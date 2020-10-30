AFAD: "4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır" - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde ilk bilgilere göre 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 120 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında 13'ü 4'ün üzerinde olmak üzere 33 artçı sarsıntı yaşanmıştır. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır. Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Deprem sonrasında tüm bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin teyakkuza geçirildiği belirtilen açıklamada, " İstanbul, Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli, Uşak ve Isparta İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edilmiş, AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon'dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup, kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır" denildi.

AFAD Başkanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği açıklanırken, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda tüm çalışma gruplarının 7 gün 24 saat çalışma sistemine geçtiği ifade edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:

"Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

(İHA)