve sağlık sigortası da yapıyoruz." diye konuştu.

Gençlere deniz ve doğa kampları olarak hizmet verildiğini dile getiren Kasapoğlu, 5 adet gençlik kampının da proje çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Bakanlık olarak gençlere yönelik ulusal ve uluslararası pek çok önemli projeyi de yürüttüklerini ifade eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan öne çıkan projelerimizden biri Genç Hackathon ve Genç İdeathon yarışmalarımız. Genç beyinlerimize sunduğumuz imkanlarla, her yönüyle sahip çıkıyoruz. Yine gençlerimizin duygu düşüncelerini doğru ve sistematik bir biçimde ifade etmelerine katkı sağlamak için Türkiye Münazara Ligi organizasyonumuz bütün hızıyla devam ediyor. UNICEF Türkiye ile birlikte 25 ilde yürüttüğümüz Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi'nden 600 binden fazla gencimizi faydalandırdık. 2020-2022 yılları arasında 3 yıl süreyle uygulanacak NEXUS Kariyer Rehberliği ve Sosyal Uyum Projesi'yle, belirlenen okullardaki öğretmenlere kariyer rehberliğine yönelik olarak eğitimler veriyor, gençlik merkezlerinde eğitim modülleri geliştirilerek bu eğitimleri bakanlığımız çalışanlarına uyguluyoruz."

2019'u "Gönüllülük Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, "Ülkemizde gönüllülük bilincini artırmayı ve gençlerimizin gönüllülük çalışmalarında daha fazla yer almalarını son derece önemsiyoruz. Dayanışmanın, paylaşmanın ve yardımlaşmanın birlik ve beraberliğimizin harçlarından biri olduğuna inanıyoruz. 2020 yılında da gönüllülük çalışmalarımız hız kesmeden devam etti. 'Biz Anadoluyuz Projemizi' kararlılıkla sürdürdük. 'Damla Gönüllülük Hareketindeki' gençlerimiz, hem pandemi sürecinde hem de doğal afetlerden sonra olağanüstü bir gayret gösterdiler. Bugüne kadar gençlerimiz tamamen gönüllü bir şekilde 765 bin kişiye ulaştılar. Kasım 2020 itibarıyla 1 milyon porsiyondan fazla yemeği, ihtiyaç sahipleriyle buluşturdular. Yine bu yıl YÖK Başkanlığımız ile yaptığımız protokolle 'Gönüllülük Çalışmaları' üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadeleyi bakanlık olarak çok önemsediklerini vurgulayan Kasapoğlu, proje destekleriyle ilgiliyse gençlere 35 milyon liralık destek verdiklerini belirtti.

- "782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet veriyoruz"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye olarak, dünyada eşi benzeri olmayan bir kredi ve yurt sistemini yönettiklerinin altını çizdi.

Yükseköğrenimlerine devam eden gençlere yurtlarda her türlü imkanın sağlandığını vurgulayan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"1961 yılında 3 il, 18 yurtta, toplam 5 bin 182 yatak kapasitesiyle başlayan bu yolculuk, bugün dünyanın en büyük otel zincirleriyle yarışacak bir seviyeye geldi. Devletin yurtları, öğrencilerin yuvası, zor günlerde bütün vatandaşlarımızın sığınacağı güvenli bir liman haline geldi. Özellikle 18 yıl gibi kısa bir sürede yüzde 284 kapasite artışı sağlayarak ve bununla birlikte donanım ve hizmeti de fevkalade düzeylere yükselterek, bu konuya verdiğimiz önemin altını en kalın çizgilerle çizdiğimizi düşünüyorum. 81 il, 236 ilçe ve 5 adet de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize, gece, gündüz hizmet veriyoruz. Gençlerimiz eğitimlerine, sosyal faaliyetlerine yoğunlaşsın, ebeveynler çocuklarını güvenle emanet etsinler diye, ev konforundan asla taviz vermiyoruz."

Yurtlarda bulunan özellikleri anlatan Kasapoğlu, "Geçmiş yıllarda doluluk oranı yüzde 60'ları geçmezken, son yıllarda yüzde 100'e yakın doluluk oranları bizim dönemimizde kaydedildi. Geldiğimiz noktayla asla yetinmediğimizi, öğrencilerimizin yurt ihtiyaçlarına göre yatırım programlarımızı istikrarla sürdürdüğümüzü özellikle belirtmek istiyorum. Gerek yapım ve satın alma; gerekse devir, tahsis, bağış, kiralama ve ön protokolle kiralama şeklinde yurt binaları temini için gerekli çalışmalar aralıksız sürdürüyoruz. 2020 yılında 52 bin yatak kapasitesi artırımı gerçekleştirdik. İnşallah yine 2021'de 68 bin yatak kapasitesini de hizmete almış olacağız. Yurtlara yerleştirmede ve ücret politikalarında sosyal devlet anlayışın gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. 2002 yılında öğrencilere sağlanan beslenme yardımı aylık 11 lirayken 2019-2020 döneminde bu yardım aylık 420 lira olarak uygulanmıştır. Yine burslarımız lisansta 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 liradır." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, TBMM, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika Spor


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